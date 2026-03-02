Olakšanje za pješake: Na jednoj od najprometnijih cesta u Splitu kreće gradnja nathodnika

Hrvatske ceste (HC) nastavljaju s važnim prometnim projektima. Tako će se u Kaštel Lukšiću graditi pješački nadvožnjak iznad državne ceste D8, a posao vrijedan 700.000 eura dodijeljen je austrijskoj tvrtki STRABAG. Riječ je o projektu koji predstavlja značajan infrastrukturni zahvat, jer će osigurati siguran prijelaz pješaka preko izrazito prometne ceste, jedne od najopterećenijih dionica u splitskom priobalju.

Namjena i geometrijske karakteristike nathodnika

Nathodnik je projektiran isključivo za pješački promet te će omogućiti nesmetan i siguran prijelaz preko D8. Smješten je na stacionaži 3+952 rekonstruirane dionice između Kaštel Gomilice i Kaštel Starog, na lokaciji gdje je potreba za sigurinijim pješačkim prijelazom posebno izražena. Njegova ukupna duljina, uključujući upornjake, iznosi 52,55 metara, dok konstrukciju čine dva raspona po 18 metara koja se u sredini oslanjaju na armiranobetonski stup položen u osi ceste.

Širina nathodnika iznosi 3,08 metara, a slobodan profil za kretanje pješaka, mjeren između rukohvata, iznosi 2,54 metra, što osigurava ugodno i sigurno kretanje. Ugrađena pješačka ograda visine 1,1 metar i dodatna zaštitna žičana mreža visine dva metra sprječavaju penjanje i onemogućuju pad predmeta na kolnik. Niveleta konstrukcije položena je u vertikalnu krivinu radijusa 450 metara, usklađenu s geometrijom državne ceste. cesta | foto: Freepik

Nosiva konstrukcija i tehničko rješenje

Nosiva konstrukcija nathodnika osmišljena je kao kombinacija predgotovljenih i monolitnih armiranobetonskih elemenata, što omogućuje brzu i učinkovitu gradnju uz minimalno ometanje prometa. Rasponska konstrukcija sastoji se od dvaju prednapetih uzdužnih nosača T-presjeka visine 70 centimetara, koji se u transportu i montaži ponašaju kao proste grede. Nakon što se spoje s monolitnom pločom debljine 17 centimetara i poprečnim nosačima, nosači postaju kontinuirani, što dodatno povećava njihovu nosivost i otpornost na opterećenja.

Predgotovljeni nosači montiraju se autodizalicom te se oslanjaju na poprečni nosač iznad stupa i elastomerne ležajeve na upornjacima. Taj pristup omogućuje izvođenje radova bez izgradnje skela iznad prometnice, čime se zadržava protočnost prometa na D8. Nakon ugradnje nosača, duž njihovih rubova postavljaju se predgotovljeni vijenci koji služe i kao izgubljena oplata pri betoniranju ploče, čime se ubrzava završna faza gradnje.

Temeljenje i geotehnički uvjeti

Središnji stup nathodnika temelji se na pilotu, što je odabrano kao optimalno rješenje zbog niza ograničenja u razdjelnom pojasu ceste. Ondje se nalaze električne instalacije te kolektor oborinske odvodnje promjera 600 milimetara, a njihovo izmještanje bilo bi zahtjevno, dugotrajno i financijski opterećujuće. Temeljenjem stupa na pilotu izbjegnuti su dodatni zahvati i kolateralni radovi, dok se istovremeno postiže sigurna nosivost konstrukcije na složenom terenu.

Izvođenje radova na stupištu zahtijevat će zauzimanje prometnog traka uz razdjelni pojas, pa se predviđa uvođenje privremene regulacije prometa. Upornjaci se izvode kao armiranobetonske konstrukcije s temeljnom pločom, zidovima i naglavnom gredom na kojoj se nalaze elastomerni ležajevi. Uz upornjake je projektirano dvokrako stubište koje povezuje prilazne putove s pješačkom platformom.

Pristupačnost i sigurnosni standardi

Projekt predviđa potpunu prilagodbu nathodnika osobama smanjene pokretljivosti. Na stubištu se ugrađuje kosa platforma na električni pogon s vodilicama pričvršćenima na zidove stubišta, čime se osigurava nesmetan pristup svim korisnicima. S obzirom na seizmičku zonu i proračunsko ubrzanje tla od 0,22 g, konstrukcija je projektirana u skladu s propisima za potresno područje, što uključuje dodatne mjere armiranja i povećanu stabilnost.

Nathodnik je pozicioniran okomito na os državne ceste, čime se postiže optimalna geometrija prijelaza i maksimalna preglednost. Položaj je usklađen s novom niveletom rekonstruirane dionice ceste D8 te s potrebama lokalnih stanovnika koji svakodnevno prelaze prometnicu. Izgradnjom ovog objekta postiže se značajno povećanje razine sigurnosti u području u kojem je pješački promet iznimno gust, a brzine vozila visoke.

Konstrukcijsko rješenje i način izvođenja radova posebno su prilagođeni činjenici da je riječ o jednoj od najopterećenijih državnih prometnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje se svako zatvaranje traka mora svesti na minimum. Polumontažni sustav gradnje omogućit će brzo izvođenje radova uz održavanje protočnosti prometa.