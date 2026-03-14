Širi se pulska obilaznica: Izvođač odabran, a sada je potpisan novi sporazum

Prometnica prolazi kroz skoro cijeli grad, a sad dobiva dodatne dvije prometne trake. Sve za oko 4 milijuna eura.

Od rujna 2025. godine u Puli traju radovi rekonstrukcije Ulice Prekomorskih brigada, jedne od najopterećenijih prometnica u gradu koja ujedno funkcionira kao gradska obilaznica. Riječ je o glavnom prometnom pravcu koji prolazi kroz skoro cijeli grad – od spoja na Vodnjansku cestu na zapadnom ulazu u Pulu do područja pulske marine i Verude.

Cijela trasa rekonstruira se, a radovi traju godinama

Projekt rekonstrukcije cjelokupne trase traje niz godina, a sada je na redu treća faza, koja obuhvaća dionicu između raskrižja s Medulinskom cestom i kružnog raskrižja s Premanturskom cestom. Planirano je proširenje kolnika za dvije prometne trake, izgradnja nove priključne ceste te gradnja 'turbo rotora' na križanju s Ulicom Marsovog polja i Premanturskom cestom. Uz to će se rekonstruirati i dio Premanturske ceste.

Projekt uključuje i zamjenu kompletne kolničke konstrukcije, izgradnju oborinske odvodnje te postavljanje nove LED javne rasvjete duž cijele prometnice.

Posao dobila ekonomski najpovoljniji

Podsjećamo da je nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova odabrana pulska tvrtka Cesta Pula. Ta ponuda bila je ekonomski najpovoljnija među pristiglima na natječaju, iako je premašila prvotnu procjenu vrijednosti projekta. A u postupku su sudjelovale i tvrtke GP Krk te zajednica ponuditelja TGT Adriatik i Asfalti Ptuj.

Prvotno je procijenjeno da će radovi vrijediti 4,06 milijuna eura U rujnu 2025. s odabranom tvrtkom sklopljen je sporazum od 4,26 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,32 milijuna eura s PDV-om. Nakon prošlogodišnje dodjele ugovora, sada je sklopljen okvirni sporazum.

Temeljem tog sporazuma i dinamičkog sustava nabave, 2. ožujka 2026. godine sklopljen je novi ugovor za izvođenje radova s istim izvođačem.

Dvije godine, a ovo je nastavak

Trajanje okvirnog sporazuma predviđeno je 24 mjeseca, odnosno dvije godine od sklapanja. Maksimalan rok izvođenja radova po svim pojedinačnim ugovorima iznosi sedam mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Inače, u prvoj fazi rekonstrukcije, prije osam godina, izgrađeno je 1,2 kilometra novih prometnih traka na dionici od skretanja za Valmade do rotora na Medulinskoj cesti. Tada su također uređene pješačke i biciklističke staze, oborinska odvodnja te javna rasvjeta, a radovi su vrijedili oko 3,32 milijuna eura.