Državne nekretnine objavile su još jednu rundu poslovnih prostora koji traže zakupce. Od Osijeka do Zadra u ponudi je ukupno 25 nekretnina, a najzanimljivije su na Kvarneru.

Raspisan je javni natječaj Državnih nekretnina za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH u osam gradova. Uz središnju Hrvatsku sa Zagrebom i Varaždinom, u zakup se daju i prostori u Osijeku i Daruvaru, a od obalnog dijela Hrvatske u Zadru, Rijeci, Puli i Stivanu na otoku Cresu. Pregledi prostora organizirani su od 9. do 12. ožujka 2026. godine.

Top ponuda u Zagrebu

Drugim natječajem u 2026. Državne nekretnine u zagrebačkoj nultoj zoni daju u zakup poslovni prostor u Prolazu sestara Baković 1 od dvadesetak četvornih metara s početnom zakupninom od 306,07 eura. Također, poslovni prostori prve gradske zone u ponudi je i u Gundulićevoj 18, te ima početnu cijenu od 624,63 eura, a sadrži prizemni poslovni prostor s galerijom koji ima ulaz s ulične strane.

Na širem gradskom području Zagreba u zakup se daje i 45 kvadrata prostora na trešnjevačkoj Novoj cesti 29 s početnom zakupninom od 326,90 eura. Kao i 70 kvadrata na Trgu hrvatskih pavlina 2 u Malešnici, gdje je početna zakupnina 343,59 eura.

Površine prostora u Zagrebu kreću se od 11,50 četvornih metara u Grškovićevoj 14 s početnom zakupninom od 125,35 eura do 86,70 kvadrata u Deželićevoj 22 početne zakupnine 472,52 eura. Ovdje treba spomenuti i poslovni prostor od 49 kvadrata u Ulici grada Vukovara 222 koji je prvi put na natječaju, a početna mu je cijena 411,60 eura.

Državne nekretnine

Državne nekretnine

Na Kvarneru

Zanimljiva je ponuda i na Kvarneru. Od četiri poslovna prostora za zakup u Rijeci, izdvaja se poslovni prostor na riječkoj Žabici, u Krešimirovoj 6A nedaleko autobusnog kolodvora. Ima početnu zakupninu od 809,60 eura. Tu je i najveći prostor na ovom natječaju, od 229,66 kvadrata, a nalazi se u Trpimirovoj 3B i 5, te ima početnu zakupninu od 3.858,29 eura.

Treba reći da je Kvarner lokacija i otočnih 80 kvadrata za zakup u Stivanu na Cresu. Početna mjesečna zakupnina ove nekretnine iznosi 379,40 eura. Tu je poslovni prostor u Puli, na Rivi 14, površine 61,51 i početne vrijednosti zakupa od 1.357,29 eura.

Kada je u pitanju Jadran još uvijek zakupca nije pronašao ni poslovni prostor na atraktivnoj lokaciji u Zadru, u ulici Federica Grisogona 1. Riječ je o prizemlju ulične zgrade površine 29,87 kvadrata s početnom cijenom zakupa od nemalih 1.737 eura. Državne nekretnine Državne nekretnine

Od Osijeka do Varaždina

U Varaždinu se pak daje u zakup poslovni prostor od šezdesetak kvadrata u visokom prizemlju stambeno-poslovne zgrade na varaždinskom Malom placu s početnom zakupninom od 294,24 eura. Površine je 61,30 kvadrata

Poslovni prostor na atraktivnoj lokaciji ponuđen je u Osijeku, u Županijskoj ulici 20. Površine je 69,34 eura, a početna vrijednost zakupa iznosi 570,13 eura. Također, ovoj rundi ponude poslovnih prostora u zakup je i zanimljivim 'poslovnjak' u Daruvaru, na Trgu dr. Franje Tuđmana 7. Nalazi se na prvom katu ulične zgrade, ima površinu od 20.06 četvorna metra, a za ovu nekretninu početna mjesečna zakupnina iznosi 133,12 eura. Državne nekretnine Državne nekretnine

Garaže

Na natječaju je ponuđeno i pet garaža, od čega četiri u Zagrebu na lokacijama Radauševa, Šeferova i Viktora Kovačića. Peta garaža daje se pak u zakup u Ujevićevoj 1 u Puli, odmah uz najveći pulski gradski park Monte Zaro.

Iz Državnih nekretnina ističu kako se prostori se daju u zakup u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina uz oslobađanje od plaćanja zakupnine prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb do 12 sati 20. ožujka 2026.