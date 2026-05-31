Gospić bez izvođača za sanaciju otpada: Projekt od 2,1 milijun eura kreće ispočetka

Za prvu fazu sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću nije stigla nijedna ponuda, unatoč interesu tržišta i projektu vrijednom 2,1 milijun eura.

Jedan od najvećih okolišnih i infrastrukturnih izazova u Hrvatskoj ponovno je otvorio pitanje spremnosti tržišta za zahtjevne projekte gospodarenja opasnim otpadom. U postupku javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje ilegalno odloženog otpada u Gospiću nije pristigla nijedna ponuda, iako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prethodno evidentirao interes gospodarskih subjekata.

Time je projekt prve faze sanacije, procijenjen na 2,1 milijun eura bez PDV-a, privremeno zaustavljen. Riječ je o kompleksnom poslu koji uključuje uklanjanje oko 3.500 tona otpada nastalog mehaničkom obradom, uglavnom mljevenih kablova i plastike s opasnim tvarima. Fond je ponuditeljima omogućio uzimanje uzoraka otpada za laboratorijske analize te je, na zahtjev zainteresiranih tvrtki, produžio rok za dostavu ponuda.

Unatoč tome, nijedna tvrtka nije službeno predala ponudu. U Fondu sada najavljuju hitnu analizu razloga zbog kojih tržište nije odgovorilo na natječaj.

Traže se nova rješenja

Izostanak ponuda pokazuje koliko su projekti sanacije opasnog otpada tehnički i logistički zahtjevni. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi poslovi uključuju visoke troškove obrade, transporta i sigurnosnih procedura, što značajno utječe na interes izvođača. Poseban izazov predstavlja činjenica da se dio otpada nalazi na otvorenoj površini, dok je dio skladišten u zatvorenim objektima i takozvanim big bag vrećama.

Fond zato paralelno priprema novi postupak javne nabave za prvu fazu sanacije, ali i dodatne korake za nastavak projekta. Do kraja lipnja planira se pokretanje javnog savjetovanja za uklanjanje otpada smještenog u velikim vrećama.

Time bi se pokušalo ubrzati rješavanje problema koji već mjesecima izaziva zabrinutost lokalne zajednice. U fokusu ostaje pronalazak modela koji će omogućiti učinkovit i financijski održiv nastavak sanacije.

Privremena zaštita lokacije

Zbog dugotrajnosti postupka i potrebe za sprječavanjem dodatnog onečišćenja okoliša, planira se i privremeno prekrivanje lokacije na kojoj je zakopan otpad. Prema informacijama Fonda, riječ je o području površine oko dva hektara koje će biti zaštićeno vodonepropusnim slojem.

U tijeku je izrada tehničkog rješenja koje priprema ovlašteni projektant, a procijenjena vrijednost investicije iznosi oko milijun eura. Cilj privremene zaštite je smanjiti rizik od prodora oborinskih voda i širenja potencijalno opasnih tvari u okoliš.

Ovakve mjere često se koriste kao prijelazno rješenje kod složenih sanacija koje zahtijevaju dugotrajne pripreme i višefaznu provedbu. U Fondu naglašavaju kako će aktivnosti na lokaciji biti nastavljene bez obzira na trenutni zastoj javne nabave. Sanacija Gospića i ostalih lokacija s nezakonito odloženim otpadom i dalje ostaje jedan od prioriteta državnih institucija.

odlagalište otpada | foto: Magnific

Sanacija kao državni prioritet

Iako je prvi pokušaj odabira izvođača završio bez rezultata, iz Fonda poručuju kako od projekta neće odustati. Dodatno naglašavaju da su, uz Gospić, u tijeku aktivnosti i na još pet lokacija u Hrvatskoj na kojima je evidentirano nezakonito odlaganje otpada.

Nadležna tijela sada će pokušati prilagoditi uvjete natječaja kako bi privukla veći broj specijaliziranih tvrtki. Očekuje se da bi nova javna nabava mogla sadržavati preciznije tehničke uvjete i fleksibilnije modele provedbe.

Za kraj još treba reći kako se u sektoru gospodarenja otpadom ovakvi projekti smatraju iznimno složenima jer zahtijevaju koordinaciju građevinskih, okolišnih i logističkih kapaciteta. Upravo zato slučaj Gospić postaje važan test za domaće tržište sanacije okolišnih opterećenja.