Veliki planovi za Kukavicu: Od malog izletišta do turističko-sportskog centra

Sportsko-rekreacijski centar Kukavica u šumi kod Velike Pisanice ulazi u novu fazu razvoja koja bi mogla potpuno promijeniti njegovu namjenu. Nakon manjih infrastrukturnih zahvata, lokalne vlasti najavljuju višemilijunski investicijski ciklus usmjeren na turizam, sport i edukaciju. Prema riječima župana Marko Marušić, dovršen je glavni projekt cjelovite obnove kompleksa. Ako projekt zaživi, Kukavica bi iz lokalnog izletišta mogla prerasti u jedno od važnijih kontinentalnih odredišta za dječji i aktivni turizam.

U Sportsko-rekreacijskom centru Kukavica na području Velike Pisanice nedavno je dovršena pristupna cesta s javnom rasvjetom, projekt vrijedan nešto više od 320 tisuća eura, koji su zajednički realizirali Bjelovarsko-bilogorska županija te općine Velika Pisanica i Veliki Grđevac. Radovi su uključivali asfaltiranje prometnice, elektroinstalacije i infrastrukturu važnu za daljnji razvoj lokacije, a izdavanjem uporabne dozvole otvoren je prostor za iduće investicijske faze.

No, lokalne vlasti ovu investiciju vide tek kao pripremu za daleko veći zahvat. Župan, Marko Marušić, najavio je kako je spreman glavni projekt cjelovite obnove kompleksa, procijenjene vrijednosti između 12 i 15 milijuna eura. Riječ je o realizaciji višegodišnje ideje transformacije Kukavice iz izletišta u cjelogodišnje turističko-edukacijsko i sportsko središte. U tom kontekstu, nova cesta i rasvjeta predstavljaju tek infrastrukturni preduvjet za ambiciozniji razvoj lokacije.

Lovrakov svijet

Sportsko-rekreacijski centar Kukavica djeluje u sklopu Kulturnog centra Mato Lovrak i šireg projekta razvoja Lovrakova svijeta, turističko-edukacijske cjeline povezane s nasljeđem dječjeg pisca Mate Lovraka. Lokacija se nalazi u šumskom području između Velike Pisanice i Velikog Grđevca, a već godinama se razvija kao prostor za škole u prirodi, dječje kampove i izletnički turizam.

Prema službenim informacijama iz Bjelovarsko-bilogorska županije, u posljednjih nekoliko godina u Kukavicu se postupno ulaže: izgrađeno je dječje igralište, multifunkcionalno sportsko igralište za više sportova te prateća infrastruktura. Upravljanje sadržajima povezano je s Kulturnim centrom Mato Lovrak, koji bilježi rast interesa – od nekoliko tisuća posjetitelja godišnje do više tisuća organiziranih dolazaka, uglavnom djece.

Dugoročni planovi uključuju razvoj edukacijskog turizma, programa za dijasporu i cjelogodišnje aktivnosti, što zahtijeva veće kapacitete i modernizaciju postojećih objekata. Upravo zbog toga Kukavica se promatra kao važan dio regionalne turističke strategije, a ne samo lokalni sportski punkt.

Smještaj, dvorana i turistička infrastruktura

Glavni projekt obnove, koji je prema najavama dovršen, obuhvaća temeljitu rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih sadržaja. U planu su obnova restorana, izgradnja multifunkcionalne dvorane te razvoj smještajnih kapaciteta koji bi omogućili višednevni boravak posjetitelja.

Ranije prezentirane vizije uključivale su i dodatne sadržaje poput više sportskih terena, vidikovca i infrastrukture za aktivni turizam, čime bi Kukavica postala suvremeni sportsko-turistički kompleks. Procijenjena vrijednost projekta od 12 do 15 milijuna eura trenutačno nadilazi financijske mogućnosti županijskog proračuna, zbog čega se planira prijava na europske fondove i druge izvore sufinanciranja.

Lokalni dužnosnici pritom naglašavaju da razvoj lokacije dobiva dodatnu težinu zbog planirane brze ceste koja bi bolje povezala područje s Bjelovarom i susjednim županijama. Strategija je stoga fazni razvoj: postupna infrastruktura na terenu uz paralelnu pripremu dokumentacije za veliki investicijski ciklus. Ako projekt dobije financijsku konstrukciju, Kukavica bi iz izletišta mogla prerasti u jedan od većih kontinentalnih centara dječjeg i aktivnog turizma u središnjoj Hrvatskoj.