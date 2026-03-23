Neboderi u Rijeci prvi red do mora: Nekima smetaju, ali arhitekti nominirani za priznanje struke

Neboderi u Rijeci prvi red do mora uvjet su za izgradnju stadiona Nova Kantrida. Dok neki misle da nemaju smisla, arhitekti bi mogli biti nagrađeni.

Prije skoro točno dvije godine, Riječani su potpisivali peticiju protiv projekta Nova Kantrida. Peticija u stvari nije pokrenuta zbog stadiona, već radi tri nebodera koji bi se gradili u sklopu projekta novog stadiona.

Početkom prošle godine, bilo je prikupljeno 3.300 potpisa, sve kako bi se zaustavila izgradnja stambenih tornjeva neposredno uz obalu. No, kako se čini, do danas nije utvrđeno što će točno biti s ovim stadionom, a poteglo se i pitanje zašto nije zaštićen kao Poljud. Rijeka možda još uvijek neće dobiti tri nova nebodera pored stadiona, ali se ne zna ni koji pristup bi mogao biti najbolji.

Najviše smetalo što su uz more

U ožujku 2024. godine, građani Rijeke izrazili su zabrinutost zbog projekta Nova Kantrida. Brinula ih je izgradnja tri nova, vrlo visoka nebodera od kojih se najviši penje do 35. kata, pored planiranog stadiona 'Nova Kantrida'. Strahovali su ne samo zbog promjene vizure obale, već i zbog prometnog kolapsa, opterećenja javne infrastrukture te mogućeg ograničenja javnog pristupa obali uslijed novogradnje. Sve su to validne brige kod projekta tih razmjera.

No, građani su naveli i da ih je šokirala ideja visokih zgrada tik uz more. Dok podržavaju izgradnju stadiona, uređenje obale i razvoj sportskih i rekreacijskih sadržaja, smatraju da neboderima nije mjesto na toj lokaciji, kako smo pisali.

S druge strane, projekt ZDL Arhitekata koji predviđa stambenu pored poslovne izgradnje početkom ožujka ove godine za svoju ideju dobio je veliko priznanje kada je nominiran za World Stadiums and Arenas Awards, u kategoriji 'Outstanding Community Engagement and Social Impact'. U objavi nakon nominacije napisali su da su ponosni što je prepoznata vizija stadiona koji nadilazi sportsku infrastrukturu i postaje snažan simbol identiteta. Naglasili su da su u suradnji s NK Rijeka oblikovali mjesto koje na jedinstven način povezuje sport, grad, more i ljude.

Drugačije ne bi funkcioniralo?

A kako znamo, investitori su istaknuli da je projekt održiv jedino uz izgradnju nebodera. Ukupno, investicija dostiže do 100 milijuna eura, barem prema informacijama iz 2024. godine.

Konzorcij je istaknuo da bi pojas ostao dostupan javnosti da bi njegova kvaliteta bila unaprijeđena ovim radovima za koje očito još uvijek nije potpuno sigurno da će se provesti. No, prije nekoliko dana, kada se intenzivno prenosilo o upitnoj budućnosti stadiona Poljud u Splitu, gradonačelnica Iva Rinčić koju se upitalo zašto i riječki stadion nije zaštićen je otkrila ponešto o planovima za Kantridu.

- U zadnjih nekoliko mjeseci nije se radilo na tome da se zatraži status kulturnog dobra, ali to nije isključeno. Potaknuli smo izmjene granica pomorskog dobra koje se tiču samog stadiona, rekla je gradonačelnica

Njen zamjenik Aleksandar-Saša Milaković dodao je da je taj predmet u procesu i trenutno je u Primorsko-goranskoj županiji, kako javlja novilist.hr.

- Procedura izmjena granica pomorskog dobra pokreće se na prijedlog jedinice lokalne samouprave. Mi smo to odradili i predložili smo pomicanje granica pomorskog dobra bliže moru kako bi prostor pomoćnog stadiona bio izmaknut iz pomorskog dobra jer to nema smisla jer nije u funkciji pomorskog dobra. Ideja je da se taj prostor pretvori u prostor u kojem se jednog dana bude išlo u tom smjeru, što još ne znamo, bude u funkciji gradnje novog stadiona, poručio je Milaković. Multifunkcionalni kompleksa Stadiona Kantrida | foto: ZDL arhitekti

Pomicanje pomorskog dobra

Županija je dala kontraprijedlog i to se još razmatra, ali nakon toga prijedlog ide u resorno ministarstvo jer država daje suglasnost za izmicanje granica pomorskog dobra. Ako se to dogodi, dobit ćemo prostor na raspolaganje i odlučit ćemo što će se tamo dogoditi, pojasnio je zamjenik gradonačelnice.

Prisjetimo se da je Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo zeleno svjetlo za izradu Urbanističkog plana Sportskog područja Kantrida, odnosno za izgradnju nove Kantride u 2023. godini. Radi se o grandioznom projektu koji je u glasanju je potvrdnim glasom podržalo 23 vijećnika, dok su dva (iz stranke Možemo) bila protiv. Naknadno je preko 3.000 građana sakupilo potpise da projekt ne ide u provedbu kako se zasad planira.