HŽ se 'baca' u novu obnovu: Naručuju radove na drugoj dionici pruge, prvu za 47 milijuna uređuju Austrijanci

Izgleda da HŽ sprema još jednu veliku obnovu željezničke infrastrukture. HŽ Infrastruktura naručuje pripremu izvedbenog projekta za uređenje 42,5 kilometara zastarjelih pruga između Daruvara i Pčelića, na dionici od Banove Jaruge i Pčelića. Projekt bi se trebao pripremiti za 1,1 milijun eura, a rok za dostavu ponuda je do 14. svibnja ove godine, a predviđeni rok izvedbe je godinu dana. Prvi dio pruge se već obnavlja za 47 milijuna eura.

Bez promjene tehničkih uvjeta

Obnova pruge L204 od Banove Jaruge do Pčelića, podijeljena u dvije poddionice. Prva poddionica je od Banove Jaruge do Daruvara, a radovi na tom dijelu već traju. Izvodi ih autrijska kompanija Swietelsky, koja za 47 milijuna eura obnavlja trasu od preko 50 kilometara.

Slijedi nastavak od Daruvara do Pčelića. HŽ Infrastruktura stoga je pokrenula nabavu za izradu Izvedbenog projekta obnove odnosno remonta i tog dijela željezničke pruge na trasi oznake L204. Traženi projekt treba izvesti u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa (NN 128/08), a obnova, najavljuje se, podrazumijeva opsežne radove održavanja na postojećoj pruzi, kojima se na kraju uporabnog vijeka zamjenjuju dotrajali dijelovi infrastrukturnih podsustava. No, bez promjene osnovnih tehničkih i lokacijskih uvjeta.

Dionica je duga 42,218 kilometara, jednokolosiječna je i nije elektrificirana, a namijenjena je lokalnom putničkom prometu zapadne Slavonije i Podravine. Najveća dopuštena brzina na njoj je 50 kilometara na sat, ali se na pojedinim dionicama, ovisno o stanju infrastrukture, kreće između 50 i 80 kilometara na sat, na mjestima i znatno sporija. Promet se odvija u kolodvorskom razmaku, no dionica je trenutno zatvorena za sav promet, a po završetku radova, brzina vožnje bit će ujednačena.

Pet mostova i 142 propusta

Na trasi se nalazi kolodvor Đulovac te više službenih mjesta i stajališta. Konkretno, njih deset. Uz to, na dionici je i pet mostova, naziva 'Toplica', 'Potok', 'Rajčevica', 'Krivajčica' i 'Trapinski potok', ali i čak 142 propusta, od kojih su mnogi zatrpani i izvan funkcije. Kolodvorski kolosijeci su dotrajali, a brzine su na pojedinim mjestima smanjene i na 20 kilometara na sat. Signalno-sigurnosni sustav je minimalan, bez osiguranja kolodvora Đulovac, dok su željezničko-cestovni prijelazi predviđeni za modernizaciju.

Infrastruktura je u lošem stanju, pri čemu je kolosijek izveden od rabljenih tračnica tipa 49E1 i S-45, uz armiranobetonske i drvene pragove te zastor od tučenca. Skretnice su također rabljene i dotrajale, posebno u kolodvoru Đulovac. Pružno tijelo je na nizinskim dijelovima izvedeno na nasipima, dok se u brdovitim dijelovima izmjenjuju usjeci i zasjeci, uz česte probleme s odvodnjom i pojave klizišta.

Sve to bit će u projektu koji se treba izraditi za najviše godinu dana, nakon odabira izvođača. Rok za predaju ponuda zainteresiranih subjekata je 14. svibnja.