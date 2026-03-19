Uskoro kreće modernizacija pruge od Zagreba do Rijeke: Na trasi je i važan goranski kolodvor

Veliki željeznički projekt opet odgođen: Izvođača radova biraju nevjerojatnih šest godina
Žalba na žalbu, tako se može opisati veliki projekt nizinske pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac. Radovi su opet zaustavljeni.
09:40 18 d 01.03.2026
19. ožujak 2026.
Rekonstrukcijom se nastoji unaprijediti kapacitet i funkcionalnost kolodvora, koji ima ključnu ulogu u organizaciji teretnog i putničkog prometa.
HŽ Infrastruktura odabrala je tvrtku Granova za izradu glavnog projekta rekonstrukcije željezničkog kolodvora Lokve na pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka, u vrijednosti od 380.000 eura. Projekt obuhvaća izradu glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole, provedbu pripremnih istražnih radova te izradu natječajne dokumentacije za izvođenje radova i stručni nadzor. Cilj rekonstrukcije je povećati kapacitet i funkcionalnost kolodvora, koji ima važnu ulogu u organizaciji teretnog i putničkog prometa na zahtjevnoj gorskoj dionici pruge.
Kolodvor Lokve nalazi se na stacionaži km 600+900 željezničke pruge M202, između kolodvora Delnice (km 592+417) i Fužine (km 609+662). Smješten je na izrazito zahtjevnom terenu s velikim uzdužnim nagibima pruge, što bitno utječe na organizaciju prometa i formiranje vlakova. Iako je po prometnoj službi međukolodvor i podređen kolodvoru Delnice, Lokve su otvorene za prijem i otpremu putnika te vagonskih pošiljaka, uključujući i prijevoz opasnih tvari prema RID propisima.
Kolodvor trenutno ima sedam kolosijeka, od kojih su četiri prijemno-otpremna, s mogućnošću formiranja vlakova duljine do 510 metara. Uzdužni nagib kolodvorskog područja, koji iznosi do 2,5 promila na duljini od oko 1.086 metara, ocijenjen je povoljnim za produljenje kolodvora u smjeru Rijeke.
U glavnom projektu primijenjena je Varijanta 2, jer jedina u potpunosti zadovoljava zahtjeve za duljinu i masu suvremenih kontejnerskih vlakova. Prema tom rješenju, kolodvor Lokve produljuje se prema Rijeci za približno 300 metara, čime se omogućuje formiranje vlakova duljine do 560 metara s jednom voznom lokomotivom. Time se znatno smanjuju troškovi vuče, povećava propusnost pruge na dionici Lokve - Moravice te skraćuje potreba za vožnjom s dvije lokomotive za oko 36 kilometara.
- Rekonstrukcija uključuje prilagodbu vodoravne i visinske kolosiječne geometrije, povećanje polumjera lukova te produljenje tri glavna prijemno-otpremna kolosijeka na najmanje 693 metra. Kolodvor će zadržati postojeću funkcionalnu organizaciju, s prolaznim kolosijekom, tri duga prijemno-otpremna kolosijeka i tri izvlačna kolosijeka, uz dodatne kolosiječne veze koje omogućuju učinkovitije formiranje vlakova, piše u idejnom rješenju.
Otvara se gradilište na graničnom prijelazu sa Srbijom, posao dobila jaka domaća tvrtka
Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.
13:18 21 d 26.02.2026
Zbog nove organizacije kolosijeka i sigurnosnih zahtjeva, predviđeno je zatvaranje postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza te rekonstrukcija cestovnog propusta. Planirana je i izgradnja potpornog zida duljine oko 240 metara, visine do 3,5 metara, radi stabilizacije terena i pomaka osi jednog od izvlačnih kolosijeka. Sustav odvodnje bit će unaprijeđen izgradnjom betonskih jaraka i novog propusta za oborinske i bujične vode.
Postojeća kolodvorska zgrada bit će uređena, a uz nju će se izgraditi nova nadstrešnica u duljini zgrade, sa samostojećim stupovima. Iza zgrade planirano je uređenje parkirališta površine oko 300 četvornih metara, čime se poboljšavaju uvjeti za putnike i korisnike kolodvora.
Projektom je predviđena ugradnja novog elektroničkog signalno-sigurnosnog uređaja (ESSU), koji će osiguravati rekonstruirani kolodvor i biti povezan sa susjednim postojećim sustavima. Time se povećava razina sigurnosti i pouzdanosti željezničkog prometa.
U sklopu elektroenergetskog podsustava planirana je rekonstrukcija postojeće kontaktne mreže na jednoj strani kolodvora, izgradnja nove kontaktne mreže unutar kolodvora te dogradnja i modernizacija rasvjete. Ovi zahvati osigurat će prilagodbu kolodvora suvremenim tehničkim standardima i budućim prometnim zahtjevima. Rekonstrukcija kolodvora Lokve predstavlja važan infrastrukturni projekt za cijelu prugu Zagreb - Rijeka, s naglaskom na učinkovitiji teretni promet i jačanje uloge željeznice u prijevozu roba prema riječkoj luci.
Ubijeni su u vlastitom podrumu, sad će dobiti spomen-dom: Vlada odlučila o uređenju kuće i ceste
Spomen dom neće biti samo građevina, već znak sjećanja prema svim žrtvama Domovinskog rata, poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
16:28 3 h 19.03.2026
Vodeći hrvatski projektanti dobili mega posao u Švedskoj: 600 km dalekovoda za gotovo 30 milijuna eura
Ugovorili su čak četiri kapitalna projekta koji će ojačati prijenosnu elektroenergetsku mrežu Švedske.
15:18 4 h 19.03.2026
Susjedi završili tunel koji nam brže dovodi turiste: Trajalo je 6 godina, a koštalo 115 milijuna eura
Tunel Karavanke se smatra ključnim za povezivanje srednje Europe s jugoistokom, osobito u kontekstu turizma i transporta robe.
10:44 9 h 19.03.2026
Niski start za gradnju ključne prometnice u Splitu: STRABAG dao najpovoljniju ponudu
Ostale ponude su poprilično iznad procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Kako stvari stoje, Austrijanci su 'pred pobjedom' u nadmetanju.
16:53 1 d 18.03.2026