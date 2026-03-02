Istra konačno u mreži hrvatskih autocesta: Radovi bi trebali završiti do kraja godine

U Istri se strpljivo čeka završetak dogradnje Istarskog ipsilona i spoj na autocestu bez stajanja. To je najveći infrastrukturni projekt u županiji.

'Istarski iks' najvažniji je infrastrukturni prometni projekt kojim će Istarska županija biti integrirana u mrežu autoceste u Hrvatskoj. Po završetku radova, put iz Istre trajao bi kraće, uz izravan spoj na autocestu - bez zaustavljanja - a radovi se bliže kraju. Nakon što se prije otprilike šest mjeseci pisalo da je izgradnja u završnoj fazi, sad je potvrđeno, Istra će dobiti svoj 'iks' do kraja 2026. godine.

Obilazak radova u Istri

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, 27. veljače u Istarskoj županiji je obišao ključne prometne projekte. Tom prilikom istaknuo je da je završetak ovog zahvata najvažniji infrastrukturni projekt u regiji. Prisjetimo se, puni profil autoceste i dogradnja Istarskog ipsilona, koji će postati 'x', traju paralelno s dionicom tunel Učka-čvor Matulji.

Ministar Butković u svom obilasku je potvrdio da bi radovi prema čvoru Matulji, zajedno s mostom Mirna i vijaduktom Limska draga trebali biti završeni do kraja godine. Naglasio je da će se time značajno unaprijediti prometna povezanost Istre s ostatkom Hrvatske. Napomenimo, ugovor o izgradnji novog 'Iksa' potpisan je u svibnju 2023. godine, a investitor je Bina Istra.

Projekt od više stotina milijuna eura

Projekt dovršetka Istarskog ipsilona provodi se s ciljem izgradnje mreže u punom profilu autoceste te njezina potpunog uključivanja u hrvatsku autocestovnu mrežu, čime će se omogućiti brža, sigurnija i protočnija veza s riječkom obilaznicom i ostatkom zemlje, kako je najavljeno. Izmjenama koncesijskog ugovora predviđena je realizacija dviju podfaza takozvane 'Jadranske autoceste' na potezu Dragonja-Matulji, procijenjene vrijednosti od oko 200 milijuna eura, dok bi ukupna vrijednost svih faza projekta mogla dosegnuti i do 600 milijuna eura, o čemu smo pisali.

Radovi na dionici od tunela Učka do čvora Matulji, dugoj oko 10 kilometara, započeli su sredinom veljače 2024. godine, paralelno s izgradnjom drugog kolnika mosta Mirna i vijadukta Limska draga ukupne duljine oko 1,6 kilometara. Vrijednost same dionice procjenjuje se na oko 101 milijun eura, a uključeni su izgradnja drugog kolnika, postavljanje zaštite od buke, sustava odvodnje te mjere zaštite okoliša i povećanja sigurnosti prometa.

Znatno kraće putovanje

Inače, po dovršetku podfaza autoceste A8 i A9 bit će u cijelosti izgrađene u punom profilu, a čvor Matulji izravno povezan s riječkom obilaznicom. Time će se omogućiti kontinuirana vožnja od Pule prema Zagrebu bez zastoja, uz procijenjeno trajanje putovanja od oko dva i pol sata.

Krajem 2025., spojena je konstrukcija vijadukta Limska draga, a na tome se radilo uz posebnu regulaciju prometa - a isto vrijedi i za most Mirna. Završetak radova na ovoj dionici planiran je do 2026., a po novome još u ovoj godini, dok se potpuna izgradnja dionice Učka-Matulji očekuje do 2027. godine.