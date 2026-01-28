S jedne strane teniski tereni, a s druge kultne vile: U ovoj zoni Vukovarci će dobiti nove bazene

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
28. siječanj 2026.
Diljem Hrvatske grade se bazenski kompleksi, terme i kupališta – možemo govoriti o svojevrsnoj renesansi takvih objekata. Neki gradovi, poput Zaprešića, trebali bi dobiti svoje prve bazene, dok drugi kreću u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih, među njima i Vukovar.
Grad koji je teško stradao u ratu danas se sve više revitalizira i postaje ugodno mjesto za život, a novo ruho dobit će i njegovi vanjski bazeni. Naime, napravljen je važan korak, tvrtka Arcitec Ivšić odabrana je za izradu projektne dokumentacije, a vrijednost tog posla iznosi 160.000 eura. Nakon izrade projekta slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.
Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa novih vanjskih bazena s popratnim sadržajima u Vukovaru, u sklopu postojećeg plivališta i šire sportsko-rekreacijske zone gradskog područja Borovo naselje. Planirani kompleks obuhvaća tri bazenske površine ukupne veličine oko 1.800 četvornih metara različitih namjena – rekreativno-sportski bazen, polivalentni bazen i dječji bazen.
Rekreativno-sportski bazen površine oko 375 četvornih metara omogućit će sigurno rekreativno i sportsko plivanje. Polivalentni bazen, najveći u kompleksu, imat će oko 1.200 četvornih metara vodene površine promjenjive dubine, maksimalno do 120 centimetara, te će biti namijenjen širokom spektru rekreativnih i zabavnih aktivnosti. Dječji bazen površine oko 300 četvornih metara, s maksimalnom dubinom do 50 centimetara, bit će opremljen zabavnim sadržajima i namijenjen djeci do 12 godina.
Lokacija planiranog zahvata nalazi se neposredno uz postojeće gradsko plivalište, s njegove sjeverne strane, na prostoru gdje se danas nalaze teniski tereni. Gradnja je planirana na katastarskim česticama 108/5 i dijelu 108/2, sve u k.o. Vukovar, unutar gradskog područja Borovo naselje i zone kulturno-povijesne cjeline Bata Ville. Područje je omeđeno zgradom zatvorenog plivališta, Sportskom ulicom i željezničkom prugom te prostorom vanjskih teniskih terena. Čestica je gotovo ravna, bez izraženih visinskih razlika.
Na području zahvata trenutačno se nalazi šest vanjskih zemljanih teniskih terena te zelene površine s niskom vegetacijom i drvećem uz rubove parcele. U neposrednoj blizini smješteno je zatvoreno gradsko plivalište s olimpijskim bazenom dimenzija 50 × 25 metara, vanjskim bazenima za obuku i rekreaciju, fitnessom, saunama te administrativnim i ugostiteljskim sadržajima.
Interes građana i broj posjetitelja tijekom ljetnih mjeseci višestruko premašuju postojeće kapacitete, osobito kada je riječ o vanjskim bazenima i dodatnim sadržajima poput tobogana, masažera i drugih vodenih atrakcija. Uz nedostatne površine za plivanje i rekreaciju, izražen je i manjak prostora za sunčanje.
Novi bazenski kompleks uključivat će niz pratećih sadržaja. Prostor za sunčanje planiran je na površini od približno 1.200 četvornih metara te će biti povezan s postojećim vanjskim bazenima, pri čemu će cijelo područje funkcionirati kao jedinstvena prostorna i funkcionalna cjelina, usklađena s krajobraznim uređenjem.
Prateći sadržaji obuhvaćaju svlačionice, sanitarne čvorove, ugostiteljske prostore te prostor za spasioce i prvu pomoć. Ugostiteljska ponuda uključivat će caffe bar, zalogajnicu ili grill, kiosk za prodaju kupališne opreme te spremišta. Kapaciteti svlačionica i sanitarija bit će prilagođeni i postojećim vanjskim bazenima, uz osiguranu potpunu pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.
Krajobrazno uređenje planirano je kao sastavni dio kompleksa, s ciljem prostornog i vizualnog povezivanja novih i postojećih bazena u jedinstvenu cjelinu. Projekt se temelji na procjeni od oko 3.000 posjetitelja dnevno, uz istodobni boravak do 1.800 osoba. Procijenjeni mjesečni broj posjetitelja iznosi 36.000, dok se sezonski očekuje do 100.000 posjetitelja.
U prostornoj organizaciji posebna će se pažnja posvetiti razdvajanju „čistih“ i „nečistih“ prostora te uvođenju dezinfekcijskih barijera kako bi se osigurali visoki sanitarni i higijenski standardi. Nova bazenska tehnika bit će potpuno odvojena od postojećih sustava te projektirana s naglaskom na održivost i minimalan utjecaj na okoliš.
Kompleks će biti opremljen odgovarajućom rasvjetom i razglasom za korištenje u večernjim satima, uz poštivanje komunalnih propisa i okoline. Pri odabiru materijala vodit će se računa o estetskim, geomehaničkim i trajnosnim svojstvima, kao i o otpornosti na vremenske uvjete, kako bi se osiguralo dugotrajno i jednostavno održavanje objekta.
Velik korak naprijed: Stara tvornica drva postaje novi centar kulture od 13 milijuna
Nakon duljeg zatišja, revitalizacija skladišta ExportDrva u Rijeci konačno je u pokretu. Riječ je o projektu od 13 milijuna eura.
13:43 14 h 26.02.2026
Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom
Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.
12:02 16 h 26.02.2026
Novi luksuzni nautičko-turistički kompleks na jugu imat će sve, razvija ga međunarodni tim
U uvali kod Cavtata planira se realizacija velikog projekta Marina Resort Cavtat. Riječ je o turističkom kompleksu koji se pozicionira kao jedna od top investicija u luksuzni turizam u RH.
14:15 14 h 26.02.2026
Otvara se gradilište na graničnom prijelazu sa Srbijom, posao dobila jaka domaća tvrtka
Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.
13:18 15 h 26.02.2026