Granični prijelazi u Hrvatskoj pred reorganizacijom: Mijenjaju se odredbe iz 2013., u fokusu Gradiška!

Novi most i prijelaz privremeno u prometu, ali i dalje postoji 'kočnica'. Zna se što za prijelaz znači nova Odluka Vlade o ugovoru sa susjedima.

Prije skoro godinu dana činilo se da je otvaranje novog graničnog prijelaza između Stare i Bosanske Gradiške iza ugla, no još uvijek nije otvoren. Ne trajno.

Nakon što se na staroj granici na kojoj su zbog preopterećenosti ljetni kolapsi bili uobičajeni, u svibnju urušio dio mosta, promet je privremeno hitno preusmjeren na novu granicu. 'Pravo' otvarnaje, međutim, još se čeka. Što za granicu znači novi Ugovor o graničnim prijelazima s BiH, o kojemu je Vlada RH zaključila na posljednjoj sjednici?

Prijelazi najviše kategorije

Na 172. sjednici Vlade Republike Hrvatske, dana 28. svibnja., na dnevnom redu našao se i Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima. Temeljem prijedloga Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Vlada je na sjednici donijela odluku o novom ugovoru.

U odluci se podsjeća kako je Ugovorom i Sporazumom između RH i Bosne i Hercegovine iz 2013. godine uređen režim prelaska zajedničke granice koja je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postala i vanjska granica EU-a. Utvrđeno je ukupno 50 graničnih prijelaza, od kojih je 25 za međunarodni promet, a 25 za pogranični promet, uz dodatna 44 prijelazna mjesta za nositelje pograničnih propusnica.

Kao granični prijelazi najviše kategorije određeni su Stara Gradiška-Gradiška i Nova Sela- Bijača. Naknadnim sporazumima omogućeno je otvaranje novih prijelaza, uključujući Svilaj i Gornji Varoš, te privremena prekategorizacija pojedinih prijelaza.

Novim ugovorom sada će se sveobuhvatno urediti sustav graničnih prijelaza radi jačanja bilateralnih odnosa, sigurnosti prometa i bolje protočnosti na europskim koridorima. Predviđeno je povećanje kategorije određenih prijelaza kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva i gospodarstva obje države, najavljuje nova Odluka Vlade.

Određena nova pravila

Određuje pet graničnih prijelaza najviše kategorije: Nova Sela-Bijača, Stara Gradiška-Gradiška odnosno budući Gornji Varoš-Gradiška Novi Most, Svilaj-Donji Svilaj, Kamensko-Kamensko i Ličko Petrovo Selo-Izačić. Također se određuje 17 prijelaza za međunarodni cestovni promet putnika i roba, 20 za međunarodni cestovni promet putnika, pet željezničkih prijelaza te 10 stalnih prijelaza za pogranični promet, navedeno je u dokumentu.

Ugovori su važni jer će se njima urediti radno vrijeme i nadležnosti službi na graničnim prijelazima. Propisat će se prijelazne i završne odredbe o promjeni kategorija prijelaza, stupanju na snagu i prestanka važenja, pri čemu će potpisivanjem novog ugovora prestati primjena ugovora iz 2013. godine, napominje Odluka. Kako će se to odraziti na novi granični prijelaz - Stara Gradiška-Gradiška, odnosno Gornji Varoš-Gradiška Novi Most?

Drugačija kategorizacija

Za granični prijelaz Stara Gradiška-Gradiška prijedlog novog ugovora znači značajnu promjenu njegove uloge nakon otvaranja novog mosta i prijelaza Gornji Varoš-Gradiška Novi Most. Prema predloženom rješenju, kako smo napisali, novi prijelaz kod Gornjeg Varoša preuzeo bi funkciju granične kontrolne postaje najviše kategorije, odnosno glavne točke za teretni promet i inspekcijske kontrole, uključujući veterinarske, fitosanitarne i sanitarne preglede. Istodobno bi Stara Gradiška-Gradiška ostala međunarodni granični prijelaz za promet putnika.

Cilj takve reorganizacije je rasteretiti postojeći prijelaz i smanjiti prometne gužve kroz Staru Gradišku i Bosansku Gradišku, dok bi novi most postao glavna ruta za tranzitni i gospodarski promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Promjene još nisu stupile na snagu jer je riječ o prijedlogu odluke, a njihova provedba ovisit će o dovršetku potrebne infrastrukture i puštanju novog prijelaza u funkciju - stalnu.

Podsjećamo da se zbog urušavanja dijela mosta na graničnom prijelazu između Gradiške i Stare Gradiške u svibnju promet potpuno obustavljen, a teretna vozila preusmjerena su na druge prijelaze. Kako bi se izbjegao prometni kolaps, vlasti BiH hitno su preusmjerile promet na novi granični prijelaz, koji je nakon višemjesečnih političkih blokada privremeno otvoren za promet prema Hrvatskoj i Europskoj uniji. Hrvatska je poručila da je spremna za otvaranje prijelaza, dok su nesuglasice unutar BiH oko financijskih i političkih pitanja mjesecima odgađale njegovo puštanje u rad, izvještavali su mediji.