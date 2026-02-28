Top dalmatinski projekti: Umjesto tvornice - stadion, a obnavlja se i sportski centar

Zadar i Šibenik izabrali su izvođače radova za dva sjajna nogometna projekta. Jedan je obnova igrališta, a drugi izgradnja novog na mjestu tvornice

Zadar i Šibenik susjedni su gradovi koji su već dugi niz godina i veliki sportski rivali. Sada su i jedni i drugi odlučili unaprijediti i modernizirati svoju nogometnu infrastrukturu. Nakon što su nedavno raspisane javne nabave za dva zanimljiva projekta, odabrani su i izvođači radova.

U Zadru će novi nogometni kompleks na prostoru bivše tvornice Bagat graditi tvrtka Hidro-Tehnika, dok je u Šibeniku posao obnove dijela derutnog Športskog centra Ljubica dobila domaća kompanija Minigradnja.

Stara tvornica postaje stadion

Prvo krenimo s projektom u Zadru. Nekadašnja tvornica Bagat, koja je desetljećima zapošljavala tisuće radnika i na vrhuncu proizvodnje godišnje isporučivala i do 160 tisuća šivaćih strojeva, sada će dobiti potpuno novu sportsku namjenu. Na lokaciji već postoji igralište Bagat, no aktualni projekt predviđa njegovu rotaciju i izgradnju novih tribina, čime se otvara prostor za modernizaciju i proširenje sportskih sadržaja - možemo se gotovo usuditi reći i za pravi stadion.

Planirana preinaka uključuje i izgradnju sportske dvorane za Strukovnu školu Vice Vlatkovića, što će omogućiti kvalitetnije izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali i organizaciju školskih i drugih sportskih natjecanja. Radovi su vrijedni čak milijun eura.

Dvorana će istodobno biti dostupna i lokalnim sportskim klubovima, čime će se dodatno povećati kapaciteti i ponuda sportskih sadržaja u gradu. Gradonačelnik Šime Erlić istaknuo je kako je ulaganje u Bagat dio šire strategije unapređenja sportske infrastrukture, uz daljnja ulaganja u Višnjik i ravnomjeran razvoj ostalih gradskih zona. Igralište Bagat | Foto: EOJN, Grad Zadar

Više od tisuću mjesta i moderna infrastruktura

Prema dokumentaciji Grada Zadra, u sklopu kompleksa, uz stadion i školsku dvoranu, planirani su otvoreno sportsko igralište, gledalište, malonogometno igralište, parkiralište te stolnoteniska dvorana.

Tribine stadiona imat će 1.462 sjedeća mjesta, uz predviđenih deset novinarskih loža, dok će sportska dvorana raspolagati kapacitetom od 500 sjedećih mjesta.

Nogometno igralište dimenzija približno 64 x 100 metara, s okolnim zaštitnim površinama ukupne veličine oko 70 x 110 metara, zauzimat će borilišnu površinu od oko 6.400 četvornih metara, odnosno približno 7.700 četvornih metara sa zaštitnim pojasom. Kota igrališta bit će na 16 metara nadmorske visine, uz predviđeni pad od 0,6 posto radi učinkovite odvodnje.

Završni sloj činit će umjetna trava koja zadovoljava standard FIFA Quality Pro, čime će biti omogućeno odigravanje službenih utakmica najviše razine. Planiran je i suvremeni sustav navodnjavanja i odvodnje, s nadzemnim spremnikom kapaciteta najmanje 20 kubičnih metara te strojarnicom za nesmetan rad prskalica i održavanje terena. Igralište Bagat | Foto: EOJN, Grad Zadar

Obnova sportskog centra

Istodobno, u Šibeniku započinje obnova Športskog centra Ljubica, dok je sanacija glavnog igrališta već u tijeku. Riječ je o projektu vrijednom gotovo pola milijuna eura.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećih betonskih tribina koje će dobiti novu završnu oblogu i sjedalice, čime će se osigurati veća udobnost i sigurnost gledatelja. Iza tribina uredit će se betonski plato širine tri metra za pristup gledalištu i sanitarnom čvoru, a prostor će biti prilagođen i osobama smanjene pokretljivosti.

Planirana je i izgradnja montažnog sanitarnog čvora dimenzija 4,5 x 2,5 metra, opremljenog suvremenom sanitarnom i elektroinstalacijskom opremom, kao i izgradnja pristupne rampe maksimalnog nagiba od pet posto iz smjera Ulice Bribirskih knezova.

Projekt uključuje i obnovu rekreacijskih sadržaja. Predviđeno je uređenje vanjskog vježbališta sa šest multifunkcionalnih sprava te izgradnja kružne trim-staze širine 1,60 metara i duljine oko 175 metara. Uz nju će se izgraditi i četiri ravne trim-staze duljine 50 metara s profesionalnom atletskom podlogom, namijenjene treninzima kraćih dionica.