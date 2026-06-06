Korak bliže brzoj cesti u Podravini: Na 22 kilometra se planiraju četiri tunela i veliki vijadukti

Dionica brze ceste DC10 od Kloštra Vojakovačkog do Koprivnice jedan je od važnijih prometnih projekata na sjeveru Hrvatske. Riječ je o nastavku pravca Čvor Sveta Helena - Križevci - Koprivnica - granični prijelaz Gola, odnosno prometnom koridoru koji bi trebao bolje povezati središnju Hrvatsku, Podravinu i pravac prema Mađarskoj.

No, prije pronalaska izvođača radova najprije se moraju izraditi glavni i izvedbeni projekti te ishoditi građevinske dozvole za lijevi kolnik brze ceste DC10 na dionici Kloštar Vojakovački - Koprivnica, dugoj oko 22,5 kilometara. Taj je posao pripao Inženjerskom projektnom zavodu, a njegova vrijednost iznosi gotovo dva milijuna eura.

Ova prometnica zamišljena je kao najkraća veza između koridora posavske autoceste Bregana - Zagreb - Lipovac i buduće podravske brze ceste D2, koja bi trebala povezivati područje od granice sa Slovenijom, preko Varaždina, Virovitice, Našica, Osijeka i Vukovara, do granice sa Srbijom. Osim toga, cesta će imati važnu ulogu i u povezivanju prema Mađarskoj.

Tranzitni promet trebao bi se maknuti iz naselja

Izgradnjom brze ceste očekuje se znatno rasterećenje naselja kroz koja danas prolazi tranzitni promet. Time bi se omogućio mirniji razvoj lokalnih sredina, ali i bolja prometna povezanost industrijskih zona.

- Dionica se nastavlja na već izgrađene i planirane dijelove brze ceste. Brza cesta je već izgrađena i u prometu do Križevaca, dok je u tijeku izgradnja prethodne dionice Gradec - Kloštar Vojakovački. Upravo se na završetak te dionice, kod stacionaže oko 19+975, nastavlja nova dionica prema Koprivnici. Nova dionica završava kod čvora Koprivnica Jug, na državnoj cesti D2, u zoni stacionaže oko 42+500, piše u dokumentaciji. autocesta | unsplash

Prvo se gradi jedan kolnik, drugi dolazi kasnije

Prema strateškim dokumentima, brza cesta predviđena je kao prometnica s dva kolnika. Ipak, lokacijskom dozvolom dionica je podijeljena u faze, pa će se najprije izgraditi jedan kolnik s dvije prometne trake za dvosmjerni promet.

Drugi kolnik dograđivao bi se naknadno, kada se za to pokaže prometna i tehnička opravdanost. Projektna brzina na ovoj dionici iznosi 100 kilometara na sat, a tehnički elementi trase moraju biti usklađeni s pravilima za javne ceste izvan naselja i sigurnost prometa. cesta | foto: Freepik

Gradnja je podijeljena u četiri glavne faze

Izgradnja brze ceste, odnosno druga etapa projekta, podijeljena je u četiri faze. Prva faza obuhvaća izgradnju sjevernog, odnosno lijevog kolnika brze ceste od kilometra oko 19+975 do kilometra oko 30+500. U toj fazi predviđena je izgradnja pripadajućih objekata, tunela, pratećeg uslužnog objekta, odvodnje, paralelnih putova, novih instalacija, zaštite postojeće infrastrukture, prometne signalizacije i opreme, zaštite od buke te krajobraznog uređenja. Uključena je i izgradnja deniveliranog čvorišta Velika Mučna, s priključkom na državnu cestu DC41.

Druga faza odnosi se na nastavak sjevernog, odnosno lijevog kolnika od kilometra oko 30+500 do kilometra oko 42+500. I ta faza uključuje objekte, tunele, odvodnju, paralelne putove, instalacije, prometnu opremu, zaštitu od buke i krajobrazno uređenje. U sklopu te faze planirana je i izgradnja deniveliranog čvorišta Koprivnica Jug, kojim se cesta priključuje na DC2.

Treća faza predviđa izgradnju južnog, odnosno desnog kolnika od kilometra oko 19+975 do kilometra oko 30+500, s pripadajućim objektima, tunelima, odvodnjom, paralelnim putovima, instalacijama, prometnom signalizacijom, zaštitom od buke i krajobraznim uređenjem.

Četvrta faza odnosi se na izgradnju južnog, odnosno desnog kolnika od kilometra oko 30+500 do kilometra oko 42+500, također s pripadajućim objektima, tunelima, odvodnjom, instalacijama, prometnom opremom i ostalim potrebnim zahvatima. U ovom projektnom zadatku naglasak je na izradi glavnih projekata za prelaganje i zaštitu instalacija te za prve dvije faze druge etape, odnosno za izgradnju sjevernog, lijevog kolnika.

Trasa prolazi zahtjevnim terenom Bilogore

Trasa nove dionice počinje kod Kloštra Vojakovačkog, a u početnom dijelu prolazi između državne ceste D41 Križevci - Koprivnica i jednokolosiječne željezničke pruge Križevci - Koprivnica - državna granica, na kojoj su u tijeku radovi rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka.

Do približno kilometra 24+800 trasa je smještena u dolini između južnih obronaka Kalničkog gorja i Bilogore. U zoni oko kilometra 23+835 predviđen je prijelaz brze ceste nadvožnjakom preko postojeće željezničke pruge.

Nakon toga cesta se nastavlja između željezničke pruge i obronaka Bilogore. U tom dijelu planiran je i tunel Sesvetska šuma, duljine oko 400 metara, kao i prateći uslužni objekt Sokolovac te čvor Velika Mučna. Od područja Mučne trasa ulazi u zahtjevniji brdski teren Bilogore. Upravo zbog nepovoljne konfiguracije terena, na toj su dionici predviđeni brojni zahtjevni objekti, uključujući tunele i vijadukte. Obilaznica Koprivnica | Foto: EOJN, Canva

Četiri tunela i više velikih vijadukata

Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta odnosi se na tunele. Idejnim projektom predviđena su četiri tunela - Sesvetska šuma, Mesarica, Žlebić i Sirovica.

Tunel Sesvetska šuma trebao bi biti dug oko 400 metara, Mesarica oko 965 metara, Žlebić oko 2010 metara, a Sirovica oko 490 metara. Stvarni položaj i konačne duljine tunela bit će određeni tijekom izrade glavnih projekata.

Kod tunela je predviđen tehnički profil s dvije prometne trake širine po 3,5 metra, rubnim trakama i revizijskim stazama. U dokumentaciji se posebno naglašavaju sigurnosni zahtjevi, uključujući evakuacijske izlaze, pristup hitnih službi, odvodnju, zaštitu od požara, signalizaciju i opremu tunela. Uz tunele se planira i više velikih vijadukata. Među njima su vijadukt Gornje Polje, duljine oko 260 metara, vijadukt Kamenice, duljine oko 400 metara, te vijadukt Jagnjedovac, duljine oko 150 metara.

Rok za projektiranje

Projektni zadatak predviđa izradu glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje građevinskih dozvola. U dokumentaciji se navodi da je rok završetka usluga 16 mjeseci od dana uvođenja u posao.

To znači da se trenutačno ne govori o početku same gradnje, nego o pripremi projektne dokumentacije i dozvola potrebnih za nastavak realizacije ove važne prometne dionice.