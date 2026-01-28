S jedne strane teniski tereni, a s druge kultne vile: U ovoj zoni Vukovarci će dobiti nove bazene

U velikom broju hrvatskih gradova grade se novi bazenski kompleksi, terme i kupališta. Tom trendu nije izbjegao ni Vukovar, koji će dobiti nove vanjske gradske bazene. Oni će se nalaziti na mjestu postojećih, a napravljen je i prvi korak prema realizaciji projekta – odabrana je tvrtka koja će izraditi projektnu dokumentaciju.

Diljem Hrvatske grade se bazenski kompleksi, terme i kupališta – možemo govoriti o svojevrsnoj renesansi takvih objekata. Neki gradovi, poput Zaprešića, trebali bi dobiti svoje prve bazene, dok drugi kreću u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih, među njima i Vukovar.

Grad koji je teško stradao u ratu danas se sve više revitalizira i postaje ugodno mjesto za život, a novo ruho dobit će i njegovi vanjski bazeni. Naime, napravljen je važan korak, tvrtka Arcitec Ivšić odabrana je za izradu projektne dokumentacije, a vrijednost tog posla iznosi 160.000 eura. Nakon izrade projekta slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Predmet projektnog zadatka

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa novih vanjskih bazena s popratnim sadržajima u Vukovaru, u sklopu postojećeg plivališta i šire sportsko-rekreacijske zone gradskog područja Borovo naselje. Planirani kompleks obuhvaća tri bazenske površine ukupne veličine oko 1.800 četvornih metara različitih namjena – rekreativno-sportski bazen, polivalentni bazen i dječji bazen.

Rekreativno-sportski bazen površine oko 375 četvornih metara omogućit će sigurno rekreativno i sportsko plivanje. Polivalentni bazen, najveći u kompleksu, imat će oko 1.200 četvornih metara vodene površine promjenjive dubine, maksimalno do 120 centimetara, te će biti namijenjen širokom spektru rekreativnih i zabavnih aktivnosti. Dječji bazen površine oko 300 četvornih metara, s maksimalnom dubinom do 50 centimetara, bit će opremljen zabavnim sadržajima i namijenjen djeci do 12 godina.

Lokacija planiranog zahvata nalazi se neposredno uz postojeće gradsko plivalište, s njegove sjeverne strane, na prostoru gdje se danas nalaze teniski tereni. Gradnja je planirana na katastarskim česticama 108/5 i dijelu 108/2, sve u k.o. Vukovar, unutar gradskog područja Borovo naselje i zone kulturno-povijesne cjeline Bata Ville. Područje je omeđeno zgradom zatvorenog plivališta, Sportskom ulicom i željezničkom prugom te prostorom vanjskih teniskih terena. Čestica je gotovo ravna, bez izraženih visinskih razlika.

Postojeće stanje

Na području zahvata trenutačno se nalazi šest vanjskih zemljanih teniskih terena te zelene površine s niskom vegetacijom i drvećem uz rubove parcele. U neposrednoj blizini smješteno je zatvoreno gradsko plivalište s olimpijskim bazenom dimenzija 50 × 25 metara, vanjskim bazenima za obuku i rekreaciju, fitnessom, saunama te administrativnim i ugostiteljskim sadržajima.

Interes građana i broj posjetitelja tijekom ljetnih mjeseci višestruko premašuju postojeće kapacitete, osobito kada je riječ o vanjskim bazenima i dodatnim sadržajima poput tobogana, masažera i drugih vodenih atrakcija. Uz nedostatne površine za plivanje i rekreaciju, izražen je i manjak prostora za sunčanje.

Prateći sadržaji i kapacitet

Novi bazenski kompleks uključivat će niz pratećih sadržaja. Prostor za sunčanje planiran je na površini od približno 1.200 četvornih metara te će biti povezan s postojećim vanjskim bazenima, pri čemu će cijelo područje funkcionirati kao jedinstvena prostorna i funkcionalna cjelina, usklađena s krajobraznim uređenjem.

Prateći sadržaji obuhvaćaju svlačionice, sanitarne čvorove, ugostiteljske prostore te prostor za spasioce i prvu pomoć. Ugostiteljska ponuda uključivat će caffe bar, zalogajnicu ili grill, kiosk za prodaju kupališne opreme te spremišta. Kapaciteti svlačionica i sanitarija bit će prilagođeni i postojećim vanjskim bazenima, uz osiguranu potpunu pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Krajobrazno uređenje planirano je kao sastavni dio kompleksa, s ciljem prostornog i vizualnog povezivanja novih i postojećih bazena u jedinstvenu cjelinu. Projekt se temelji na procjeni od oko 3.000 posjetitelja dnevno, uz istodobni boravak do 1.800 osoba. Procijenjeni mjesečni broj posjetitelja iznosi 36.000, dok se sezonski očekuje do 100.000 posjetitelja.

Prostorna organizacija, strojarstvo i bazenska tehnika

U prostornoj organizaciji posebna će se pažnja posvetiti razdvajanju „čistih“ i „nečistih“ prostora te uvođenju dezinfekcijskih barijera kako bi se osigurali visoki sanitarni i higijenski standardi. Nova bazenska tehnika bit će potpuno odvojena od postojećih sustava te projektirana s naglaskom na održivost i minimalan utjecaj na okoliš.

Kompleks će biti opremljen odgovarajućom rasvjetom i razglasom za korištenje u večernjim satima, uz poštivanje komunalnih propisa i okoline. Pri odabiru materijala vodit će se računa o estetskim, geomehaničkim i trajnosnim svojstvima, kao i o otpornosti na vremenske uvjete, kako bi se osiguralo dugotrajno i jednostavno održavanje objekta.