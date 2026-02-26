Istok Hrvatske dobiva bazenski kompleks: Sad je službeno tko će osmisliti ideju

Krajnji istok Hrvatske dobiva nove bazene. Gradnja se planira u sklopu postojećeg kupališta, blizu sportskog centra, ali i kultnih vila koje se ruše.

Slavonija treba dobiti novi kompleks vanjskih bazena, i to u Vukovaru. Da se traži izrađivač projektne dokumentacije za novi projekt koji će pojačati turističku, ali i sportsko-rekreativnu ponudu grada na istoku već smo pisali, a u međuvremenu je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem.

Inače, nove gradske bazene u Vukovaru planira se graditi na lokaciji postojećeg kupališta, u Borovu naselju. U blizini je i sportsko-rekreacijska zona s teniskim terenima te Batine vile, koje država upravo ruši.

Tri nova bazena na istoku

Podsjetimo da je projektom predviđena izgradnja triju bazena ukupne vodene površine na oko 1.800 četvornih metara. Ponudu će obogatiti rekreativno-sportski bazen na oko 375 četvorna metra, polivalentni bazen od približno 1.200 kvadrata s promjenjivom dubinom do 1,2 metra te dječji bazen površine od oko 300 kvadrata, dubine do pola metra. Taj bazen namijenjen je djeci do 12 godina.

Projektna dokumentacija kaže da će kompleks biti integriran s postojećim vanjskim bazenima i funkcionirati kao jedinstvena prostorna i funkcionalna cjelina.

Nakon odabira izvođača projekta, dana 24. veljače s odabranim izvođačem Arcitec Ivšić je i sklopljen ugovor, a odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vanjskih bazena s popratnim sadržajem. Posao koji je prvotno procijenjen na 160 tisuća eura bit će realiziran za 81 tisuću eura bez PDV-a, odnosno 101.250 eura s uključenim PDV-om, kako stoji u sporazumu, u ugovorenom roku od sedam mjeseci. Lokacija na kojoj će se graditi novi bazeni | snimka zaslona, EOJN

Lokacija je pored teniskih terena i kultnih vila

Na lokaciji se trenutačno nalazi zatvoreno plivalište s olimpijskim bazenom, a vrlo blizu je i šest zemljanih teniskih terena i zelene površine. Novi projekt predviđa i sunčalište površine oko 1.200 m² te prateće sadržaje poput svlačionica, sanitarnih čvorova, ugostiteljskih prostora, prostora za spasioce i prvu pomoć te spremišta.

Prostorna organizacija temeljit će se na razdvajanju čistih i nečistih zona te uvođenju dezinfekcijskih barijera radi osiguravanja visokih higijenskih standarda. Nova bazenska tehnika bit će odvojena od postojećih sustava i projektirana s naglaskom na održivost, dugotrajnost i minimalan utjecaj na okoliš, uz odgovarajuću rasvjetu, razglas i krajobrazno uređenje cijelog kompleksa.