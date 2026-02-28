Legendarna splitska dvorana ide 'pod nož': Tribine će dobiti potpunu transformaciju

Legendarna velika dvorana na splitskim Gripama kreće u obnovu. Traži se izvođač za milijunski zahvat.

Jedan od najprepoznatljivijih sportskih i društvenih prostora u Splitu, Športski centar Gripe, uskoro kreće u veliku rekonstrukciju. Grad Split raspisao je natječaj vrijedan 1.450.000 eura za projekt obnove gledališta velike dvorane, čime započinje novo poglavlje u životu ovog kultnog kompleksa koji već desetljećima okuplja sportaše, navijače i ljubitelje glazbe.

Dvorana s bogatom poviješću

Športski centar Gripe izgrađen je za potrebe Mediteranskih igara, a otvoren je 1979. godine prema projektu arhitekata Živorada Jankovića i Slavena Rožića. Kompleks se sastoji od velike i male dvorane te više manjih prostora za različite sportove, a velika dvorana funkcionalno je povezana s trgovačkim centrom i dvoetažnom garažom.

Objekt velike dvorane organiziran je kroz tri osnovne funkcionalne cjeline - samu dvoranu s pratećim prostorima, pomoćne dvorane te skladišni i sklonišni dio. Prostor se vertikalno razvija kroz četiri etaže, od razine borilišta (+40), preko glavnog ulaza (+44), galerije velike tribine (+48), do press centra na razini +52. Trenutačni kapacitet gledališta iznosi 3896 sjedala, raspoređenih na veliku i malu tribinu. Športski centar Gripe | Foto: EOJN

Detaljna obnova gledališta

Projekt obnove usmjeren je isključivo na gledališni dio velike dvorane, bez zahvata na sportskom terenu i pratećim sportskim sadržajima. U tehničkom smislu, riječ je o sveobuhvatnoj sanaciji i modernizaciji postojećih betonskih tribina te kompletnoj obnovi sustava sjedenja.

- Postojeće betonske tribine bit će temeljito očišćene, a njihova površina sanirana novim zaštitnim i sigurnosnim slojevima, osobito na stepenišnim dijelovima gdje je habanje najizraženije. Posebna pozornost posvetit će se protukliznim svojstvima gazišta, čime se povećava sigurnost kretanja gledatelja. Planirana je i zamjena dotrajalih metalnih podnih oznaka te obnova ili zamjena zaštitnih ograda, sukladno važećim sigurnosnim standardima. Ventilacijski otvori na tribinama dobit će nove rešetke, čime će se poboljšati funkcionalnost sustava ventilacije i estetski dojam prostora, opisano je u projektnoj dokumentaciji.

Jedan od ključnih segmenata projekta odnosi se na obnovu sjedalica i njihove potkonstrukcije. Predviđena je izrada novih sjedalica identičnih postojećem oblikovnom rješenju, ali s poboljšanim tehničkim karakteristikama, posebice u pogledu otpornosti na požar. Time se zadržava vizualni identitet dvorane, uz istodobno podizanje razine sigurnosti na suvremene standarde.

Postojeće drvene sjedalice bit će demontirane, servisirane i ponovno ugrađene uz primjenu novih zaštitnih premaza koji povećavaju njihovu otpornost na požar i habanje. Obnova uključuje i bojanje te postavljanje novih, jasno vidljivih oznaka brojeva sjedišta radi bolje organizacije i orijentacije gledatelja. Tapecirane drvene sjedalice proći će proces servisiranja, pri čemu će se zamijeniti dotrajale obloge, a konstrukcije dodatno učvrstiti.

Metalne konstrukcije koje nose drvena i tapecirana sjedala bit će pregledane, po potrebi sanirane i zaštićene od korozije. U 'presidental box' dijelu predviđen je detaljan pregled i obnova metalne konstrukcije te obloge podnih platformi, kako bi se osigurala dugoročna stabilnost i reprezentativnost tog prostora. VIP zona dobit će nove sjedalice, prilagođene višem standardu udobnosti.

Športski centar Gripe | Foto: EOJN

Dugoročna održivost

Projektom je predviđeno i unapređenje mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, uz prilagodbu dijela gledališta suvremenim standardima pristupačnosti. Time se velika dvorana dodatno otvara svim kategorijama korisnika, što je važan iskorak u kontekstu javne infrastrukture.

Iako se na prvi pogled čini da je riječ o obnovi „samo“ gledališta, zahvat obuhvaća ključne konstruktivne i sigurnosne elemente prostora. Kombinacijom sanacije betonskih tribina, modernizacije sjedalica i unapređenja sigurnosnih detalja, velika dvorana Gripe dobit će funkcionalniji i kvalitetniji prostor nego dosad.