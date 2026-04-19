U središtu Hrvatske novi stadion: Za zahvat od 14 milijuna eura traži se voditelj projekta

Iako se još ne zna koja tvrtka će izvoditi novu nogometnu arenu u Bjelovaru sa streljanom, traži se voditelj projekta. Gradilo bi se više od godine.

Bliže se radovi na Areni Bjelovar, iako još uvijek nije odabran izvođač. Postupak je u nabavi pokrenut u prosincu 2025., a ponude su otvorene 20. ožujka ove godine. Zna se koji ponuditelj je najjeftiniji, ali još nije donesena konačna odluka. U međuvremenu je pokrenut i natječaj za voditelja projekta, ključnu osobu za provedbu svakog graditeljskog projekta.

Što radi voditelj projekta?

Za usluge vođenja projekta rekonstrukcije i dogradnje nogometnog stadiona i dogradnje nove tribine sa streljanom u Bjelovaru u trajanju od 16 mjeseci nudi se 'plaća' od 90.000 eura. Voditelj projekta, kako piše u informacijama u sustavu javne nabave, upravlja projektom izgradnje.

Navedeno je da se pod tom djelatnosti ubrajaju financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina. Također, uključeni su financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja plana.

Uz to, voditelj programira i planira u vezi koncipiranja projekta, odnosno prikuplja podatke, razvija projekt i - prati kako sve napreduje. Još jedan važan element za ovu funkciju je i da povezuje i usklađuje rad projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije te drugih osoba uključenih u gradnju. U ovom slučaju, posao bi trajao skoro godinu i pol, a krenuo s početkom građevinskih radova.

Najjeftinija zajednica ponuditelja

Podsjetimo, dok se traži upravo opisana pozicija, još uvijek nije odlučeno koja tvrtka će graditi, odnosno rekonstrukirati i dograđivati bjelovarsku nogometnu Arenu. Natječaj za izvođača radova otvoren je u prosincu prošle godine, a prema Zapisniku o ocjeni, za gradnju je zainteresirano ukupno sedam ponuditelja.

Javili su se zajednica Hidroregulacije i Radnika s ponudom od 11,4 milijuna eura, tvrtka Kamgrad s ponudom od 13,4 milijuna eura, Tekton Construction s ponudom od 12,6 milijuna. Ponudu od 11,9 milijuna eura poslala je tvrtka Magnum Supra, Tehnika je ponudila rekonstruirati i dograditi stadion sa streljanom za 11,4 milijuna eura, a Texo Molior poslao je ponudu od 14,7 milijuna eura. Konačno, Međimurje graditeljstvo javilo se na natječaj s ponudom od 12,4 milijuna eura.

Od pristiglih ponuda, najjeftinija je zajednica tvrtki Hidroregulacija i Radnik pa bi mogli biti odabrani za posao - a odmah potom je Tehnika. Prema Zapisniku s otvaranja ponuda, najskuplji ponuditelj je Texo Molior iz Cavtata. Prema informacijama u javnoj nabavi, stadion bi se mogao rekonstruirati i graditi 14 mjeseci.