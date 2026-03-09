Posjetili smo top gradilišta na našoj obali: Stižu novi kolodvor, stanovi i pomorski terminal

Konačno useljiva luksuzna zgrada s heliodromom, stanovi davno prodani za 1.200 eura po kvadratu
Gradnja nebodera započela je prije 7 godina, odnosno prije nego su se cijene nekretnina ozbiljno napuhale.
09. ožujak 2026.
U Rijeci napreduje izgradnja terminala Žabica vrijedan oko 70 milijuna eura. Texo Molior paralelno provodi stambeni i pomorski projekt u Splitu.
U središtu Rijeke u tijeku su radovi na izgradnji novog putničkog terminala Zapadna Žabica, projekta vrijednog oko 70 milijuna eura. Radove izvodi domaća građevinska tvrtka Texo Molior. Riječ je o garažno-poslovnom kompleksu koji će objediniti autobusni kolodvor, garažu i komercijalne sadržaje. Trenutno se na projektu odvija druga faza izgradnje.
Objekt obuhvaća metalnu, armiranobetonsku i čeličnu konstrukciju, u koje je ugrađeno više od 25.000 kubičnih metara betona i 2.500 tona armaturnog čelika. Prvoj fazi radova prethodili su zemljani radovi, iskop građevinske jame te postavljenje pilotima na kojim cijeli objekt čvrsto stoji.
Trenutno je u tijeku izgradnja garažno-poslovnih objekata, a novi terminal prostirat će se na šest etaža – autobusni kolodvor s 14 perona sadržavat će 850 parkirnih mjesta. Osim toga, postojat će i trgovačko-ugostiteljski sadržaj.
– Žabica kao projekt je prije svega jedan izuzetan arhitektonsko-građevinski pothvat, koji će u bitnom promijeniti vizuru Rijeke, tvrdi Marsel Friedl, član uprave Texo Moliora.
Osim projekta u Rijeci, tvrtka je trenutno angažirana i na dva značajna projekta u Splitu. Projekt L68 obuhvaća 95 stanova raspoređenih u tri nadzemne zgrade s dvije podzemne etaže garaže. Kompleks je namijenjen stanovanju, a više od 2.500 četvornih metara predviđeno je za zelene površine.
– Htjeli smo tržištu ponuditi nešto novo, nešto posebno, budućim stanarima ponuditi – život u hotelu s pet zvijezdica, rekao je Friedl.
Tvrtka je uključena i u pomorsku gradnju, gdje su u tijeku radovi na gatu sv. Petra u Splitu. Projekt uključuje pet novih vezova i natkriveni putnički terminal od 6.400 četvornih metara novoga prostora. U sklopu terminama nalazit će se javni sanitarni čvor, dvije blagajne, čekaonica, prostor za odlaganje prtljage te ugostiteljski sadržaji. Završetak radova planiran je do kraja 2027. godine, tvrdi Friedl.
U tvrtki ističu kako projekte provode oslanjajući se na stručne kadrove, suvremenu mehanizaciju i jasno definirane rokove. Izvođač su u različitim projektima, poput radova na kulturnim dobrima u visokogradnji, ali i cestama ili hidrotehničkim objektima u niskogradnji, stoga raspolažu širokim spektrom suvremene tehnologije i mehanizacije koja im omogućuje rad na različitim terenima.
No, fokus im je uvijek na tehničkoj preciznosti i organizaciji gradilišta. Kako navodi član uprave Marsel Friedl, kontinuirano unapređenje procesa i tehnologije ključno je za zadržavanje konkurentnosti na tržištu.Više o tome kako se razvijaju radovi u Rijeci i Splitu, pogledajte u videu ispod.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke Texo Molior
