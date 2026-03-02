Transformacija obalnog pojasa: Grad na Kvarneru dobiva dvije nove uvale između vile i crkve

Nasipavanje novih uvala i izgradnja zaštitnih pera među glavnim su zahvatima koje se planira na obali grada Cresa. Radova će biti i uz staru jezgru.

Na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT), našla su se dva dokumenta koja upućuju na buduću transformaciju obalnog pojasa grada Cresa. Radi se o Informaciji o zahtjevu za ocjenu o potrebi utjecaja na okoliš i pripadajućem Elaboratu koji se odnose na uređenje dijela gradske plaže i postavljanje plutajućeg valobrana. Trebalo bi se raditi na šetnici Lungomare Sv. Mikule u Gradu Cresu – zna se u kojoj dužini.

Treba zaštititi Lungomare

Iz dokumenata se doznaje se da nadležno ministarstvo vodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za novi zahvat uređenja dijela gradske plaže. Uz to se planira i postavljanje plutajućeg valobrana pred šetnicom Lungomare Sv. Mikule u Cresu, kako stoji u Informaciji o planiranom zahvatu.

Ovaj postupak traži se na temelju Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, jer zahvat obuhvaća nasipavanje morske obale, zahvate na morskom dnu i gradnju građevina u moru. To inače spada u kategoriju zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš kako je navedeno u javno dostupnim dokumentima.

Nositelj zahvata, kako piše u oba dokumenta, je Valdarke iz Cresa, društvo koje je temeljem odluke o davanju koncesije, posljednjih 20 godina koncesionar predmetnog dijela plaže. Radi se o pomorskom dobru na dijelu od crkve Sv. Mikule do vile 'Kimen' – što je na lungomareu Sv. Mikule.

Elaborat o procjeni utjecaja

Nastat će dvije nove uvale

Zahvat se planira na zapadnom dijelu grada, kako je već spomenuto, na gradskoj plaži uz šetnicu Sv. Mikule, na području pomorskog dobra koje obuhvaća kopneni i morski dio plaže ukupne površine 5.303 četvorna metra.

Projektom je predviđeno uređenje dijela gradske plaže kroz nasipavanje čistim kamenim materijalom procijenjenog volumena oko 5.050 kubičnih metara, pri čemu se materijal koristi za izgradnju zaštitnih pera, podmorskog praga, općeg kamenog nasipa kao podloge žala te završnog nasipa žala.

Planira se formiranje dviju uvala između zaštitnih pera, a nasipavanje žala predviđeno je na površini morskog dna od oko 1.547 četvorna metra. Uređenje plaže obuhvatit će i kopneni i morski dio, uključujući nasip od kote oko +0,90 metara do oko -1,50 metara te ukupno zahvaćenu površinu morskog dna od gotovo 3.000 četvorna metra, stoji u Elaboratu zaštite okoliša. Elaborat o procjeni utjecaja

Zaštitna pera i podmorski kameni prag

Što se tiče tehničkih detalja, treba reći da se u sklopu zahvata planira izgradnja tri zaštitna pera od oštrobridnog lomljenog kamena, čija je funkcija smanjenje nepovoljnog djelovanja valova i zadržavanje sedimenata na žalu, piše u Elaboratu. Predviđena je i izrada podmorskog kamenog praga uz nožicu podmorskog dijela žala, radi disipacije energije valova i stabilizacije umjetnog šljunčanog žala.

Dodatno, zahvat uključuje postavljanje plutajućeg valobrana standardnih dimenzija koji se sastoji od dva elementa ukupne duljine oko 49,5 metara, širine oko 4 metra, postavljenih približno u smjeru sjever–jug i na udaljenosti oko 9,5 metara od obale. Za potrebe postavljanja valobrana, planira se iskop postojećeg morskog dna na površini od oko 156 kvadrata, a valobran će biti opremljen napravama za privez plovila, s maksimalno 10 vezova.

Elaborat zaštite okoliša izrađen je kao sastavni dio zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, kako bi nadležna tijela i javnost mogli procijeniti može li zahvat imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Nakon pribavljanja mišljenja nadležnih tijela, jedinica lokalne i područne samouprave te javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje o tome je li potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.