Život na sjeveru: Hladni europski otok dobit će novi tunel i 24 kilometara prometnica

Na samom sjeveru Europe sprema se još jedan veliki infrastrukturni projekt. 'Niknut' će nove više od 20 kilometara ceste i tunel.

Kada pomislimo na tunele, najčešće razmišljamo o onima koji se grade u Alpama i središnjoj Europi, u SAD-u ili Aziji. No, zanimljivo je da i na pomalo izoliranom Islandu postoji velik broj visokih planina i vrhova pa tako i tunela kako bi što lakše prometno premostili te prirodne prepreke.

Zbog 'teške' klime, planinskog reljefa i čestih zimskih zatvaranja cesta, podzemni prometni pravci često su jedino pouzdano rješenje za cjelogodišnju dostupnost. Zato Islanđani spremaju projekt Fljótagöng, odnosno izgradnju novog tunela i ceste na sjeveru zemlje.

Tunel od 5 kilometara

Točnije, islandska uprava za ceste i obalu (Vegagerðin) dodijelila je tvrtki Cowi ugovor za idejno i glavno projektiranje velikog cestovnog tunela na sjeveru Islanda. Riječ je o projektu Fljótagöng, koji predviđa izgradnju oko 24 kilometra nove prometnice i tunela duljine 5,3 kilometra.

Novi tunel zamijenit će dotrajalu planinsku cestu između grada Siglufjörðura i šireg područja Fljóta. Završetak projektne dokumentacije planiran je za studeni 2026. godine.

tunel | foto: Freepik

Sveobuhvatan inženjerski zadatak

Cowi će na projektu pružati multidisciplinarne inženjerske i savjetodavne usluge. To uključuje geotehnička istraživanja, projektiranje cesta i mostova, sustave vodoopskrbe i odvodnje, konstrukcijska i elektroinženjerska rješenja te sustave upravljanja i sigurnosti u tunelu.

Poseban naglasak bit će na usklađivanju projekta s okolišnim zahtjevima i mjerama prilagodbe klimatskim promjenama, s obzirom na zahtjevne prirodne uvjete duž planirane trase.

Postojeća planinska cesta sve je izloženija slijeganju tla, klizištima, lavinama i teškim zimskim uvjetima, zbog čega se često zatvara. To stvara sigurnosne rizike i gospodarske poteškoće za lokalno stanovništvo i poduzetnike.

Izgradnjom novog tunela osigurat će se neprekinuta prometna povezanost za stanovnike, posjetitelje i teretni promet, uz znatno smanjenje rizika i prekida u prometu.

novi asfalt | foto: Freepik

Gradnja u osjetljivom prirodnom okruženju

Projektanti se suočavaju s iznimno zahtjevnim terenom. Trasa tunela prolazi kroz područje zaštite voda te dijelove terena podložne klizištima i lavinama. Zbog toga će biti potrebne detaljne geološke analize i posebne mjere za smanjenje utjecaja na okoliš.

Planirano je i uvođenje multimodalnih sadržaja, uključujući infrastrukturu za pješake, bicikliste i jahače, kao i odmorišta i prateće objekte koji će služiti regionalnom prometu i lokalnoj zajednici.

Foto: Pixabay

Dio nacionalnog plana do 2040.

Projekt Fljótagöng uvršten je među prioritetne investicije u islandski nacionalni prometni plan do 2040. godine. Njegova realizacija dio je šire strategije jačanja otpornosti i povezanosti udaljenih i klimatski izloženih dijelova zemlje.

Sljedeći koraci uključuju pokretanje postupka odabira izvođača radova i ishođenje potrebnih okolišnih dozvola. Lokalna zajednica i vlasti pritom će pomno pratiti kako će se uskladiti prometne potrebe s očuvanjem osjetljivih planinskih i vodozaštitnih područja. Island foto: Flickr

Šira društvena i gospodarska korist

Gunnar Gunnarsson, viši potpredsjednik tvrtke Cowi na Islandu, istaknuo je da projekt nadilazi tehničke okvire. Prema njegovim riječima, poboljšana pouzdanost i sigurnost putovanja potaknut će mobilnost stanovništva, olakšati pristup javnim uslugama i ojačati gospodarsku aktivnost na sjeveru zemlje. Dosadašnja iskustva s tunelima na Islandu pokazala su da takvi projekti pridonose stabilizaciji stanovništva u ruralnim sredinama te boljoj dostupnosti zdravstvene skrbi i obrazovanja.

Sličnu je poruku poslala i Arndís Ósk Arnalds, direktorica Odjela za izgradnju pri Vegagerðinu. Izrazila je zadovoljstvo odabirom Cowija kao partnera, naglasivši njihovo bogato iskustvo u projektiranju tunela i složenih infrastrukturnih zahvata. Prema njezinim riječima, projekt Fljótagöng predstavlja važan korak prema sigurnijoj, dostupnijoj i otpornijoj prometnoj mreži, uz istodobno jačanje povezanosti i kvalitete svakodnevnog život.