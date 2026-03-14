Gradilište pored luksuznih VMD-ovih nebodera na Maksimiru i dalje pod velom tajne, a ovako danas izgleda

Gradilište pored Maksimira o kojemu smo pisali prije više od šest mjeseci i dalje je obavijeno velom tajne. No, ima nekog pomaka u odnosu na ranije.

U kolovozu prošle godine, pisali smo o situaciji na jednoj od atraktivnijih lokacija u Zagrebu na kojoj se, po svemu sudeći pripremao teren za podizanje stambenog ili stambeno-poslovnog projekta.

Već neko vrijeme, prostor nekadašnje derutne građevine ograđuje metalna ograda, na je i ploča s podacima o gradnji: na njoj piše da je izvođač Roco-commerce iz Livna, investitor tvrtka Prime gradnja, a da se radi po projektu Živka Mihovilovića. Na ploči je navedeno da se na terenu radi prva faza pripreme za novu stambenu građevinu, a sada izgleda kao se javljaju prvi znakovi izgradnje. Doduše, i dalje ispod razine zemlje i u jako ranoj fazi.

Rušio se stari objekt

Kad smo u kolovozu prošle godine pisali o novom projektu na iznimno atraktivnoj lokaciji u Zagrebu, pored VMD-ovih nebodera nadomak Park-šumi Maksimir, teren ni oko dvije godine nakon ishođenja građevinske dozvole nije bio spreman za izgradnju. Naime, jedan dio stare zgrade na terenu još nije bio srušen.

Građenje je prijavljeno na katastarskoj čestici 4753, a unutar četiri ulice koje okružuju gradilište, nalaze se i čestica 4755/2 te 4755/3, na kojima je donedavno bio stari napušteni objekt. Na većoj čestici, zgrada je bila u vlasništvu Pogrebnog poduzeća Zagreb, dok je drugi, manji dio bio upisan 'pod' tvrtkom Constans DK, kako smo prošle godine vidjeli u katastru.

Treba dodati da je u zemljišno-knjižnim podacima navedeno kako je na dijelu na kojemu je srušen stari objekt prema vlastovnici 1/1 vlasnik tog dijela sada Papić gradnja. A, Ivan Papić vlasnik je tvrtke Prime gradnja, ujedno investitora u ovaj posao, kako se može vidjeti u podacima o firmi. Gradilište blizu Maksimirske u 2025. | foto: bauštela.hr Gradilište novogradnje pored Maksimira u ožujku 2026. | foto: bauštela.hr

Tvrtka postoji, ali su 'na nuli'?

Iako je stara zgrada sada srušena, a teren očišćen, s naznakama betoniranja uz sam rub građevinske jame, ništa posebno ovdje se ne događa. A ni na internetu nema naznaka da se na toj parceli krenula prodavati najavljena novogradnja.

Napomenimo, prema javno dostupnim podacima, investitor, tvrtka Prime gradnja osnovana je 2019. godine, za djelatnost građenja stambenih i nestambenih zgrada - kao mikropoduzetnik. I dalje je aktivna, a poslovni prihodi, kao i prošle dvije godine, su na 'nuli'. Na gradilištu je jedan bager | foto: bauštela.hr Ista ploča na gradilištu | foto: bauštela.hr

Unatoč pomaku, čini se, ništa novo

Podsjećamo da je gradilište između Božidarevićeve, Ulice Rudolfa Valdeca, Klovićeve i Ulice Miroslava Kraljevića, na području gradske četvrti Maksimir otvoreno još 3. listopada 2023., otkad su se događale polagane promjene, a stanje ondje danas je takvo kakvo je.

Lokacija je iznimno atraktivna jer se nalazi u neposrednoj blizini park-šume Maksimir i već izgrađenih VMD-ovih nebodera. Zbog toga se procjenjuje da cijena četvornog metra u budućem objektu (sudeći po stanju tržišta) vjerojatno neće biti niža od 6 tisuća eura, a višegodišnje odgađanje početka gradnje moglo bi dodatno utjecati na rast cijena.

Inače, obuhvat projekta uključuje tri katastarske čestice ukupne površine više od 7.000 kvadrata. Najveća ima 5.684 kvadrata, dok su preostale dvije znatno manje. Upravo na jednoj od njih nalazio se stari objekt koji je mjesecima stajao napola srušen, što je moglo 'blokirati' početak gradnje.

Iako su sada sve čestice očišćene i spremne za radove, javnost još uvijek ne zna što se događa. Investitor Prime gradnja nije odgovorio na naše ranije upite, a o budućem stambenom kompleksu nema novih detalja. Najnoviji razvoj situacije ipak ukazuje na to da je mogućnost gradnje i dalje otvorena. Ipak, treba podsjetiti da građevinska dozvola prestaje važiti ako se radovi ne započnu u roku od tri godine od dana pravomoćnosti, no i tada ju je moguće produžiti.