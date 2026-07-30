Mega gradilišta u Slavoniji poskupjelo: Kineski izvođač dobio malo više dodatkom ugovora

Kineski izvođač ugovorio je porast cijene za jedno od najskupljih gradilišta u Slavoniji - izgradnju dionice novog spoja Požege na autocestu.

Samo nekoliko mjeseci nakon početka radova, jedno od najskupljih gradilišta u Slavoniji poskupljuje. Tvrtka China Road and Bridge Corporation s naručiteljem Hrvatskim cestama, nedavno je potpisala dodatak ugovoru za promjenu cijene za izgradnju nove brze ceste koja će Požegu spojiti na autocestu A3. Ipak, poskupljenje od četvrt milijuna eura praktički nije ništa u odnosu na ukupnu vrijednost radova u iznosu od 160 milijuna eura.

Nova cesta za 160 milijuna

Neznatna promjena iznosa ugovorena je s izvođačem dionice brze ceste Brestovac-čvorište Godinjak u Slavoniji. U javnoj nabavi vidi se da je V. dodatkom cijena radova promijenjena s 160 milijuna eura na 160,23 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. S pridodranim PDV-om to je 200,29 milijuna eura, za četiri godine radova. Rok izvedbe ostaje nepromijenjen.

Ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na istoku Hrvatske, koji se radi od studenog 2025., kada je izvođač otvorio gradilište. Riječ je o važnom zahvatu u Požeško-slavonskoj županiji koji bi Požegu trebao izravno povezati s autocestom A3. Ugovorena neznatno viša cijena | foto: EOJN

Izvode glavnu dionicu

Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC) izvodi glavnu dionicu dugu 14,75 kilometara, dok su za treću fazu projekta, vrijednu 15,5 milijuna eura, odabrane tvrtke STRABAG, Osijek-Koteks i Belfry. Više o tome pročitajte na poveznici.

Ova, treća poddionica većeg projekta uključuje izgradnju prometnice te više zahtjevnih infrastrukturnih objekata, među kojima su nadvožnjak Mukovci preko autoceste A3, nadvožnjak Jelaši preko željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik-državna granica te još nekoliko manjih mostova preko potoka i kanala. Svi mostovi projektirani su s temeljenjem na pilotima promjera 150 centimetara kako bi se osigurala stabilnost na geološki zahtjevnom terenu, otkriva projekt.

Gradilište otvoreno kajem 2025.

Postupak javne nabave za izvedbu završen je 11. studenoga 2025. godine sklapanjem ugovora, a rok za izvođenje radova su četiri godine. Dionica bi prema tome trebala biti završena do kraja 2029. godine.

Nova brza cesta Brestovac-čvorište Godinjak dio je šire prometne investicije koja će Požegi osigurati kvalitetniju vezu s autocestom A3, jednim od najvažnijih prometnih koridora u Hrvatskoj i dijelom paneuropskog koridora X. Završetkom projekta Požeško-slavonska trebala bi biti bolje povezana s ostatkom zemlje, a time dobiti poticaj za intenzivniji gospodarski razvoj regije.