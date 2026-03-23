Pregled najvećih hrvatskih željezničkih projekata: Evo u kojoj su fazi mega radovi na prugama

Hrvatske željeznice prolaze kroz veliki investicijski ciklus vrijedan stotine milijuna eura. Od Zagreba do granica, pruge se moderniziraju, dograđuju

Diljem Hrvatske aktivna su gradilišta ili su radovi na željezničkim prugama pred početkom. Cilj je postupna nadogradnja i elektrifikacija pružne mreže u punom profilu, koja obuhvaća više od 2.000 kilometara infrastrukture. Riječ je o projektima vrijednima stotine milijuna eura, koji se velikim dijelom financiraju iz EU fondova.

Prema karti radova, upitali smo HŽ Infrastrukturu u kojoj su fazi pojedini projekti - od izrade dokumentacije do onih koji su već u tijeku. Evo što su nam odgovorili.

Željeznice u studijskoj i projektnoj dokumentaciji

HŽ Infrastruktura započela je 2024. godine izradu idejnih rješenja i studijske dokumentacije za modernizaciju i razvoj željezničkog čvora Zagreb. Projekt vrijedan oko milijun eura financira se iz državnog proračuna, a rok za završetak studije je rujan 2026. godine.

- Do sada je završena prva faza studije, koja se odnosi na povezivanje Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman s Glavnim kolodvorom, dok je u tijeku druga faza koja obuhvaća cjelokupno područje čvora Zagreb, rekli su nam iz HŽ-a.

Nadalje, za projekt Lepoglavske spojnice izrađena je studijska dokumentacija kao podloga za daljnju projektnu razradu, što je preduvjet za sljedeću fazu razvoja projekta. Projekt modernizacije i elektrifikacije dionice Zaprešić - Zabok, vrijedan 85 milijuna eura, dovršen je 2022. godine.

Također, rekli su nam kako trenutačno traje faza izrade idejnih projekata i ishođenja lokacijskih dozvola za nizinsku prugu od Karlovca do Rijeke, odnosno za dionice Karlovac - Oštarije/Skradnik i Skradnik - Krasica - Tijani. Plan je lokacijske dozvole ishoditi do kraja 2026. godine, nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za radove. Za nastavak trase, na dionici Škrljevo - Rijeka - Jurdani, u tijeku je dovršetak izrade glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola.

Dodali su i da je u tijeku i izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, procijenjene vrijednosti šest milijuna eura.

Završeni radovi

U posljednjih nekoliko godina dovršeno je više važnih projekata modernizacije i elektrifikacije željezničke infrastrukture diljem Hrvatske. Među njima se ističe nadogradnja i elektrifikacija pruge Vinkovci - Vukovar, vrijedna 62,2 milijuna eura, koja je završena 2024. godine. Također je realizirana dionica Gradec - Sveti Ivan Žabno, duljine 12,2 kilometra, u vrijednosti 34,4 milijuna eura.

Na području Zagreba završeni su radovi na dionici Zagreb Zapadni kolodvor - Zagreb Glavni kolodvor, vrijedni oko 29 milijuna eura, kao i modernizacija signalno-sigurnosnih uređaja na Glavnom kolodvoru, vrijedna 11,8 milijuna eura. Među većim projektima ističe se i dionica Zaprešić - Zabok, duljine gotovo 24 kilometra, s ukupnom vrijednošću od oko 85 milijuna eura.

- Dodatno, dovršeni su radovi na dionici Okučani - Novska (19,8 kilometara, 36,1 milijun eura) te na pruzi Vinkovci - Tovarnik - državna granica, dugoj 33,5 kilometara, vrijednoj 66,5 milijuna eura. Ovi projekti značajno su unaprijedili sigurnost, kapacitet i brzinu željezničkog prometa te pridonijeli boljoj povezanosti unutar Hrvatske i s međunarodnim koridorima, naveli su iz HŽ-a.

Hrvatski Leskovac - Karlovac

Projekt nizinske pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac ponovno je zaustavljen zbog novih žalbi u postupku javne nabave. Nakon što je DKOM poništio izbor turske tvrtke Doğuş, HŽ Infrastruktura odlučila je ugovor dodijeliti drugorangiranoj španjolskoj tvrtki Comsa, no i na tu odluku pristigle su žalbe Doğuşa i Afconsa. Time se nastavila višegodišnja neizvjesnost, s obzirom na to da postupak odabira izvođača traje već šest godina.

Ako se žalbeni postupak ponovno oduži, radovi na dionici dugoj oko 40 kilometara teško će započeti prije 2027. godine, a završetak bi se mogao pomaknuti na 2030. ili kasnije. Projekt uključuje modernizaciju postojeće pruge, izgradnju drugog kolosijeka, mostova i vijadukata te uređenje kolodvora i prateće infrastrukture. Po završetku radova maksimalna brzina vlakova dosezat će do 160 km/h, uz određena ograničenja na pojedinim dionicama. Konačno poznato tko će graditi prugu Hrvatski Leskovac-Karlovac | foto: HŽ Infrastruktura

Dugo Selo - Križevci - mađarska granica

Jedan od ključnih projekata odnosi se na rekonstrukciju i izgradnju drugog kolosijeka na pravcu Dugo Selo - mađarska granica, gdje su dvije velike dionice trenutačno pri završetku. Dionica Dugo Selo - Križevci, duga 38,2 kilometra i vrijedna oko 200 milijuna eura, trebala bi biti završena tijekom 2026. godine, pri čemu su vlakovi već djelomično pušteni na oba kolosijeka. Paralelno napreduju radovi na dionici Križevci - Koprivnica – državna granica, gdje se završetak građevinskih radova očekuje sredinom 2026. godine.

- Za projekt rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka pruge Dugo Selo - Novska trenutačno je u tijeku postupak javne nabave, rekli su nam iz Hrvatskih željeznica.

Projekt obuhvaća izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju kolodvora i signalno-sigurnosnih sustava te niz infrastrukturnih zahvata poput mostova, pothodnika i deniveliranih križanja. Po završetku radova omogućit će se brzine vlakova do 160 km/h, povećati kapacitet pruge i skratiti vrijeme putovanja. Riječ je o dijelu važnog međunarodnog koridora Rijeka - Zagreb - Budimpešta, koji će značajno unaprijediti željeznički promet i povezivost ovog dijela Hrvatske.