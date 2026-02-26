Velik korak naprijed: Stara tvornica drva postaje novi centar kulture od 13 milijuna

Nakon duljeg zatišja, revitalizacija skladišta ExportDrva u Rijeci konačno je u pokretu. Riječ je o projektu od 13 milijuna eura.

Prije otprilike godinu dana trebala je započeti revitalizacija oronulog skladišta ExportDrva, brownfield područja i jedne od najzanimljivijih investicija Grada Rijeke, vrijedne čak 13 milijuna eura. Iako je potom uslijedilo zatišje, kako bi rekao legendarni Galileo Galilei - 'Eppur si muove', ili u prijevodu - 'ipak se kreće'. Napokon, stigle su vijesti da se projekt pokrenuo s mrtve točke. U javnoj nabavi objavljeno je da je Rijeka Sport pronašla izvođača za izradu projekta rekonstrukcije spomenutog objekta - tvrtku ZDL Arhitekti, uz procijenjenu vrijednost od 390.000 eura.

Skladište ExportDrva nalazi se na pomorskom dobru i prostire se na 7.500 kvadrata unutarnjeg prostora te 2.700 kvadrata vanjskog prostora. Glavni cilj obnove je prenamjena prostora u višenamjensku infrastrukturu za građane. Na tom mjestu planira se održavanje koncerata i raznih manifestacija, uz otvaranje ugostiteljskih objekata. Iako je gradska vlast Rijeke predstavila projekt kao važan korak naprijed u razvoju grada, velika većina građana još uvijek nije dovoljno informirana o ovom skupom i ambicioznom pothvatu.

Povijest i lokacija građevine ExportDrva

Građevina ExportDrva smještena je na katastarskim česticama u Starom gradu i Trsatu-Sušaku, upisana kao pomorsko dobro. Hala se proteže u smjeru sjever-jug; s jedne strane okružena je šetnicom uz Mrtvi kanal, dok se s druge naslanja na nadstrešnicu koja pokriva sušionu drva. Južna strana otvorena je prema moru, a sjeverna tangira parking uz cestu.

Građevina je prvotno projektirana kao skladište drvene građe i izgrađena prema projektu Arhitektonsko-projektni biro Novak iz Zagreba, uz građevinsku dozvolu izdanu 1958. godine. Konačna dopuna projekta, koja je uključivala teretni lift, dodatne etaže i izmjene krovišta, realizirana je 1961. godine, kada je hala bila u potpunosti dovršena.

Od tada, hala je većinski ostala u izvornom obliku. Od 2000. godine zabilježene su tek manje intervencije, sanacija jednog polja krova na sjeveru te prilagodbe dijela skladišta za izložbu Divovi Patagonije 2016. i 2017. Tijekom tih prilagodbi izvedena su požarna stubišta, probijena dodatna vrata, izvedene pregrade i brtvljenja, te instalirano unutarnje stubište i sanitarije prema elaboratu zaštite od požara. Građevina trenutno posjeduje koncesiju s pravom gradnje, u skladu s lokacijskom dozvolom izdanom od Upravnog odjela za urbanizam Grada Rijeke 2024. godine. obnova zgrade Exportdrva | screenshot, kanal Ri

Namjera obnove i prenamjene

Cilj predstojećeg zahvata je izrada Glavnog i Izvedbenog projekta te pripadajućeg troškovnika, što će omogućiti izvođenje radova i ishođenje nove građevinske dozvole. Projekt obuhvaća obnovu građevine i prenamjenu prostora u suvremene multifunkcionalne, sajamske i kulturne objekte.

U prizemlju sjevernog dijela planira se polivalentni kongresni prostor za poslovna i druga događanja, dok će južni dio služiti kao specijalizirani sajamski prostor za lokalne proizvođače i obrtnike. Dio prostora bit će transformiran u zelenu zatvorenu oazu s parkovima, stazama i klupama, obogaćenu biljkama i umjetničkim instalacijama. U sklopu ovog prostora predviđen je i ugostiteljski objekt restoranskog tipa s terasom, omogućujući posjetiteljima uživanje u prirodnom ambijentu. Parking će se zadržati uz istočnu fasadu, u postojećem prostoru ‘Srednja delta’.

Na prvom katu planira se kongresni prostor s mogućnošću povezivanja galerija staklenim podom za organizaciju većih događanja, te multifunkcionalna dvorana s pozornicom, profesionalnim ozvučenjem i tribinom za 200 posjetitelja. Predviđeno je i uređenje modularnih uredskih jedinica, ukupno 10 na ovoj etaži, opremljenih osnovnom infrastrukturom za lokalne poduzetnike. Na drugom katu planira se dodatni smještajni kapacitet te 18-20 modularnih uredskih jedinica, kao i radni prostor za turiste i sudionike događanja, čime će građevina postati centar višenamjenske infrastrukture.

zgrada ExportDrva Rijeka | foto: Grad Rijeka

Energetska obnova i integracija s okolišem

Projekt uključuje i cjelovitu energetsku obnovu objekta: modernizaciju ovojnice zgrade, uvođenje fotonaponske elektrane, izgradnju nove kotlovnice te sustava grijanja, klimatizacije i ventilacije. Očekuje se smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za najmanje 50 posto, a primarne energije za minimalno 30 posto. Predviđa se i sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode, s kontinuiranim praćenjem unutarnjih klimatskih uvjeta.

Vanjski prostor bit će oblikovan kao kombinacija zelenih površina, staza, umjetničkih instalacija i edukativnih elemenata. Središnji dio sjevernog dijela predviđen je za fontanu, dok će najjužniji dio služiti kao prostor za pozornicu za ljetne koncerte i događanja. Projekt predviđa sinergiju unutarnjih i vanjskih prostora, stvarajući funkcionalan i inspirativan ambijent koji povezuje građevinu s morem. Izvršitelj projekta dužan je surađivati s Konzervatorskim odjelom u Rijeci kako bi sve intervencije bile u skladu s uvjetima zaštite kulturnog dobra, a potvrda sukladnosti glavnog projekta mora biti izdana po završetku radova.