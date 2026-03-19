Uskoro kreće modernizacija pruge od Zagreba do Rijeke: Na trasi je i važan goranski kolodvor

Rekonstrukcijom se nastoji unaprijediti kapacitet i funkcionalnost kolodvora, koji ima ključnu ulogu u organizaciji teretnog i putničkog prometa.

HŽ Infrastruktura odabrala je tvrtku Granova za izradu glavnog projekta rekonstrukcije željezničkog kolodvora Lokve na pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka, u vrijednosti od 380.000 eura. Projekt obuhvaća izradu glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole, provedbu pripremnih istražnih radova te izradu natječajne dokumentacije za izvođenje radova i stručni nadzor. Cilj rekonstrukcije je povećati kapacitet i funkcionalnost kolodvora, koji ima važnu ulogu u organizaciji teretnog i putničkog prometa na zahtjevnoj gorskoj dionici pruge.

Položaj i uloga kolodvora Lokve

Kolodvor Lokve nalazi se na stacionaži km 600+900 željezničke pruge M202, između kolodvora Delnice (km 592+417) i Fužine (km 609+662). Smješten je na izrazito zahtjevnom terenu s velikim uzdužnim nagibima pruge, što bitno utječe na organizaciju prometa i formiranje vlakova. Iako je po prometnoj službi međukolodvor i podređen kolodvoru Delnice, Lokve su otvorene za prijem i otpremu putnika te vagonskih pošiljaka, uključujući i prijevoz opasnih tvari prema RID propisima.

Kolodvor trenutno ima sedam kolosijeka, od kojih su četiri prijemno-otpremna, s mogućnošću formiranja vlakova duljine do 510 metara. Uzdužni nagib kolodvorskog područja, koji iznosi do 2,5 promila na duljini od oko 1.086 metara, ocijenjen je povoljnim za produljenje kolodvora u smjeru Rijeke.

Odabrano rješenje - Varijanta 2

U glavnom projektu primijenjena je Varijanta 2, jer jedina u potpunosti zadovoljava zahtjeve za duljinu i masu suvremenih kontejnerskih vlakova. Prema tom rješenju, kolodvor Lokve produljuje se prema Rijeci za približno 300 metara, čime se omogućuje formiranje vlakova duljine do 560 metara s jednom voznom lokomotivom. Time se znatno smanjuju troškovi vuče, povećava propusnost pruge na dionici Lokve - Moravice te skraćuje potreba za vožnjom s dvije lokomotive za oko 36 kilometara.

- Rekonstrukcija uključuje prilagodbu vodoravne i visinske kolosiječne geometrije, povećanje polumjera lukova te produljenje tri glavna prijemno-otpremna kolosijeka na najmanje 693 metra. Kolodvor će zadržati postojeću funkcionalnu organizaciju, s prolaznim kolosijekom, tri duga prijemno-otpremna kolosijeka i tri izvlačna kolosijeka, uz dodatne kolosiječne veze koje omogućuju učinkovitije formiranje vlakova, piše u idejnom rješenju.

Građevinski zahvati i uređenje kolodvora

Zbog nove organizacije kolosijeka i sigurnosnih zahtjeva, predviđeno je zatvaranje postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza te rekonstrukcija cestovnog propusta. Planirana je i izgradnja potpornog zida duljine oko 240 metara, visine do 3,5 metara, radi stabilizacije terena i pomaka osi jednog od izvlačnih kolosijeka. Sustav odvodnje bit će unaprijeđen izgradnjom betonskih jaraka i novog propusta za oborinske i bujične vode.

Postojeća kolodvorska zgrada bit će uređena, a uz nju će se izgraditi nova nadstrešnica u duljini zgrade, sa samostojećim stupovima. Iza zgrade planirano je uređenje parkirališta površine oko 300 četvornih metara, čime se poboljšavaju uvjeti za putnike i korisnike kolodvora.

Modernizacija signalno-sigurnosnih i elektroenergetskih sustava

Projektom je predviđena ugradnja novog elektroničkog signalno-sigurnosnog uređaja (ESSU), koji će osiguravati rekonstruirani kolodvor i biti povezan sa susjednim postojećim sustavima. Time se povećava razina sigurnosti i pouzdanosti željezničkog prometa.

U sklopu elektroenergetskog podsustava planirana je rekonstrukcija postojeće kontaktne mreže na jednoj strani kolodvora, izgradnja nove kontaktne mreže unutar kolodvora te dogradnja i modernizacija rasvjete. Ovi zahvati osigurat će prilagodbu kolodvora suvremenim tehničkim standardima i budućim prometnim zahtjevima. Rekonstrukcija kolodvora Lokve predstavlja važan infrastrukturni projekt za cijelu prugu Zagreb - Rijeka, s naglaskom na učinkovitiji teretni promet i jačanje uloge željeznice u prijevozu roba prema riječkoj luci.