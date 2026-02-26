Top prilika za bagatelu: Prodaje se kultni kompleks, ima hotel, skijalište i etno selo

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Zanimljiv oglas stiže iz susjedne BiH. Na prodaju je turistički kompleks sa skijaškom stazom, a tražena cijena iznosi 'zanimljivih' 800.000 eura.
U Rusiji postoji grad Rostov, no puno bliže Hrvatskoj, u susjednoj Bosni i Hercegovini, nalazi se planinski prijevoj Rostovo kod Bugojna. Upravo se ondje smjestio turistički kompleks koji se ovih dana našao na tržištu.
Riječ je o rekreacijskom imanju površine čak 64.000 četvornih metara, čija je prodaja oglašena u Facebook grupi 'Stanovi Bugojno'. Nekretnina se prodaje kao cjelina, a tražena cijena iznosi 800.000 eura, uz mogućnost dogovora s potencijalnim kupcem.
Prodaja obuhvaća razgranatu turističku infrastrukturu. U sklopu kompleksa nalazi se hotel Rostovo kapaciteta 32 ležaja, pri čemu svaka soba ima vlastitu kupaonicu. Dodatni smještaj osiguran je kroz autentično etno-selo s oko 50 ležaja, što ukupno čini respektabilan kapacitet za planinski turizam.
Kompleks je prilagođen i zimskim uvjetima te raspolaže vlastitom ski-stazom s liftovima, ratracima i četiri velike garaže za smještaj i održavanje mehanizacije. Svi objekti imaju centralno grijanje i opremljeni su potrebnom tehničkom infrastrukturom, što budućem vlasniku omogućuje relativno brzo preuzimanje i nastavak poslovanja bez većih dodatnih ulaganja. Lokacija se ističe dobrom prometnom povezanošću i očuvanom prirodom, što otvara prostor za razvoj cjelogodišnjeg turizma.
U neposrednoj blizini hotela i skijališta nalazi se i sportsko-rekreacijski centar Rostovo, izvorno otvoren 1984. godine za potrebe Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Objekt je renoviran 2004., a potom dodatno rekonstruiran 2017. godine.
Novi zamah razvoju sportsko-turističkog kompleksa na planini Rostovo započeo je 2016. godine, ponajviše zahvaljujući bugojanskom rukometašu Asim Šahman. On je, nakon dugogodišnjeg boravka u Kataru i suradnje s poslovnim krugovima povezanim s Katarskom rukometnom federacijom, inicirao realizaciju projekta i osigurao podršku za njegovu izgradnju.
Sportska dvorana ima kapacitet od 800 gledatelja te uključuje četiri svlačionice, prostoriju za zapisnički stol, sudačku svlačionicu, ostavu za rekvizite i prostranu teretanu. Predviđena je i VIP loža za 30 osoba, kao i zaseban kafić za uzvanike te ugostiteljski prostor za posjetitelje. Uz sportski objekt, projektom je zamišljena i gradnja hotela sa konferencijskim dvoranama, spa-centrom i dodatnim sadržajima, čime bi Rostovo postalo ozbiljna destinacija za sportske pripreme, turizam i poslovna okupljanja.
Prodaja postojećeg kompleksa tako otvara mogućnost novog investicijskog ciklusa na lokaciji koja već ima izgrađenu infrastrukturu, sportsku tradiciju i veliki razvojni potencijal.
