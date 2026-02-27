Kreće obnova najderutnijeg platoa u Zagrebu: S njega je otpadao beton

Zagreb se može pohvaliti s 43 platoa od kojih nijedan nije u idealnom stanju. No, kako su građeni u vremenskom razdoblju između sedamdesetih i kasnih devedesetih, prirodno je da su neki u boljem, a neki u gorem stanju. Plato kultnog ‘Kineskog zida’ u Travnom jedan je od najprepoznatljivijih, ali vjerojatno i jedan od najviše zapuštenih i oštećenih platoa u gradu.

Na njemu ima odlomljenih dijelova, a po površini zamišljenoj za okupljanje i druženje izrasla je trava, a ploče su postale ‘grbave’. Kako više ne bi bilo rizika za prolaznike – posebno zbog toga što ispod platoa postoji i u kvartu vrlo korišten prolaz - Grad kreće s uređenjem i ovog platoa. Podsjećamo da je javna nabava pokrenuta je prije koji mjesec.

Zgrada je simbol Novog Zagreba

U popularnom Travnom, u mnogima dobro poznatoj Ulici Božidara Magovca, kreće sanacija platoa zgrade svima poznate kao ‘Kineski zid’. Taj naziv za nju i njenu ‘sestru’ s druge strane ulice, ustalio se zbog karakteristične duljine koja uistinu malo podsjeća na najduži zid na svijetu.

Naime, struktura platoa koji je na više mjesta odlomljen i zarastao stanarima predstavlja problem niz godina. Projekt stiže nakon završetka sanacije platoa u Dugavama, u sklopu šire konstrukcijske obnove karakterističnih platoa, koja ukupno zahvaća njih preko 40, odnosno po dva ili tri godišnje. Radovi bi u ovom slučaju trebali potrajati osam mjeseci, na koliko je sklopljen sporazum.

Stepenice koje vode na plato 'Kineskog zida' su u raspadu | Bauštela.hr

Radovi ugovoreni u listopadu prošle godine

Za popravak od 750 tisuća eura odabrana je tvrtka Mar, s kojom je 8. listopada sklopljen ugovor o izvedbi, iako je Grad u procjeni predvidio trošak od oko 1,5 milijuna eura. Riječ je o javnoj površini iznad privatnih garaža u Ulici Božidara Magovca 147–167, za čije je održavanje nadležan Grad Zagreb, a radovima će se sanirati javne površine na platou, uključujući uklanjanje postojećih slojeva do konstrukcije te izvedbu novih slojeva, betona u padu, hidroizolacije i završnog sloja u skladu s projektom.

Velika obnova u Travnom kreće u ponedjeljak, 2. ožujka 2026., a zahvatit će degradiranu površinu koja se sastoji od tri zasebne cjeline i služi kao prilaz stambenoj zgradi i poslovnim prostorima iznad garaža. Grad Zagreb financira revitalizaciju platoa radi povećanja sigurnosti i kvalitete života građana.

Fokus obnove bit će obnova betona s vremenom degradiranog pod utjecajem vlage, a krenut će od južnog, najviše oštećenog dijela, o čemu su stanari i korisnici pravodobno obaviješteni, poručuju iz Grada Zagreba. Prema navodima zamjenika gradonačelnika Luka Korlaet, cilj je osigurati dugoročnu stabilnost konstrukcije, spriječiti daljnju devastaciju i podići komunalni standard naselja.

U ovoj godini još dva platoa

Inače, Zagreb ukupno broji 43 platoa u sklopu stambenih zgrada, od kojih je 13 obnovljeno ili je u obnovi, dok su ove godine u planu i zahvati na platoima Miramarska – II. faza i Froudeova, a obnova preostalih ovisit će o financijskim mogućnostima grada.

Financiranje održavanja platoa uređeno je odlukom Gradske skupštine kojom Grad Zagreb osigurava sredstva radi sprječavanja daljnje devastacije i povećanja sigurnosti građana. Imenovano je Povjerenstvo koje je izradilo analizu i listu prioriteta prema kriterijima poput frekvencije pješačkog prometa, stanja konstrukcije, sigurnosti, dostupnosti i jednakosti pristupa, na temelju kojih se utvrđuje konačna lista financiranja.