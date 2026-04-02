'Popravak' tunela na pruzi do Splita i Knina: Projekt sanacije iz 2013., a sad se mijenja rok posla

U tunelu iz pedesetih na pruzi Oštarije-Knin, dugom skoro kilometar uočeno je curenje. Projekt je iz 2013., a sad se mijenjaju neki rokovi i cijena.

Još u 2021., HŽ Infrastruktura pokrenula je nabavu za sanaciju starog željezničkog tunela na željezničkoj pruzi M604 između Oštarija i Knina prema projektnoj dokumentaciji iz 2013. godine. U trenutnom stanju, pruga je neelektrificirana i građena početkom 20. stoljeća pa čeka modernizaciju.

U prosincu je ugovorena izrada studijske dokumentacije modernizacije ove željezničke pruge, za 3,8 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. Izrada dokumentacije pripala je zajednici ponuditelja tvrtki Geoprojekt, Inženjerski projektni zavod, ŽPD, Granova i Mobilita Vision.

Na ovom potezu planira se sanacija mostova i tunela, koji su u dotrajalom stanju, no zaseban projekt za tunel Dujmovača na ovoj željezničkoj trasi pokrenut je prije nešto više od četiri godine. Zanimljivo je da se, nekoliko godina nakon ugovaranja posla za uslugu tehnološkog i geodetskog koordinatora II u javnoj nabavi sada pojavljuje informacija o produženom roku za taj posao, po gotovo duploj cijeni.

Nestabilnost zbog curenja

Radovi sanacije tunela Dujmovača na pruzi M604 (Oštarije – Knin – Split Predgrađe), između kolodvora Solin i Split Predgrađe, predviđaju radove na i u 888,24 metara dugom tunelu iz 1956. godine. Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer čini jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu čiji se radovi međusobno preklapaju i ovise jedni o drugima, kako stoji u projektnoj dokumentaciji. Sanacija uključuje zahvate na bočnim stranama, svodu te na ulaznim i izlaznim dijelovima tunela obloženima kamenim blokovima.

Prema dokumentaciji, u cijelom tunelu zamijećeno je curenje vode, za koje je utvrđeno da se s vremenom pogoršava, što pak negativno utječe na stabilnost kolosijeka. Zbog toga su predviđeni istražni radovi kako bi se utvrdili kemizam, porijeklo i količina vode te da izradio projekt za postizanje trajne vodonepropusnosti. Po otvaranju javne nabave u tunelu su predviđeni čišćenje obloge, injektiranje, izrada procjednica te primjena mlaznog betona, kao i sanacija svoda i kamenih dijelova na portalima.

Curenje u tunelu prije nekoliko godina | foto: HŽ Infrastruktura, projektna dokumentacija

Tunel na pruzi M604 | foto: HŽ Infrastruktura, projektna dokumentacija

Prugu se ne može zatvoriti

U dokumentaciji je procijenjeno da će izvedba biti složena jer se pruga ne može u potpunosti zatvoriti za promet, navedeno je u projektnoj dokumentaciji. Izvođenje je predviđeno u razdobljima kada je pruga slobodna prema voznom redu ili tijekom privremenih zatvora. Inače, pristup tunelu moguć je isključivo željezničkom prugom, uz obvezu zaštite kolosijeka od onečišćenja i izrade detaljnog plana izvođenja radova prije početka, napomenuto je u dokumentaciji.

Napomenimo da je postupak za izvedbu radova pokrenut krajem 2021. godine s procijenjenom vrijednošću ispod 8 milijuna kuna. Nakon otvaranja ponuda u veljači 2022. i evaluacije u travnju iste godine, za odabrana zajednica tvrtki Pružne građevine iz Zagreba i Cenoza prometa iz Rijeke, koji su poslali ponudu od 13,1 milijuna kuna, dakle, nešo manje od 2 milijuna eura za sanaciju. Projekt, kako je navedeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave, nije financiran iz EU fondova.

Najnovija izmjena u Elektroničkom oglasniku nabave sada se odnosi na ugovor o nadzoru. Ugovori za uslugu stručno-tehnološkog, geodetskog i koordinatora II nadzora u tunelu Dujmovača potpisani su s društvom Institut IGH. Izvorni ugovor sklopljen je 16. ožujka 2022. na razdoblje do 31. ožujka 2022., u iznosu od 48.920,83 eura, dok je naknadnim aneksom predviđeno produženje razdoblja od 23. veljače 2026. do kraja 2026. godine, uz iznos od 72.483,31 eura bez PDV-a. Znači li to da radovi nisu završeni?