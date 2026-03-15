'Pravo na priključak' u RH znanstvena fantastika: Novogradnja i dalje bez punionica za električna vozila

U Hrvatskoj je 2019. godine registrirano približno 730 novih potpuno električnih vozila (BEV), što je činilo oko 0,25% ukupnog tržišta novih automobila. Do 2023. broj novoregistriranih BEV vozila porastao je na oko 1.618, uz tržišni udio od približno 2,9%. No, procjene za 2025. godinu pokazuju pad, lani je zabilježeno oko 925 novih električnih vozila, što odgovara tržišnom udjelu od otprilike 1,4–1,8%.

Iz udruge vozača električnih vozila Strujni krug kažu kako je za pad odgovorno kašnjenje državnih subvencija. No, bez obzira na to, jasno je kako po ovom važnom pitanju iz spektra zelene tranzicije Hrvatska kaska. U tom kontekstu svakako treba napomenuti da isti pad, iz bilo kojeg razloga, imaju zabilježene još samo dvije zemlje u EU, Estonija i Malta. Što ne čudi obzirom na nastojanja EU da se državne članice snažnije okrenu obnovljivim izvorima energije.

Odgovor na pitanje zašto je Hrvatska na europskom dnu po ovom pitanju ima više odgovora, a jedna od njih je usko vezan uz građevinski sektor – stambena novogradnja kod nas i dalje ugradnju punionica električnih vozila ne doživljava kao standard. Tako da oni koji žive u stambenim zgradama i žele kupiti električno vozilo često od kupnje odustaju jer njihovu želju ne prati infrastruktura.

Na europskom dnu

Podatci o tomu gdje vlasnici električnih vozila koji žive u stambenim zgradama pune svoje automobile na dnevnoj bazi su još uvijek u povojima. No, procjene kažu kako je situacija kod nas daleko od zadovoljavajuće.

- Statistika za Hrvatsku za to pitanje ne postoji u javno dostupnim izvorima. Nema provedenog nacionalnog istraživanja o ovoj temi. Od vlasnika električnih vozila u Europskoj Uniji koji žive u zgradama, 18 do 48% ima mogućnost punjenja kod kuće naspram 66 do 83% vlasnika kuća. Projekcija za 2030. godinu je da bi samo 18% stanara u zgradama imalo pristup Level 2 kućnom punjenju. Hrvatska je, s obzirom na niski udio EV-a i nepostojanje zakonskog 'prava na priključak', vjerojatno pri dnu tog raspona, kaže predsjednik udruge Strujni krug, Hrvoje Prpić, te objašnjava kako se snalaze vlasnici električnih vozila u Hrvatskoj koji žive u višestambenim zgradama.

- Vlasnici stanova u novim zgradama mogu povuci instalaciju od stana do parkirnog mjesta i to sve češće viđamo u praksi. Vlasnici stanova u starim zgradama moraju puniti na javnim punjačima jer najčešće nemaju drugih opcija. Oni koji imaju garaže sa strujom postavljaju punjače u svoje garaže, objašnjava Prpić te dodaje kako oni rijetki koji usele u zgrade s punionicama najčešće tu uslugu imaju dostupnu na zajedničkom parkiralištu ili garaži.

Nedostatna zakonska obaveza

Obveza ugradnje predinstalacije za punjenje električnih vozila uvedena je izmjenama hrvatskog Zakona o gradnji iz 2019., a počela se primjenjivati od 10. ožujka 2021. Od tada nove stambene zgrade s više od 10 parkirnih mjesta moraju imati kanalsku infrastrukturu (cijevi za kabele) za svako parkirno mjesto kako bi se kasnije mogla postaviti punionica za električna vozila, dok nestambene zgrade s više od 10 mjesta moraju imati barem jednu punionicu i predinstalaciju za najmanje jedno od svakih pet parkirnih mjesta.

- Kada se donosila ta direktiva bilo je rasprava trebaju li se postaviti i kablovi, ne samo cijevi, ali je Europska Komisija zaključila da bi se značajno povećala potrošnja bakra, a da još uvijek nemamo dovoljno električnih vozila da bismo to zahtijevali od investitora. Stoga je donesen zakon o obaveznom postavljanju kanalica, ali ne i kablova, kaže Prpić koji ima savjet kako se kod kupovine novog stana izboriti za priključak.

- Svaki kupac stana trebao bi se dogovoriti s investitorom o postavljanju kompletnih instalacija prije nego useli u stan jer će sigurno doci trenutak kad će posjedovati električno ili hibridno vozilo i kucni punjač će mu značajno olakšati upotrebu tog vozila. foto: FER

Kompletne instalacije uz nadoplatu

Građevinske tvrtke, odnosno investitori koji žele ostati u korak s vremenom trebale bi osiguravanje infrastrukture za punionice ponuditi kupcima kao 'bonus' uz nadoplatu, kažu je iz Strujnog kruga. To bi bila dobitna kombinacija za sve.

- Moja preporuka bi bila da obavezno ponude tu opciju vlasnicima stanova uz nadoplatu jer će time imati zadovoljnije kupce, a cijeli proces postavljanja instalacija će biti jednostavniji, objašnjava naš sugovornik, te dodaje kako hrvatska legislativa po ovom pitanju ima dobru podlogu, ali treba osigurati da se propisi ne zaobilaze.

- Nije potrebno ništa vise od onoga sto je propisano zakonom, samo da se zakon ne zaobilazi. Nije dovoljno postaviti samo police za kablove u garažu već i osposobiti pristup svakom stanu do vertikale, kaže Prpić.

Predkabliranje u Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj….

U Europskoj uniji već postoji više država u kojima je infrastruktura za punjenje električnih vozila obvezni dio novogradnje. Revidirana EU Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada (EPBD IV), koja je na snazi od svibnja 2024., propisuje da nove stambene zgrade s više od tri parkirna mjesta moraju imati predkabliranje za najmanje 50% parkirnih mjesta, najmanje jednu aktivnu punionicu te podršku za pametno punjenje, a države članice moraju tu direktivu prenijeti u nacionalne zakone do svibnja 2026. godine.

Pojedine zemlje to su već učinile. Primjerice, u Njemačkoj zakon GEIG od 2021. propisuje da nova stambena parkirališta s više od pet mjesta moraju imati instalacijske cijevi za kablove na svakom parkirnom mjestu. U Francuskoj zakon LOM zahtijeva da najmanje 20% mjesta u novim stambenim garažama bude pripremljeno za punjenje uz zakonsko 'pravo na priključak' za stanare.

U Nizozemskoj od 2020. nova parkirališta uz stambene zgrade moraju imati predkabliranje za sva parkirna mjesta i barem jednu aktivnu punionicu. U Norveškoj pak zakon daje suvlasnicima pravo instalirati punionicu u zgradi, a visoki udio električnih vozila na tržištu dodatno potiče razvoj infrastrukture.