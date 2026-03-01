Zagrebačka zračna luka vapi za proširenjem! Razmatraju se scenariji za oživljavanje Plesa

Hoće li se u funkciju vratiti stari Pleso koji je odmah pored, ili će se graditi nešto novo - glavno je pitanje koje se zasad može postaviti.

Ove ili iduće godine, Međunarodna zračna luka Zagreb očekuje promet od pet milijuna putnika, dok je Zračna luka Franjo Tuđman projektirana za prihvat oko 3,3 do 3,5 milijuna putnika godišnje. Taj podatak jasno pokazuje da je vrijeme za proširenje luke. A možda vraćanje starog aerodroma u funkciju komercijalnih letova?

Proširenje je jedina opcija

Zbog nedovoljnih kapaciteta, odnosno stalnog povećanja broja dolazaka i odlazaka na Zračnu luku ‘Franjo Tuđman’ 15 kilometara od Zagreba ne da se razmišlja o proširenju, već je ono jedina moguća opcija za nastavak neometanog odvijanja letova. Nova zračna luka otvorena je 2017. godine, a dok je projektirana za oko 3,3 do 3,5 milijuna putnika godišnje, taj broj putnika je već prešla te iz godine u godinu nastavlja bilježiti rast. U 2024. već je opslužila više od 4 milijuna putnika, a broj kontinuirano raste.

Iz Međunarodne zračne luke Zagreb poručuju da se u ovoj ili idućoj godini očekuje doseg prometa od čak 5 milijuna putnika, ne dođe li do većih globalnih poremećaja u zračnom prometu. Da je proširenje potrebno, i nije nova vijest, no kako će se točno izvesti još treba odlučiti.

- MZLZ će kao i do sada ispunjavati obveze iz koncesijskog ugovora, u tom smislu su već započele određene pripremne aktivnosti za proces proširenja kapaciteta terminala. U skladu s našom dugoročnom razvojnom strategijom i Master planom i u suradnji s davateljem koncesije, razmatramo različite scenarije kako bismo osigurali optimalno korištenje dostupnih kapaciteta nutar koncesijskog područja, poručili su nam.

Razmatraju se različiti scenariji - jedan vjerojatno otvaranje 'Plesa'

Kakve su uopće opcije? Prva faza proširenja mora se izvesti, budući da se i dalje ne zna kako će se točno ići s proširenjem, otvorena ostaje i opcija vraćanja u funkciju susjednog ‘Plesa’ za civilni zračni promet, ali samo za niskobudžetne kompanije, o čemu smo čuli iz neslužbenih izvora, a o tome je pisao i zamaaero.com. Značilo bi to ponovno otvaranje za redovni komercijalni promet koje je na tom aerodromu stalo dana 28. ožujka 2017. godine i otkad na Plesu koji se trenutno koristi za vojne svrhe.

Na Zamaaeru pišu da otvaranje Plesa ima smisla jer je u dobrom stanju, a i potpuno je preuređen svega par godina prije otvaranja nove zračne luke ‘Franjo Tuđman’. Podsjetili su da je taj stari aerodrom imao kapacitet od 2,5 milijuna putnika, a za niskobudžetne kompanije imao bi kapacitet i preko 3 milijuna putnika godišnje pri čemu nudi i sadržaje, ali i relativnu prostranost. Takav potez čini se daleko smislenijim nego 30 ili 50 milijuna skupa dogradnja, no, prema informacijama koje smo dobili iz Međunarodne zračne luke konačne odluke o proširenju još nema.

Planiralo se i ovo proširenje

Podsjetimo i da je početkom 2025. kružila vijest da ‘Franjo Tuđman’ treba dobiti novi hotel i dodatne sadržaje. Planirano je proširenje komercijalnih sadržaja izgradnjom hotela i poslovno-trgovačkog centra, procijenjene vrijednosti oko 40 milijuna eura.

U siječnju prošle godine objavljen je javni poziv za iskaz interesa investitora, a natječaj se očekuje krajem ožujka. Projekt proizlazi iz rasta broja putnika i globalnog trenda razvoja dodatnih sadržaja u zračnim lukama, kako ističe direktor Ranko Ilić. Idejni projekt predviđa hotel s 172 sobe i centar sa sadržajima za putnike, uz mogućnost prilagodbe investitora. Pravo građenja daje se na 50 godina, uz mogućnost produljenja za 49, nakon čega imovina prelazi zračnoj luci.