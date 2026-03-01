Domaćoj hidroelektrani prijeti odron: Spas stiže, ali prvo treba oživjeti stari projekt

Vodna komora HE Zeleni vir smještena je u usjeku brda, u 'teškom' terenu u kojemu bi moglo doći do odrona. Projekt treba spriječiti crni scenarij.

U javnoj nabavi, HEP Proizvodnja traži izvođače važnog posla – novelaciju postojećeg glavnog projekta s izradom izvedbenog projekta koji će vodnu komoru HE Zeleni vir zaštititi od odrona. Projektirat će se za zahtjevan, teško pristupačan teren, u usjeku brda koje se uzdiže između 2 i 30 metara iznad vodne komore. Položaj objekta u 'teškom' terenu daje ključni kontekst za razumijevanje rizika, odnosno izvedbe zaštite, a novelaciju bi se moglo izvesti u roku od 60 dana, stoji u projektnoj dokumentaciji.

Građena na strmom terenu

Hidroelektrana Zeleni vir je visokotlačno derivacijsko postrojenje izgrađeno 1921. godine koje koristi vodu potoka Curak na padu od 53 metra. Zahvat vode izveden je u spilji Zeleni vir, gdje se nalazi izvor potoka, a voda se zatvorenim dovodnim kanalom dužine 326 m dovodi do vodne komore dimenzija 5,8x20 metara, s preljevom i spojem na tlačni cjevovod koji vodi do strojarnice smještene 53 metra niže.

HEP traži novelaciju glavnog i izrada izvedbenog projekta zaštite od odrona vodne komore na potencijalno rizičnoj lokaciji. Naime, obuhvat zahvata je oko 5 kilometara od mjesta Skrad u Gorskom kotaru, na teško pristupačnom terenu. Teren je u usjeku brda koje se uzdiže između 2 i 30 metara iznad vodne komore i pristupnog prilaza, a upravo takav položaj komore u strmom terenu – uz uski pješački put kojim se kreću djelatnici, ali i turisti, predstavlja ključan kontekst za razumijevanje rizika i potrebe zaštite, pojašnjeno je u projektnom zadatku dostupnom u javnoj nabavi.

Opasnost za djelatnike i turiste

U projektu je pojašnjeno da rizik od odrona proizlazi iz same konfiguracije terena, te iz činjenice da je prilaz komori neposredno ispod stijenskog usjeka. Tijekom redovitih i izvanrednih obilazaka te remontnih aktivnosti evidentirana je opasnost od pada kamenja veličine od najmanje 3 centimetara, naviše.

Takvi odroni već uzrokuju oštećenja postojeće rešetkaste zaštite vodne komore u obliku rupa, udubljenja, probijanja te oštećenja kamene obloge i betonskih površina, ovisno o veličini kamena i visini pada, piše u projektu. Opasnost nije samo konstruktivne naravi, nego i sigurnosne, jer se na lokaciji često zadržavaju djelatnici HEP Proizvodnje i kooperanti, a pristupni put koriste i turisti tijekom cijele godine. Unatoč obveznoj uporabi osobnih zaštitnih sredstava, prirodni proces odrona ostaje trajni rizik koji zahtijeva sustavno projektno rješenje. snimka zaslona, EOJN

Proširuje se postojeći plan

Planirana prevencija odrona temelji se na proširenju i unapređenju postojećeg projekta zaštite. Postojeći projekt, koji je izradio Hudec plan na čelu s projektantom Svjetlanom Hudecom, predviđao je zaštitu samo dijela objekta, odnosno rešetkaste zaštite. Novelacijom se obuhvat zahvata širi na ploču iznad ljevkastog prostora i betonski prilaz, odnosno ploču iznad zatvorenog dovodnog kanala, što mijenja izgled i dimenzije projektirane zaštite.

Predviđa se dodavanje dodatnih slojeva zaštite uz matematičke izračune za slobodan pad kamenja mase do oko 20 kilograma, proračun mehaničke stabilnosti i otpornosti konstrukcije te analiza postojećeg rješenja. Također će se razraditi raspored nosive i zaštitne mreže, sidrenje u stijensku masu, spojni elementi konstrukcije, kao i upute za održavanje i čišćenje građevine. Na kraju, kao podloga za projektiranje izrađuje se geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, a projektant mora provjeravati podatke obilascima terena i raditi u stalnim konzultacijama s naručiteljem, kako je redom opisano u projektnom zadatku.

Od idejnog (točnije, noveliranog glavnog) projekta traži se proširenje obuhvata zaštite, analiza postojećeg rješenja, proračuni stabilnosti i definiranje optimalne zaštite od odrona uz ishođenje posebnih uvjeta i potvrda nadležnih tijela. Izvedbeni projekt potom detaljno razrađuje konstrukciju, temeljenje, materijale, sidrenje, mreže i sve tehničke detalje potrebne za izvođenje radova te uključuje troškovnik.

Rokovi za projekt i radove

Predviđeni proces izrade novelacije podijeljen je u više faza s okvirnim rokovima: analiza postojećeg stanja u oko pet dana, prijedlog i razrada zaštite u ukupno 20 dana, izrada noveliranog glavnog projekta za 10 dana, postupci ishođenja posebnih uvjeta i potvrda uz redovito izvještavanje te korekcije po primjedbama javnopravnih tijela. Nakon dovršetka i potvrde glavnog projekta izrađuje se izvedbeni projekt, a ovaj dio posla mogao bi potrajati 60 dana, prema podacima u javnoj nabavi.

S druge strane, krajnji rok dovršetka ugovorenih obveza je 6 mjeseci od obostranog potpisivanja ugovora sukladno razradi u tehničkim specifikacijama. Uključena je obveza održavanja sastanka u roku 7 dana od potpisivanja ugovora te dostave konačnog gantograma u roku 7 dana od uvođenja u posao, također piše u pripadajućoj dokumentaciji.