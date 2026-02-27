Žila kucavica za teretni promet 8 mjeseci bit će gradilište, posao za dlaku 'izvukao' Strabag

Grad Županja zaključio je natječaj za rekonstrukciju dijela Vinkovačke ulice od gotovo dva milijuna eura. Otvaranje gradilišta samo što nije.

Rekonstrukcija javno prometnih površina u Vinkovačkoj ulici u Županji planirana je na trasi duljine približno 1.700 metara, od spoja Vinkovačke s pružnim prijelazom na prema sjeveru, prema drugoj stranici prometnice prema izlazu na državnu cestu D55.

Rekonstrukcija obuhvaća postojeći kolnik, oborinsku odvodnju i pješačke staze, te izgradnju biciklističke staze i kolnih prilaza. Prema namjeni građevina je infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet). Projektirana trasa prati postojeću trasu ulice koja je uvjetovana granicom građevinskih parcela na kojoj se izvodi zahvat.

Radovi bi trebali uskoro započeti, a rok za izvršenje svih radova je osam mjeseci. Za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa.

Jaka konkurencija

Natječaj za ovaj zahtjevan posao raspisan je sredinom siječnja, a ponude su se zaprimale do 11. veljače. Ukupno ih je pristiglo četiri, sve su bile iznad početne vrijednosti posla od 1,9 milijuna eura, ali Strabagova tek neznatno, te je iznosila 1.915.850,82 eura s PDV-om.

Tvrtka Cestorad ponudila je radove izvesti za 2.186.156,09 eura s PDV-om, zajednica ponuditelja Klopić i Jata Group za 2.474.686,38 eura, a obrt za graditeljstvo i usluge Pavošević za 2.486.607,98 eura. Sve su ponude prošle osnovne kriterije, no Strabagova je bila ekonomski najisplativija. Vinkovačka ulica, Županja | foto: screen shot EOJN

Postojeće stanje

Ova cestovna dionica nalazi se na području grada Županje, u Vinkovačkoj ulici, te se pruža od smjera sjever-jug, odnosno sjever. Čini ju lokalna cesta LC 46042 od juga, željeznička pruga drugog reda, prema sjeveru, prema Vukovarskoj ulici. Postojeća prometnice izvedena je za dvosmjeran promet, od asfalta, bez rubnjaka, širine približno šest metara.

Kolnička površina postojeće prometnice je asfaltirana, ali nema kvalitetno izvedenu podlogu, što je vidljivo vizualnim pregledom postojećeg kolnika, na kojemu se nalaze uzdužne i poprečne pukotine i više raznih deformacija kolnika.

Ovu dionicu koriste vozila teškog teretnog i vozila javnog prijevoza (autobus). Zbog lošeg stanja kolničke konstrukcije, cesta ne može zadovoljiti propisane uvjete iz Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima ceste moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa i drugih Zakona i propisa o projektiranju cesta a u tehničkom i sigurnosnom smislu ne može zadovoljiti propisano prometovanje vozilima.

Oborinska odvodnja s prometne površine puštena je je direktno u teren, prema otvorenim oborinskim kanalima. Dijelovi kanala su zatvoreni zbog izgrađenih kolnih prilaza privatnim parcelama. U ulici postoji nogostup koji na dijelovima, odvojen od kolnika zelenim pojasom, koji je uništen i nefunkcionalan, različitih širina, sa nedovoljno izvedenim nagibima pa se za vrijeme kišnih perioda ondje zadržava veća količina vode.

Obuhvat radova

Ovom rekonstrukcijom obuhvaćeno je rušenje postojeće ceste u Vinkovačkoj ulici i izgradnja nove kolničke konstrukcije sa asfaltnim zastorom, za dvosmjeran promet. Unutar novoprojektiranog profila nalazit će se asfaltna biciklistička staza odvojena od kolnika zaštitnim pojasom.

Postojeći oborinski kanali će se zacijeviti. Projektom se predviđa izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih spojeva na javnu cestu, ovisno o njihovoj namjeni (pristup pojedinačnih korisnika do zemljišta – kolni prilazi ili privatnim poslovnim objektima).

S obje strane ulice izvest će se pješačka staza od opločnika uz granicu parcele, čitavom duljinom zahvata, na mjestu postojeće staze i izgraditi novi dio trase.

Projektom se predviđa rušenje i izgradnja postojećih autobusnih stajališta, za promet vozila u oba smjera, na mjestu gdje se i danas nalaze, u paru. Dodatno, ispred Crkve sv.Nikole Tavelića uredit će se parkiralište. Vinkovačka ulica, Županja | foto: screen shot EOJN

Raskrižja i autobusna stajališta

Svi spojevi Vinkovačke ulice sa sporednim ulicama (Petra Svačića, Ivana pl.Zajca, Petra Preradovića, Melite Lorković, Ante Starčevića) projektno se neće mijenjati. Kao osnova projektiranja ostatka ulice polazilo se od postojećih poprečnih i uzdužnih nagiba, preglednosti u raskrižju, prohodnost teškog teretnog prometa i postojećom svjetlosnoj, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji. Svi geometrijski elementi i signalizacija zadržat će se kao postojeća. Projektom se obuhvaća samo ugradnja rubnjaka i nova kolnička konstrukcija definirana za teški teretni promet, stoji u tehničkoj dokumentaciji projekta.

Prema Pravilniku o autobusnim stajalištima izvest će se rekonstrukcija postojećih autobusnih stajališta, za promet vozila u oba smjera, odnosno u paru i to tako da se gledajući u smjeru vožnje prije nailazi na stajalište s lijeve strane javne ceste. Na mjestima gdje se danas nalaze izvest će se novi u skladu s Pravilnikom i usvojenom brzinom 50km/h. Postojeća stajališta nalaze se na raskrižju cesta ulica Ivana Pl.Zajca – Vinkovčka ulica – ulica Petra Preradovića i smještena su više od 20 m poslije raskrižja u smjeru vožnje.

Instalacije

Trasa ceste prolazi područjem koje sadrži instalacije plina, vodovoda, telefona, elektro instalacije, te kolektore javne kanalizacije. Projektom je predviđeno zadržavanje svih postojećih instalacija, neće se mijenjati postojeće stanje.

Prema dostavljenim podlogama od vlasnika instalacija, propisanim dubinama postavljanja instalacija, defnirirana je Situacija instalacija, u grafičkom dijelu projekta i poprečnim presjecima. Prema dobivenim podacima i radovima u ovom projektu, nije potrebno izmještanje postojećih, a moguća zaštita postojećih instalacija (stvarno stanje na terenu) definirana je ovim projektom i izvršiti će se u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća. Vinkovačka ulica, Županja | foto: screen shot EOJN

Privremena regulacija prometa

Prilikom izvođenja planiranih radova biti će potrebno uspostaviti privremenu regulaciju prometa, a prvenstveno zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika koji sudjeluju kod izgradnje, te mehanizacije koja se koristi kod izvođenja radova. U ovome kontekstu preporuča se zatvaranje cijele dionice unutar planiranog obuhvata zahvata, ali u tri faze za nesmetano odvijanje javnog prijevoza putnika i teškog teretnog prometa.

Javni promet će se regulirati obilaznim pravcem za vrijeme svih faza regulacije prometa. Novi pravac regulacije prometa obuhvaća lokalnu cestu L-46043, županijsku cestu sve do državne

ceste D-55, kao što je vidljivo u grafičkom dijelu projekta u oba prometna smjera.