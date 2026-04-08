HŽ ima novog 'radnika': Za 7,3 milijuna eura kupljen top stroj koji održava tračnice

Dok se pruge moderniziraju i dograđuju, treba razmišljati o njihovom daljnjem održavanju, kako bi se nakon modernizacije što dulje osigurao efikasan željeznički promet. HŽ Infrastruktura zbog toga je upravo nabavila novi uređaj, a kupili su ga od tvrtke Plasser & Theurer za 7,3 milijuna eura. Riječ je o pružnom vozilu teške motorne drezine (TMD) za održavanje željezničke infrastrukture, kako navode u priopćenju za medije.

Za nadzor i radove na prugama

Iz HŽ Infrastrukture ističu da će uređaj naziva Plasser CatenaryCrafter 12.5 biti opremljen hidrauličnim kranom za podizanje, pridržavanje i manipulaciju teretom podiznom radnom platformom za siguran rad na visini. Bit će prikladan i za izvođenje radova na kontaktnoj mreži sustavima za pozicioniranje kontaktnih vodova i ovjesnih elemenata radnim agregatima i priključcima za izvođenje različitih radova na infrastrukturi upravljačkim sustavima koji će omogućiti precizno upravljanje i nadzor rada navode iz HŽ-a.

- Njime će se izvoditi radovi na izgradnji i modernizaciji pruga, održavanju i popravcima kontaktne mreže i pripadajućih elemenata, intervencijski zahvati i brzo otklanjanje smetnji na pruzi, prijevoz radnika i materijala, radovi na zahtjevnim prugama konfiguracije do 30 promila te će se upotrebljavati kao vučno vozilo za manevriranje i logističku podršku, dodaju.

Održavanje gornjeg pružnog ustroja

Napominju da će zahvaljujući modularnom konceptu i mogućnosti ugradnje dodatne radne opreme, vozilo omogućiti optimizaciju radnih procesa, povećati učinkovitosta i smanjiti potrebe za angažmanom više specijaliziranih vozila. Uz modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture, ipak je neophodna i suvremena te specijalizirana mehanizacija kojom će se osigurati dugoročna pouzdanost i operativnost željezničkog sustava, kažu iz HŽ-a.

Novo vozilo opisuju kao multifunkcionalno, a vršit će preglede kontaktne mreže te radove na održavanju na gornjem pružnom ustroju. Za kupnju je s tvrtkom Plasser & Theurer potpisan ugovor od 7,3 milijuna eura, a kupnja je financirana kreditom Europske investicijske banke, javljaju iz HŽ Infrastrukture.