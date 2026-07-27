Uskoro otvorenje najskupljeg parka u centru Hrvatske: Na 3 hektara sve, od stijene za penjanje do šaha

Gradonačelnik Bjelovara, Dario Hrebak, najavio je da je otvorenje novog sportsko-rekreacijskog parka u Bjelovaru iza ugla. Ostali su još 'detalji'.

Najskuplji park u povijesti Bjelovara je pred otvaranjem. Još malo i uskoro vježbamo, šetamo, igramo šah, penjemo se, loptamo, roštiljamo ..., najavio je gradonačelnik Bjelovara, Dario Hrebak, a otvaranje parka, izgleda, očekuje se najesen. Završetak projekta od 3,4 milijuna eura građani nestrpljivo očekuju.

'Još malo i vježbamo...'

Oko tri hektara, odnosno gotovo 30 tisuća četvornih metara s nogometnim terenom, košarkaškim igralištem, stolovima za šah, zid za penjanje, i street workout zonom. Sve su to sadržaji u kojima će se u Bjelovaru uživati nakon otvorenja novog gradskog sportsko-rekreacijskog parka. Otvaranje je predviđeno na jesen, kad se završe i nogometni tereni i hortikulturno uređenje, a iz Grada su još polovicom lipnja objavili kako izgledaju završni radovi.

Sredinom lipnja, iz Grada Bjelovara su poručili da će se uskoro otvoriti 'omiljeno mjesto za rekreaciju, odmor i druženje svih generacija'. Zatim je ovu nedjelju, 26. srpnja, gradonačelnik Dario Hrebak objavio video u kojemu se vidi kakvo je stanje na terenu. Može se vidjeti da su spremne staze za trčanje, natkriveni prostori, penjalice, street workout dio i igrališta za najmlađe, ali i zone za odmor i druženje.

Projekt od 3,5 milijuna eura

Sportsko-rekreacijski park jedan je u nizu novih projekata koji će promijeniti lice grada, a od samog početka predstavljen je kao najveće ulaganje u uređenje parkova u povijesti grada. Projekt je ukupno vrijedan oko 3,4 milijuna eura, a dio sredstava, oko milijun eura, osiguran je iz europskih fondova.

Idejno rješenje arhitekata iz ureda 3E projekti izvodi se uz nogometni stadion, odnosno buduću Arenu Bjelovar. Zajedno sa sportskim objektima zamišljeno je da će stvoriti jedinstvenu funkcionalnu cjelinu koja povezuje nove gradske četvrti Sjever 1 i Sjever 2.

Nova zelena oaza

Park se završava na površini od približno tri hektara, a zamišljen je kao prostor namijenjen svim generacijama. Gradonačelnik Hrebak ranije je istaknuo kako park i Arena predstavljaju zajednički sportski kompleks te ulaganje u kvalitetu života građana i dugoročni razvoj grada. Projekt je ujedno jedan od šest pilot-projekata zelene infrastrukture odobrenih u Hrvatskoj, a naglasak je stavljen na održivost, očuvanje prirode i stvaranje nove zelene oaze Bjelovara, kako je istaknuto u više navrata.

Sportski sadržaji obuhvatit će nogometni teren s prirodnom travom, rasvjetom, zaštitnim mrežama iza golova te kućicama za rezervne igrače i delegata. Uz njega će se urediti košarkaško igralište s akrilnom završnom podlogom, boćalište, stolovi za stolni tenis i šah, vježbališta za djecu i odrasle te street workout zona.

Posjetiteljima će na raspolaganju biti i deset metara duga te četiri metra visoka stijena za penjanje. U središnjem dijelu parka nalazit će se velika travnata površina s piknik-zonom opremljenom stolovima, klupama, ležaljkama i betonskim roštiljima, što je prvi takav sadržaj u Bjelovaru.

Posebno važan krajobraz

Velik dio projekta posvećen je krajobraznom uređenju. Planirana je sadnja novih drvoreda, različitih vrsta grmlja, ukrasnih trajnica i penjačica kako bi se stvorio ugodan ambijent tijekom cijele godine, što se može vidjeti u videu.

Na južnom dijelu parka nalazit će se veliko dječje igralište s popločenim stazama te umjetnim zemljanim brežuljcima na kojima će biti postavljeni tobogani. Na ulazima u park postavit će se osvijetljeni natpisi s njegovim imenom, dok će informativne ploče posjetitelje upoznavati s pravilima korištenja, aromatičnim i kišnim vrtovima te interaktivnim sadržajima za djecu. Za bicikliste je predviđeno parkiralište s 12 stalaka, izvedeno od betonskih travnih kocki kako bi se dodatno potaknula održiva mobilnost, najavljeno je za park koji samo što nije otvoren.

Poseban naglasak stavljen je na ekološka rješenja. Kišni vrtovi omogućit će postupnu infiltraciju oborinskih voda u tlo i rasterećenje sustava odvodnje, dok će eko-zone s hotelom za kukce te kućicama za ptice i šišmiše pridonijeti očuvanju bioraznolikosti. Park je tako zamišljen ne samo kao prostor za sport i rekreaciju, već i kao primjer suvremenog uređenja javnih zelenih površina temeljenog na načelima zelene infrastrukture.