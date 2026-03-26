Zamjena istrunulih pragova na dalmatinskoj pruzi 'teška' 70 milijuna eura, mijenja se cijena

Gotovo dvije godine nakon ugovaranja radova na obnovi željezničke pruge između Knina i Zadra, mijenja se cijena radova. Prugom se ne putuje od 2014..

Znamo da je HŽ Infrastruktura pokrenula u Hrvatskoj pokrenula niz postupaka rekonstrukcija starih pruga kako bi se povećala učinkovitost i sigurnost putovanja željeznicom. Pruga Knin-Zadar jedna je od trasa koje zahvaća obnova, a po završetku radova vlak bi ovuda proveo putnike po prvi puta nakon više od deset godina.

Prisjetimo se da je HŽ Putnički promet ovuda ukinuo putničke vlakove. Posao obnove je ugovoren 15. srpnja 2024. godine, s tvrtkom Swietelsky, a sada se mijenja ugovoreni iznos.

Povratak vlaka za putnike

Više od desetljeća, od 2014., nije se putovalo vlakom u srcu Dalmacije, na trasi pruge između Zadra i Knina. Pruga je izgrađena 1967. godine da bi se Zadar povezalo s Dalmatinskom zagorom, a 2014. HŽPP ju je ukinuo za promet putnika iako je tereni promet na njoj ostao aktivan.

No, to bi se trebalo promijeniti. U 2024. su ugovoreni radovi na ovoj pruzi s odabranim izvođačem, tvrtkom Swietelsky koji bi trebali završiti 48 mjeseci nakon potpisivanja ugovora - dakle, na ljeto 2028. godine.

Kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji u sustavu javne nabave, glavni problem pravca M606 Knin-Zadar prije početka obnove bio je njeno loše tehničko stanje, zbog kojeg ta pruga nije pružala sigurnu i učinkovitu željezničku uslugu. Iako je, prema dokumentaciji, dio dionice djelomično obnovljen između 2013. i 2015. godine, ostatak tračnica nije sustavno održavan što je dovelo do značajnog propadanja kolosijeka.

Tračnice | foto: HŽ Infrastruktura

Truljenje pragova i usadnica 'destabilizira'

Poseban problem, piše dalje u tehničkom opisu obnove te pruge je dotrajalost drvenih pragova i usadnica, koje su u značajnom broju istrunule. Time je narušena geometrija kolosijeka, a što izravno utječe na sigurnost i stabilnost vožnje, kako je navedeno u opisu.

Očekuje se da će se obnovom pružnih dionica na ovoj relaciji povećati njena propusna moć, dok će se na zahtjevnije dijelove poput krivina malih radijusa i visokih roliranih nasipa ugrađivati novi drveni pragovi. Na ostalim, manje zahtjevnim dijelovima, ugradit će se pragovi s remontiranih koridorskih pruga, stoji na stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture već nekoliko godina - kad se pokretanje projekta najavljivalo u kunama.

Najviše posla na gornjem ustroju

Planirani radovi fokusirani su na gornji ustroj pruge, odnosno na samu kolosiječnu konstrukciju. To uključuje čišćenje i uređenje pružnog pojasa, uklanjanje zastarjele opreme te potpunu ili djelomičnu zamjenu kolosiječne rešetke.

Ugrađuju se novi drveni i betonski pragovi te nove tračnice tipa 49E1. Uz to treba izvršiti strojna zamjena zastornog materijala i ugradnja novog tucanika, čime će se poboljšati stabilnost i odvodnja kolosijeka, dodano je u tehničkom opisu radova na željeznici.

Dodatno, planira se regulacija i planiranje kolosijeka te zavarivanje tračnica suvremenim metodama (ET i AT), što će omogućiti mirniju i sigurniju vožnju. Nakon završetka radova, cilj je omogućiti prometovanje vlakova brzinom do 80 kilometara na sat - uz lokalna ograničenja. na taj način bi se značajno unaprijedila funkcionalnost pruge i osigurala dugoročnija održivost željezničkog prometa na ovoj važnoj dionici, a sve nabrojano radi izvođač, tvrtka Swietelsky.

Obnova od gotovo 70 milijuna

Prije malo više od dvije godine, s izvođačem je potpisan ugovor od 69.774.120,19 eura bez uključenog PDV-a. S PDV-om, iznos raste na 87.217.650,24 eura, a potpisan je na četiri godine.

Prema tome, radovi su otprilike na 'pola', no u javnoj nabavi može se vidjeti i da je nedavno promijenjen ugovoreni iznos. Promjena nije velika, već se radi o 62.921,56 eura. U Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) može se pročitati da su izmjene ugovorenog iznosa sklopljene 25. veljače ove godine, dok su u javnoj nabavi osvanule su mjesec dana kasnije, dana 25. ožujka.

Dio austrijskog koncerna

Inače, Swietelsky d.o.o. je dio austrijskog koncerna Swietelsky te je u stopostotnom vlasništvu Austrijanaca, Swietelsky AG iz Linza. Na stranici im piše da su organizirani kao inženjerska tvrtka te da većinom rade s podizvođačima, a za posao na pruzi Knin-Zadar podugovaratelj su Pružne građevine, kojima je pripao posao od 382.510 eura, za grupu radova SS i TK. K

Prema informacijama sa svoje stranice tvrtka je u posljednjih 20 godina aktivnosti izvela brojne infrastrukturne projekte, upravo za državne tvrtke, kako je i ovdje slučaj. U natječaju za taj posao 'prešli' su konkurenciju Comsa S.A., China Civil Engineering Construction Corporation, dvije tvrtke iz Turske, Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. te DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ali i domaći-strani konzorcij u kojoj su bili Texo Molior i Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.. U EOJN-u stoji da im je ponuda odabrana kao najpovoljnija, ali i da je ponuditelj bio i najbolje ocijenjen. Odbijena je samo ponuda 'Kineza'.

Obilaznica Bibinja i tunel

Podsjećamo, dok se obnavlja pruga, izrađuje se i idejni projekt za veliko izmještanje željezničke pruge u naselju Bibinje, poznat i kao obilaznica Bibinja. Planirana je izgradnja tunela Bibinje duljine približno 3 kilometra, ali izgradnja novog teretnog kolodvora Gaženica, a trasu će se definirati kroz projekte.

K tome, u dogovoru s načelnikom i vijećnicima Općine Bibinje, uvažena je želja mještana da se postojeća dionica kroz mjesto trenutačno ne obnavlja, zbog toga što se računa na izmještanje tračnica, pisao je vecernji.hr. Zna se da bi se rekonstrukcijom željezničke infrastrukture ona izmjestila iz tog gusto naseljenog područja što je dio šireg strateškog pothvata za prometni i gospodarski razvoj Zadarske županije.