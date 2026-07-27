Nova obilaznica blizu Pelješkog mosta: Tvrtka iz Cavtata i Turci otvaraju gradilište od 50 milijuna eura

Za 50 milijuna eura, s uključenim PDV-om, u dvije godine trebala bi se izgraditi obilaznica Orebića. Rasteretila bi glavnu prometnicu kroz naselje

Hrvatske ceste (HC) u posao uvode izvođača nove obilaznice Orebića. Novi pravac dug oko 6,6 kilometara koji će se graditi 50 milijuna eura (s PDV-om) preuzet će tranzitni promet koji danas prolazi kroz središte Orebića prema trajektnoj luci za Korčulu, a rok izvedbe je dvije godine. Izvođač, zajednica tvrtki Texo Molior iz Cavtata i turskog Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi A.S. gradilište će otvoriti ovu srijedu, 29. srpnja 2026. godine, najavljuje naručitelj.

Kompleksna izvedba s brojnim objektima

Nova obilaznica Orebića bit će duga približno 6,6 kilometara te će preuzeti tranzitni promet koji danas prolazi kroz središte mjesta prema trajektnoj luci za Korčulu. Zbog zahtjevnog terena projekt uključuje izgradnju brojnih objekata - vijadukta Bilopolje dugog 200-njak metara, šest podvožnjaka (Stankovići, Trstenice, Glabalovo, Ruskovići, Givovići i Lampalovo) te dva pothodnika - Žukovac i Kućište, a baš iz tog razloga, cijena izvedbe je prilično visoka.

Godinu i pol nakon odabira izvođača te gotovo godinu dana od ugovaranja, ovu srijedu konačno se otvara i gradilište. Od tog trenutka, hrvatsko-turski konzorcij na zacrtanom pravcu gradit će jednokolničku cestu s dva prometna traka koja će rasteretiti promet na jugu Hrvtaske. Predviđen je i dodatni trak za spora vozila na usponima i projektiranu brzinu od 80 kilometara na sat.

Odužio se odabir

Prosjetimo se, odluka o odabiru izvođača donesena je krajem 2025. godine, kada je odlučeno da je najbolju ponudu poslala zajednica domaćeg Texo Moliora iz Cavtata te turske tvrtke Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S.. Poslali su ponudu od 49,37 milijuna eura s PDV-om.

Na natječaj su ukupno pristigle tri ponude - zajednice Colas i Degal Tehnike, Strabaga te odabrane zajednice. Upravo je Strabag je uložio žalbu na odluku o odabiru, koju je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) prihvatila te poništila izbor hrvatsko-turske zajednice. No, nakon ponovljenog pregleda i ocjene ponuda donesena je nova odluka, s istim ishodom - izbor je ostao na 'najjeftinijima'.

U listopadu 2025. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova, vrijedan 39,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 49,37 milijuna eura s PDV-om. Rok za dovršetak radova iznosi 24 mjeseca od uvođenja izvođača u posao, o čemu smo pisali. S D414 spajat će se obilaznica | foto: GoogleMaps

Zna se i nadzor: Sve može krenuti

Projekt je u međuvremenu dobio i stručni nadzor. Hrvatske ceste su u studenome 2025. sklopile ugovor sa zajednicom ponuditelja PPG Sarajevo kao nositeljem i tvrtkom Stude Inženjering kao članom zajednice za nadziranje radova. Vrijednost ugovora o nadzoru iznosi 996.930 eura bez PDV-a, odnosno 1,25 milijuna eura s PDV-om.

Prisjetimo se, gradilište nadomak otvaranja planiralo se još 2021. godine kada je Ministarstvo zaštite okoliša objavilo mjere koje je potrebno provesti prije početka gradnje. Uključuju izradu elaborata o provedbi mjera zaštite okoliša, plan organizacije gradilišta s minimalnim zahvatom izvan trase obilaznice, određivanje prostora za pranje građevinskih vozila i privremeno odlaganje materijala, ograničavanje širine radnog pojasa, posebnu organizaciju gradilišta u blizini franjevačkog samostana te provedbu općih mjera zaštite okoliša tijekom izvođenja radova i druge mjere.

Mjere zaštite infrastrukture. prometnih tokova, voda i stabilonosti terena, bioraznolikosti, šuma i ostalih elemenata pogledajte u dokumentu ispod.