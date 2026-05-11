Najveći željeznički projekt u Hrvatskoj dobili Indijci, gradit će prugu od skoro 700 milijuna eura

Na natječaj za rekonstrukciju pruge pristigle su četiri ponude stranih izvođača, među kojima su dominirale indijske i turske kompanije.

Nakon višemjesečnog čekanja, HŽ Infrastruktura donijela je odluku o odabiru izvođača za jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj - rekonstrukciju postojeće i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska. Riječ je o obnovi i nadogradnji ključnog dijela međunarodnog koridora RH1, nekadašnjeg X. paneuropskog koridora, koji povezuje istok i zapad zemlje te ima važnu ulogu u teretnom i putničkom prometu.

Kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda indijske tvrtke Afcons Infrastructure Limited u iznosu od 677.055.750,67 eura bez PDV-a. Nakon što odluka postane izvršna slijedi potpisivanje ugovora, a predviđeno trajanje radova nakon uvođenja izvođača u posao iznosi pet godina i deset mjeseci.

Tko je još bio u borbi za posao?

Na natječaj za rekonstrukciju pruge pristigle su četiri ponude stranih izvođača, među kojima su dominirale indijske i turske kompanije. Najnižu ponudu dala je indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited, i to u iznosu od 677 milijuna eura bez PDV-a, čime je ujedno rangirana kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj.

Druga najniža bila je zajednička ponuda predvođena indijskim Ashoka Buildconom, u konzorciju sa švedskom tvrtkom Scandian Project Solutions i indijskim Konkan Railway Corporationom, vrijedna gotovo 780 milijuna eura bez PDV-a. Turski Cengiz İnşaat ponudio je izvođenje radova za 873 milijuna eura bez PDV-a, dok je najskuplju ponudu dostavio drugi turski gigant, Doğuş İnşaat, čija je ponuda premašila 989 milijuna eura bez PDV-a. Traju važni radovi na željeznici | foto: Ivanić-Grad

Logičan slijed nakon odluke Vlade

Odabir izvođača logičan je slijed nakon što je Vlada Republike Hrvatske krajem travnja donijela odluku o financiranju projekta rekonstrukcije postojeće pruge i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo -Novska. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 898,9 milijuna eura, što ga svrstava među najveća ulaganja u željezničku infrastrukturu u našoj povijesti.

Od tog iznosa oko 610 milijuna eura odnosi se na prihvatljive troškove koji će se financirati bespovratnim sredstvima. Najveći dio dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj, oko 518,5 milijuna eura, dok se dodatnih 91,5 milijuna eura osigurava kroz nacionalno sufinanciranje. Preostalih 289 milijuna eura dolazi iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). dionica Kutina-Deanovec (održavanje na pruzi) | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Vlakovi će voziti i do 160 km/h

Radovi će se izvoditi na 83 kilometra dugoj dionici. Uz kompletnu rekonstrukciju postojeće pruge i izgradnju drugog kolosijeka međunarodne željezničke pruge, radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajališta, denivelaciju ili ukidanje većine željezničko-cestovnih prijelaza

Uz to, uključuje izgradnju zidova za zaštitu od buke, ugradnju novih uređaja i drugih elemenata prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog željezničkog infrastrukturnog podsustava te rekonstrukciju i izgradnju novih elemenata i uređaja elektroenergetskog željezničkog infrastrukturnog podsustava. Po završetku radova brzina vlakova na dionici Dugo Selo - Novska iznosit će do 160 km/h. Foto: Pexels, Craig Adderley

Dio manjih radova već počeo

Prava rekonstrukcija uskoro počinje, a kako su nam nedavno rekli iz HŽ-a, dio manjih radova već je počeo. Trenutačno se provode određene aktivnosti redovnog održavanja koje se odvijaju u fazama, ovisno o mogućnostima zatvaranja pruge.

Kako su pojasnili, na dionici Dugo Selo - Ivanić Grad izvršena je strojna zamjena pragova te regulacija kolosijeka uz uređenje zastorne prizme. Krajem 2025. radovi su izvedeni na dionici Prečec - Dugo Selo, a u travnju 2026. na dionici Ivanić Grad - Prečec.

- Radovi će se nastaviti kroz 2026. godinu, a odvijaju se u fazama, ovisno o mogućnostima zatvora pruge. Svrha navedenih radova je očuvanje postojećih tehničkih karakteristika pruge, funkcionalnosti te sigurnosti željezničkog prometa uz zadržavanje redovne brzine na dionici. Isti radovi planiraju se i na drugim dionicama iste pruge: Novska - Lipovljani, Lipovljani - Banova Jaruga te Banova Jaruga - Kutina, rekli su nam.