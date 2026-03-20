Mega projekt mijenja lice obale: Rijeka dobiva novi trg, a radi se i produžetak važne prometnice

Zbog 'svemirske' građevine novog kolodvora u Rijeci produžuje se Ulica Riva. Radovi su došli do 'kopanja' u svrhu polaganja novih cijevi.

Uz novi, moderan kolodvor, u Rijeci se planira i produžetak Ulice Riva koja će se produžiti do novoizgrađene 'Žabice' - ali i uređenje novog trga. Projekt ulične dogradnje tema je od 2023. godine, a dosad se došlo do stadija planiranja radova na vodovodu i kanalizaciji bez kojega ne ide. U međuvremenu, sve je bliže završetak novog autobusnog kolodvora, a konstrukcija je već prepoznatljiva po čeličnoj opni.

Nova vizura Rijeke

Kako se krenula planirati izgradnja novog autobusnog terminala u Rijeci, moderne Žabice koja se izvodi prema projektu arhitektonskog studija 3LHD, a izvodi ju Texo Molior iz Cavtata, počelo se razmišljati i o nužnom produžetku Ulice Riva.

Tu dogradnju popratit će i realizacija Trga Žabica, a sve skupa promijenit će vizuru grada na Kvarneru. Prvi korak bila je izrada projektne dokumentacije. Podsjećamo da produžetak ulice prati izgradnju terminala 'Zapadna Žabica' na čestici AK-1, a kompletnu dokumentaciju pristupne prometnice – uključujući produženu Rivu i uređenje trga, Grad Rijeka naručio je još u 2023. godini.

Predviđena je izgradnja četverotračne prometnice duljine oko 400 metara te rekonstrukcija trga s komunalnom infrastrukturom, za što su ishođene lokacijske dozvole. U postupku javne nabave za izradu projektne dokumentacije 24. listopada 2023. odabran je Bomega projects, a posao se sada pomaknuo i korak dalje pa radove naručuje KD Vodovod i kanalizacija koji moraju prilagoditi infrastrukturu radovima na novom terminalu. Kolodvor Žabica se gradi | foto: 3LHD

Preuređenje gradskog središta

Podsjećamo da se produžena Ulica Riva gradi radi osiguravanja pristupa novom autobusnom terminalu. No, radovi su i dio šireg prometnog preuređenja središta Rijeke.

Riječ je o prometnici između lučkog područja i južne strane Kompleksa Zapadna Žabica, uz koju će se provesti i rekonstrukcija trga na kojemu će se povećati javne površine nakon uklanjanja postojećeg kolodvora. Službeno, projekt je dio novog cestovnog koridora DC403-Žabica koji omogućuje povezivanje centra grada i autobusnog kolodvora s mrežom autocesta.

Povezivanje centra i kolodvora s autocestom

Preduvjet za početak radova bilo je izmještanje dijela željezničkih kolosijeka, što je ugovorila HŽ Infrastruktura, a zahvat je financirao Grad Rijeka. Radovi su trajali od siječnja do svibnja 2025. godine.

Sada je pak pokrenut postupak javne nabave koji provodi KD Vodovod i kanalizacija za izgradnju vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u sklopu produžetka Ulice Riva i Trga Žabica, procijenjene vrijednosti od oko 360 tisuća eura. Planirana je izgradnja vodovodnih cjevovoda DN 200 u duljini 300 metara i DN 150 u duljini 50 metara pod morem. Namjerava se graditi i sanitarne kolektore DN 250 duljine 240 metara, ali i rekonstruirati dio cjevovoda DN 400 duljine 50 metara.

Uz kolodvor, Rijeka dobiva produžetak rive, ali i novi trg | foto: 3LHD

Gradi se kolodvor od 70 milijuna eura

Sam projekt Kompleksa Zapadna Žabica vrijedan je oko 70 milijuna eura i obuhvaća izgradnju novog autobusnog kolodvora s 14 perona, trgovačkih i poslovnih prostora te javne garaže s oko 900 parkirnih mjesta. Radovi su započeli u prosincu 2023. godine, a izvodi ih zajednica ponuditelja Texo Molior i Karst prema projektu Studija 3LHD.

Završena je zahtjevna prva faza koja je uključivala duboko temeljenje na nasipanom tlu, a dosad je već izgrađena i čelična konstrukcija koja će kolodvor učiniti prepoznatljivim. Projekt predstavlja početak šire urbane i prometne transformacije središta grada, uključujući uređenje novih javnih prostora poput Trga Žabica. Prema tadašnjim najavama investitora, završetak radova i početak rada očekuje se do kraja 2026. godine.