Zahuktava se modernizacija pruge do granice s Mađarskom: Zbog radova posebna regulacija, zatvara se i kolodvor

Diljem Hrvatske aktivna su brojna gradilišta na željezničkoj mreži ili su radovi pred početkom, a cilj je postupna modernizacija i elektrifikacija više od 2.000 kilometara pruga. Jedan od najvećih i najznačajnijih projekata odnosi se na rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na dionici od Dugog Sela do mađarske granice, koja je dio važnog međunarodnog prometnog koridora.

Kako ističu iz HŽ Infrastrukture, radovi na dvama velikim projektima trenutačno su u završnoj fazi, a upravo njihovo intenziviranje, osobito na dionici prema mađarskoj granici, u narednom će razdoblju imati značajan utjecaj na organizaciju željezničkog prometa i vozni red.

Posebna regulacija prometa u travnju

Zbog intenziviranja radova, prije svega na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, od 7. do 20. travnja 2026. godine na snazi će biti posebna regulacija prometa. U tom razdoblju potpuno će biti zatvoren kolodvor Dugo Selo, kao i dionice pruge prema Sesvetama, Vrbovcu i Ivanić-Gradu. Istodobno će za promet biti zatvorena i dionica od Križevaca do mađarske granice.

Iz HŽ Infrastrukture naglašavaju kako je riječ o nužnoj fazi radova koja zahtijeva potpunu obustavu prometa kako bi se završili ključni zahvati na infrastrukturi.

- U navedenom razdoblju dio vlakova bit će otkazan, a dio će biti zamijenjen autobusima, poručili su iz HŽ-a, dodajući kako će putnici o svim promjenama biti pravodobno obaviješteni.

Traju važni radovi na željeznici | foto: Ivanić-Grad

Završetak radova na dionici Dugo Selo - Križevci

Kada je riječ o cijelom projektu, koji je podijeljen u faze od Dugog Sela do mađarske granice, radovi na 38,2 kilometra dugoj dionici Dugo Selo - Križevci, ukupne vrijednosti oko 200 milijuna eura, trebali bi biti dovršeni tijekom ove godine. Riječ je o jednoj od ključnih etapa modernizacije željezničke mreže u Hrvatskoj.

Kako su ranije istaknuli iz HŽ Infrastrukture, krajem 2025. godine u cijelosti je postavljen i spojen novi kolosijek na toj dionici. Vlakovi već prometuju po oba kolosijeka na poddionici Vrbovec - Križevci, dok se uspostava prometa na oba kolosijeka između Dugog Sela i Vrbovca očekuje nakon dovršetka prometno-upravljačkog sustava, planiranog za travanj.

Preostali radovi uglavnom su koncentrirani u kolodvoru Dugo Selo, gdje se izvode zahvati poput izgradnje pothodnika i perona, polaganja pragova, tračnica i skretnica te radovi na kontaktnoj mreži i signalno-sigurnosnim sustavima. Završetak svih građevinskih radova na toj dionici planiran je u drugoj polovini 2026. godine. Foto: Unsplash

Nastavak radova prema mađarskoj granici

Radovi na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica upravo su u fazi intenziviranja, što je i glavni razlog privremenih izmjena u prometu tijekom travnja. Riječ je o završnim zahvatima na jednom od najzahtjevnijih dijelova projekta, koji zahtijevaju potpunu obustavu prometa kako bi se radovi mogli dovršiti u planiranom roku.

Na toj dionici pruga je već otvorena i povezana s oba kolosijeka, a slijedi završna faza radova u kolodvoru Koprivnica, uključujući rekonstrukciju više skupina kolosijeka.

Završetak građevinskih radova očekuje se sredinom 2026. godine, nakon čega slijedi implementacija suvremenog prometno-upravljačkog sustava, čime će cijeli projekt ući u završnu operativnu fazu.

Modernizacija ključnog međunarodnog koridora

Dionica Dugo Selo – Križevci dio je glavne međunarodne željezničke pruge na pravcu Rijeka – Zagreb – Budimpešta, odnosno Mediteranskog koridora. Projekt obuhvaća izgradnju drugog kolosijeka, rekonstrukciju postojećeg kolosijeka, modernizaciju kolodvora i stajališta te niz infrastrukturnih zahvata, uključujući izgradnju novih mostova, ukidanje željezničko-cestovnih prijelaza i izgradnju deniveliranih križanja.

Provedbom projekta omogućit će se postizanje brzine vlakova do 160 kilometara na sat, povećanje kapaciteta pruge i značajno skraćivanje vremena putovanja. Uz to, podići će se razina sigurnosti i kvalitete usluge, a gradovi poput Bjelovara, Križevaca i Koprivnice dodatno će se integrirati u širi prometni sustav Zagreba.

U konačnici, riječ je o projektu koji ima ne samo nacionalni nego i međunarodni značaj, jer predstavlja važnu kariku u povezivanju Hrvatske s europskom željezničkom mrežom.