Dvokolosiječno do granice: Hrvatska do kraja godine završava jedan od najvećih željezničkih projekata

Hrvatska željeznička mreža ulazi u završnu fazu jednog od najvećih infrastrukturnih projekata – na dionici Dugo Selo – Križevci novi kolosijek već je u funkciji, a dio radova bit će dovršen ove godine. Vlakovi već prometuju dvokolosiječno na dijelu trase, dok se potpuni završetak građevinskih radova očekuje 2026. godine. Paralelno napreduju i radovi prema Koprivnici i mađarskoj granici, čime se modernizira ključni međunarodni koridor.

Diljem Hrvatske aktivna su gradilišta ili su radovi na željezničkim prugama pred početkom. Cilj je postupno dograditi i elektrificirati pružnu mrežu u punom profilu, koja obuhvaća više od 2.000 kilometara infrastrukture. Jedan od najvećih projekata odnosi se na rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka od Dugog Sela do mađarske granice. Kako su nam potvrdili iz HŽ Infrastrukture, radovi na dva velika projekta trenutačno su u završnoj fazi.

Dio radova gotov do kraja godine

– Radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na 38,2 kilometra dugoj dionici Dugo Selo – Križevci, ukupne vrijednosti oko 200 milijuna eura, bit će završeni ove godine. Krajem 2025. u cijelosti je postavljen i spojen novi kolosijek od Dugog Sela do Križevaca. Vlakovi već prometuju po obama kolosijecima na poddionici Vrbovec – Križevci, dok se prometovanje po obama kolosijecima na dionici Dugo Selo – Vrbovec očekuje po završetku radova na novom prometno-upravljačkom podsustavu, planiranom za travanj. Preostali radovi koncentrirani su u kolodvoru Dugo Selo, a njihov završetak planiran je u drugoj polovini 2026. godine, čime će biti okončani svi građevinski radovi na projektu. Od znatnijih radova koji se trenutačno izvode preostaju oni u sklopu kolodvora Dugo Selo, uključujući izgradnju pothodnika i perona, polaganje pragova, tračnica i skretnica, radove na kontaktnoj mreži te na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom podsustavu, rekli su nam iz HŽ-a.

Dodali su i da će na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka Križevci – Koprivnica – državna granica do kraja 2025. godine dionice otvorene pruge biti povezane s oba kolosijeka. Slijede intenzivni radovi na rekonstrukciji preostalih skupina kolosijeka 1 – 3 i 9 – 15 u kolodvoru Koprivnica, čiji se završetak očekuje sredinom 2026. godine, što će ujedno označiti i završetak svih građevinskih radova na projektu. Nakon toga preostaje implementacija novog prometno-upravljačkog podsustava.

Pozadina priče

Dionica Dugo Selo – Križevci, duga 38,2 kilometra, sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M201 DG – Botovo – Dugo Selo na koridoru RH2 te dio pravca Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskom koridoru.

Ugovor za izvođenje radova potpisan je u travnju 2016. sa zajednicom ponuditelja koju čine DIV grupa, Dalekovod i Zagreb-Montaža, dok su usluge nadzora povjerene tvrtkama Investinženjering i SGS Adriatica, a potom ponovno Investinženjeringu. Provedbom projekta omogućit će se postizanje projektirane brzine vlakova do 160 km/h, povećanje kapaciteta pruge i skraćivanje vremena putovanja, uz podizanje razine sigurnosti i kvalitete usluge.

HŽ Infrastruktura 31. svibnja 2017. potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za drugu fazu projekta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Kohezijskog fonda, s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Vrijednost ugovora iznosi 210,3 milijuna eura, pri čemu se 85 posto prihvatljivih troškova sufinancira iz europskih fondova, a preostali dio iz državnog proračuna.

Provedbom radova na dionici Dugo Selo – Križevci omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h, kolodvori će se rekonstruirati za prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m odnosno prijam interoperabilnih vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m i najveće dopuštene mase 25 t/o, dok će se stajališta osposobiti u skladu sa zahtjevima za lokalni putnički prijevoz. Također će se znatno povećati kapacitet pruge, skratiti vrijeme putovanja i povećati kvaliteta putovanja uz mogućnost uključivanja Bjelovara, Križevaca i Koprivnice u prigradski željeznički promet grada Zagreba.

Što sve obuhvaća projekt?

Projekt obuhvaća izgradnju drugog kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4 kilometra, uz rekonstrukciju kolodvora Dugo Selo na ukupnoj duljini od 38,23 kilometra. Uz to se rekonstruiraju lukovi na postojećem kolosijeku u duljini od 9,4 kilometra te se moderniziraju kolodvori Dugo Selo, Vrbovec i Križevci zajedno s pripadajućim stajalištima, dok se u Gradecu gradi potpuno novi kolodvor.

Projekt uključuje i izgradnju šest novih mostova te rekonstrukciju sedam postojećih, kao i ukidanje 17 željezničko-cestovnih prijelaza koji će biti zamijenjeni deniveliranim križanjima u dvije razine te novim pothodnicima za pješake. Nadograđuju se stabilna postrojenja električne vuče, a signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji moderniziraju se u skladu sa zahtjevima za koridorske željezničke pruge.

Uz infrastrukturne zahvate na samoj pruzi, gradi se oko 20 kilometara zidova za zaštitu od buke te približno 25 kilometara novih spojnih i obilaznih, odnosno servisnih cesta, čime se projekt zaokružuje kao cjelovita modernizacija ove važne željezničke dionice.