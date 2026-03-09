Posjetili smo top gradilišta na našoj obali: Stižu novi kolodvor, stanovi i pomorski terminal

U središtu Rijeke u tijeku su radovi na izgradnji novog putničkog terminala Zapadna Žabica, projekta vrijednog oko 70 milijuna eura. Radove izvodi domaća građevinska tvrtka Texo Molior. Riječ je o garažno-poslovnom kompleksu koji će objediniti autobusni kolodvor, garažu i komercijalne sadržaje. Trenutno se na projektu odvija druga faza izgradnje.

Šest etaža i 850 parkirnih mjesta

Objekt obuhvaća metalnu, armiranobetonsku i čeličnu konstrukciju, u koje je ugrađeno više od 25.000 kubičnih metara betona i 2.500 tona armaturnog čelika. Prvoj fazi radova prethodili su zemljani radovi, iskop građevinske jame te postavljenje pilotima na kojim cijeli objekt čvrsto stoji.

Trenutno je u tijeku izgradnja garažno-poslovnih objekata, a novi terminal prostirat će se na šest etaža – autobusni kolodvor s 14 perona sadržavat će 850 parkirnih mjesta. Osim toga, postojat će i trgovačko-ugostiteljski sadržaj.

– Žabica kao projekt je prije svega jedan izuzetan arhitektonsko-građevinski pothvat, koji će u bitnom promijeniti vizuru Rijeke, tvrdi Marsel Friedl, član uprave Texo Moliora. bauštela.hr

Stambeno-poslovni kompleks L68 u Splitu

Osim projekta u Rijeci, tvrtka je trenutno angažirana i na dva značajna projekta u Splitu. Projekt L68 obuhvaća 95 stanova raspoređenih u tri nadzemne zgrade s dvije podzemne etaže garaže. Kompleks je namijenjen stanovanju, a više od 2.500 četvornih metara predviđeno je za zelene površine.

– Htjeli smo tržištu ponuditi nešto novo, nešto posebno, budućim stanarima ponuditi – život u hotelu s pet zvijezdica, rekao je Friedl. Texo Molior

Novi gat sv. Petra s pet vezova

Tvrtka je uključena i u pomorsku gradnju, gdje su u tijeku radovi na gatu sv. Petra u Splitu. Projekt uključuje pet novih vezova i natkriveni putnički terminal od 6.400 četvornih metara novoga prostora. U sklopu terminama nalazit će se javni sanitarni čvor, dvije blagajne, čekaonica, prostor za odlaganje prtljage te ugostiteljski sadržaji. Završetak radova planiran je do kraja 2027. godine, tvrdi Friedl. Texo Molior

Što je misao vodilja u Texo Molior?

U tvrtki ističu kako projekte provode oslanjajući se na stručne kadrove, suvremenu mehanizaciju i jasno definirane rokove. Izvođač su u različitim projektima, poput radova na kulturnim dobrima u visokogradnji, ali i cestama ili hidrotehničkim objektima u niskogradnji, stoga raspolažu širokim spektrom suvremene tehnologije i mehanizacije koja im omogućuje rad na različitim terenima.

No, fokus im je uvijek na tehničkoj preciznosti i organizaciji gradilišta. Kako navodi član uprave Marsel Friedl, kontinuirano unapređenje procesa i tehnologije ključno je za zadržavanje konkurentnosti na tržištu.Više o tome kako se razvijaju radovi u Rijeci i Splitu, pogledajte u videu ispod.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke Texo Molior