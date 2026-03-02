Život na sjeveru: Hladni europski otok dobit će novi tunel i 24 kilometara prometnica

Ugovorena brza cesta Zagrebačkog prstena od 50 milijuna eura, uključuje i gradnju tunela
Potpisan je ugovor za projekt Izgradnje brze ceste Kašina - Zlatar Bistrica, 1. etapa od Čvora Zlatar Bistrica do Marije Bistrice.
16:48 7 h 02.03.2026
02. ožujak 2026.
Na samom sjeveru Europe sprema se još jedan veliki infrastrukturni projekt. 'Niknut' će nove više od 20 kilometara ceste i tunel.
Kada pomislimo na tunele, najčešće razmišljamo o onima koji se grade u Alpama i središnjoj Europi, u SAD-u ili Aziji. No, zanimljivo je da i na pomalo izoliranom Islandu postoji velik broj visokih planina i vrhova pa tako i tunela kako bi što lakše prometno premostili te prirodne prepreke.
Zbog 'teške' klime, planinskog reljefa i čestih zimskih zatvaranja cesta, podzemni prometni pravci često su jedino pouzdano rješenje za cjelogodišnju dostupnost. Zato Islanđani spremaju projekt Fljótagöng, odnosno izgradnju novog tunela i ceste na sjeveru zemlje.
Točnije, islandska uprava za ceste i obalu (Vegagerðin) dodijelila je tvrtki Cowi ugovor za idejno i glavno projektiranje velikog cestovnog tunela na sjeveru Islanda. Riječ je o projektu Fljótagöng, koji predviđa izgradnju oko 24 kilometra nove prometnice i tunela duljine 5,3 kilometra.
Novi tunel zamijenit će dotrajalu planinsku cestu između grada Siglufjörðura i šireg područja Fljóta. Završetak projektne dokumentacije planiran je za studeni 2026. godine.
Cowi će na projektu pružati multidisciplinarne inženjerske i savjetodavne usluge. To uključuje geotehnička istraživanja, projektiranje cesta i mostova, sustave vodoopskrbe i odvodnje, konstrukcijska i elektroinženjerska rješenja te sustave upravljanja i sigurnosti u tunelu.
Poseban naglasak bit će na usklađivanju projekta s okolišnim zahtjevima i mjerama prilagodbe klimatskim promjenama, s obzirom na zahtjevne prirodne uvjete duž planirane trase.
Postojeća planinska cesta sve je izloženija slijeganju tla, klizištima, lavinama i teškim zimskim uvjetima, zbog čega se često zatvara. To stvara sigurnosne rizike i gospodarske poteškoće za lokalno stanovništvo i poduzetnike.
Izgradnjom novog tunela osigurat će se neprekinuta prometna povezanost za stanovnike, posjetitelje i teretni promet, uz znatno smanjenje rizika i prekida u prometu.
Projektanti se suočavaju s iznimno zahtjevnim terenom. Trasa tunela prolazi kroz područje zaštite voda te dijelove terena podložne klizištima i lavinama. Zbog toga će biti potrebne detaljne geološke analize i posebne mjere za smanjenje utjecaja na okoliš.
Planirano je i uvođenje multimodalnih sadržaja, uključujući infrastrukturu za pješake, bicikliste i jahače, kao i odmorišta i prateće objekte koji će služiti regionalnom prometu i lokalnoj zajednici.
Projekt Fljótagöng uvršten je među prioritetne investicije u islandski nacionalni prometni plan do 2040. godine. Njegova realizacija dio je šire strategije jačanja otpornosti i povezanosti udaljenih i klimatski izloženih dijelova zemlje.
Sljedeći koraci uključuju pokretanje postupka odabira izvođača radova i ishođenje potrebnih okolišnih dozvola. Lokalna zajednica i vlasti pritom će pomno pratiti kako će se uskladiti prometne potrebe s očuvanjem osjetljivih planinskih i vodozaštitnih područja.
Gunnar Gunnarsson, viši potpredsjednik tvrtke Cowi na Islandu, istaknuo je da projekt nadilazi tehničke okvire. Prema njegovim riječima, poboljšana pouzdanost i sigurnost putovanja potaknut će mobilnost stanovništva, olakšati pristup javnim uslugama i ojačati gospodarsku aktivnost na sjeveru zemlje. Dosadašnja iskustva s tunelima na Islandu pokazala su da takvi projekti pridonose stabilizaciji stanovništva u ruralnim sredinama te boljoj dostupnosti zdravstvene skrbi i obrazovanja.
Sličnu je poruku poslala i Arndís Ósk Arnalds, direktorica Odjela za izgradnju pri Vegagerðinu. Izrazila je zadovoljstvo odabirom Cowija kao partnera, naglasivši njihovo bogato iskustvo u projektiranju tunela i složenih infrastrukturnih zahvata. Prema njezinim riječima, projekt Fljótagöng predstavlja važan korak prema sigurnijoj, dostupnijoj i otpornijoj prometnoj mreži, uz istodobno jačanje povezanosti i kvalitete svakodnevnog život.
Istra konačno u mreži hrvatskih autocesta: Radovi bi trebali završiti do kraja godine
U Istri se strpljivo čeka završetak dogradnje Istarskog ipsilona i spoj na autocestu bez stajanja. To je najveći infrastrukturni projekt u županiji.
14:08 9 h 02.03.2026
Ugovorena brza cesta Zagrebačkog prstena od 50 milijuna eura, uključuje i gradnju tunela
Potpisan je ugovor za projekt Izgradnje brze ceste Kašina - Zlatar Bistrica, 1. etapa od Čvora Zlatar Bistrica do Marije Bistrice.
16:48 7 h 02.03.2026
Olakšanje za pješake: Na jednoj od najprometnijih cesta u Splitu kreće gradnja nathodnika
U Kaštel Lukšiću Hrvatske ceste grade pješački nadvožnjak preko državne ceste D8, vrijedan 700.000 eura. Posao je dobila velika austrijska tvrtka.
14:16 9 h 02.03.2026
Ugovoreno zemljište za slavonski projekt od 850 milijuna eura, natječaj za izvođača napeto čekaju svi
Vlada je u rujnu 2025. donijela odluku o darovanju nekretnina radi izgradnje nove bolničke zgrade. Danas je i službeno potpisan ugovor.
16:19 7 h 02.03.2026