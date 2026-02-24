Korčulu čekaju milijunski projekti: Gradit će se dvije luke i nove ceste

Za otok Korčulu može se reći da je jedan od najljepših i najpopularnijih otoka na Jadranu. No, i da će uskoro postati jedno od najvećih otočkih gradilišta.

Otok Korčula biser je Jadrana, ali i otok pred kojim su višemilijunske investicije. Gradi se na više lokacija, a u tijeku su ili u pripremi važni infrastrukturni projekti. Među njima su izgradnja i otvorenje reciklažnog dvorišta Lokva te radovi na rekonstrukciji zapadnog ulaza u naselje Blato. Važnost tih projekata potvrđuje i posjet potpredsjednika Vlade i ministra Branka Bačića, koji je boravio na Korčuli.

Podsjetimo, na otoku se paralelno provodi niz projekata - dovršen je putnički terminal u Veloj Luci, uređuje se područje Polačišta, raspisan je natječaj za uređenje luke Prigradica, a uskoro se očekuje odabir izvođača za izgradnju luke Perna. Nedavno je predstavljen i projekt rekonstrukcije ceste Korčula - Račišće.

Zapadni ulaz u Blato

Ministar Bačić posjet Korčuli započeo je obilaskom radova na projektu rekonstrukcije zapadnog ulaza u Blato, gdje su mu se pridružili dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo i načelnik Općine Blato Jurica Petković. Projekt financira Dubrovačko-neretvanska županija putem Županijske uprave za ceste, a trenutačno se provodi prva faza uređenja, vrijedna 540.000 eura.

Nekoliko stotina metara dalje Hrvatske ceste planiraju izgraditi poseban priključak za dio prometnice koji vodi prema Smokvici. Ministar je istaknuo kako je država prepoznala važnost ulaganja u prometnu i lučku infrastrukturu, pri čemu je Dubrovačko-neretvanska županija među najaktivnijima u izgradnji lučkih objekata. Završetak prve faze radova očekuje se u svibnju.

Otvoreno reciklažno dvorište Lokva

Ministar Bačić potom je sudjelovao na svečanom otvorenju reciklažnog dvorišta Lokva, zajedno sa županom Pezom i gradonačelnikom Korčule Franom Jeričevićem.

Gradonačelnik Jeričević istaknuo je kako građani već od sljedećeg jutra mogu koristiti novo reciklažno dvorište te izrazio uvjerenje da će projekt značajno unaprijediti kvalitetu života. Naglasio je kako očekuje da će se time trajno stati na kraj problemu divljih odlagališta i nepropisnog odlaganja otpada.

Vrijednost projekta iznosi 1,353 milijuna eura, od čega je 770.000 eura osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti putem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Usluge reciklažnog dvorišta za lokalno su stanovništvo besplatne.

Župan Pezo naglasio je kako će otvaranje Centra za gospodarenje otpadom biti završna etapa u uspostavi cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji. Pritom je istaknuo da je prije njegova dovršetka nužno dodatno razviti sustav odvajanja i sortiranja otpada u jedinicama lokalne samouprave, kroz reciklažna dvorišta i pretovarne stanice. Dodao je kako su održani sastanci s izvođačem radova na Centru, predana je dokumentacija za četvrtu fazu projekta te se nakon ishođenja potrebnih dozvola očekuju precizniji rokovi završetka.

Ravnomjeran razvoj i ulaganja u otoke

Govoreći o širem kontekstu ulaganja, ministar Bačić istaknuo je da projekti poput aglomeracija, sustava odvodnje i vodoopskrbe izravno podižu životni standard otočnog stanovništva. Naglasio je da su kroz europske fondove osigurana značajna sredstva za integrirani razvoj otoka, a samo se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz Program za otoke ulaže 28 milijuna eura u projekte društvene i komunalne infrastrukture. Prema njegovim riječima, država iz godine u godinu povećava izdvajanja kako bi se realizirali i veliki infrastrukturni zahvati i manji, svakodnevnom životu najbliži komunalni projekti.

Osvrnuo se i na izvješće o provedbi Zakona o otocima, naglasivši kako se za hrvatske otoke izdvajaju znatna sredstva jer oni imaju snažan doprinos nacionalnom gospodarstvu. Istaknuo je da se velik dio turističkog prometa ostvaruje upravo na otocima, zbog čega ulaganja u njih znače i ulaganja u ukupni gospodarski razvoj zemlje. Najavio je i skorašnje sastanke vezane uz nastavak prometnog povezivanja juga Hrvatske, uključujući projekt autoceste do Dubrovnika te brze ceste od Dubrovnika do zračne luke Čilipi i dalje prema granici s Crnom Gorom.

Radni posjet otoku Korčuli zaključen je sastankom u prostorijama Grada Korčule, na kojem se razgovaralo o daljnjim razvojnim planovima i prioritetima.