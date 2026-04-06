Krenule pripreme za jedan od najvećih projekata HŽ-a: Za 700 milijuna eura 17 vijadukata i 14 tunela

Nova nizinska pruga povezala bi unutrašnjost Hrvatske, gorje s morem. Osim veze Karlovac-Rijeka, bila bi i spoj s europskom željezničkom mrežom.

Projekt nove nizinske pruge Zagreb-Rijeka jedan je od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u Hrvatskoj zbog svoje prometne, gospodarske i europske uloge. Nova pruga povezala bi unutrašnjost s morem, odnosno s lukom Rijeka, ali i šire - sa srednjom Europom.

Ovaj projekt povezat će središnju, gorsku i primorsku Hrvatsku. Osim nacionalne funkcije, ova pruga ima i snažnu međunarodnu dimenziju jer treba povezati europske prometne pravce Alpe-Jadran te Mediteran-Podunavlje. Time postaje važan dio europskih integracijskih tokova i logističkih lanaca.

Uz to, nova trasa omogućila bi brzine vlakova od 120 do 160 kilometara na sat. Naravno, ovo rješenje uključuje i brojne nove infrastrukturne objekte, a pripreme polako kreću potragom za tehničku pomoć kod ugovarnja projektiranja i izvođenja novih tračnica. Za posao se izdvaja 1,5 milijuna eura.

17 vijadukata i 14 tunela

HŽ Infrastruktura pokrenula je postupak nabave konzultantskih usluga za ugovaranje realizacije projekta takozvane 'Nizinske pruge' na pravcu Zagreb GK-Rijeka, jedne od ključnih željezničkih dionica na TEN-T mreži i koridoru RH2. Cilj projekta je uklanjanje postojećih prometnih 'uskih grla' i povećanje kapaciteta izgradnjom nove dvokolosiječne elektrificirane pruge, projektirane za brzine do 160 kilometara na sat za putnički, odnosno 120 kilometara na sat za teretni promet.

Projekt je podijeljen na dvije glavne dionice: Karlovac-Skradnik i Skradnik-Krasica-Tijani, za koje se do kraja 2026. očekuje ishođenje lokacijskih dozvola. Na dionici Karlova-Skradnik planira se kombinacija rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih dijelova pruge. To uključuje rekonstrukciju postojećeg kolosijeka na pojedinim poddionicama, izgradnju novog drugog kolosijeka te potpuno novu dvokolosiječnu prugu duljine 36 kilometara. Infrastrukturno, dionica uključuje 11 vijadukata ukupne duljine 8,1 kilometar i pet tunela s dvije cijevi ukupne duljine 4,6 kilometara.

Na dionici Skradnik-Krasica-Tijani planira se izgradnja potpuno nove dvokolosiječne elektrificirane pruge duljine 72,2 kilometra. Projekt uključuje i niz spojnih pruga, modernizacije postojećih pruga na području Ogulina i Josipdola te novih spojeva prema pravcima Knin-Split i Škrljevo-Bakar. Izvest će se i šest vijadukata te čak devet tunela ukupne duljine 52,2 kilometra. Nizinska pruga Zagreb GK-Rijeka | foto: Projektna dokumentacija, Canva

Istovremeno projektiranje i izvođenje

Projekt uključuje sve ključne infrastrukturne podsustave - od građevinskih i elektroenergetskih do signalno-sigurnosnih i prometno-upravljačkih, uz poštivanje tehničkih specifikacija interoperabilnosti i europskih normi. Pruga će imati standardni kolosijek širine 1.435 milimetara, nosivost do 25 tona po osovini i omogućiti promet interoperabilnih teretnih vlakova duljine do 750 metara.

Kako bi se osigurala učinkovita realizacija, cijeli zahvat bit će podijeljen u etape, odnosno tehnološke cjeline koje mogu funkcionirati samostalno, ali se kasnije integriraju u cjelinu.

Sada HŽ traži konzultanta koji će razviti i provesti model ugovaranja temeljen na IPP/Alliance pristupu, koji bi objedinio projektiranje i izvođenje radova. Provedba ugovora podijeljena je u tri faze.

Podjela na faze

Prva faza odnosi se na analizu postojećeg stanja i izradu detaljnog plana aktivnosti. Druga faza uključuje sudjelovanje u postupku javne nabave, izradu dokumentacije, definiranje ugovornog modela i pregovore s izvođačima. Treća faza odnosi se na sudjelovanje u provedbi ugovora, uključujući savjetovanje tijekom izvođenja radova te podršku u eventualnim žalbenim i pravnim postupcima može se pročitati u javnoj nabavi. Vrijednost posla procijenjena je na vrijednost od 1,5 milijuna eura, a prijave se prihvaćaju do kraja travnja.

Nizinska pruga nije samo prometni projekt, već strateška investicija vrijedna oko 700 milijuna eura koja dugoročno unapređuje povezanost Hrvatske, jača gospodarski razvoj i pozicionira zemlju na važnim europskim prometnim koridorima.