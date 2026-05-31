Sprema se milijunski natječaj za izgradnju brane iznad Požege: Stiže spas od bujičnih poplava

Na sjevernim padinama Požeške gore kreće izgradnja retencije Nakop I koja bi trebala spriječiti poplave kakve su 2020. i 2021. potopile Vidovce.

Hrvatske vode u javno su savjetovanje pustile projekt izgradnje retencije iznad napuštenog kamenoloma na sjevernim padinama Požeške gore, odnosno na potoku Nakop I. za zaštitu naselja Vidovci. Investicija je procijenjena na 1.680.000 eura.

Predmet će biti u javnom savjetovanju do 3. lipnja 2026. godine, a nakon toga, odnosno do kraja lipnja očekuje se da će Hrvatske vode raspisati natječaja za izvođača radova. Projekt je fokusiran na zaštitu područja od poplava uslijed bujičnih poplava.

Retencija Nakop I. | Foto: Eojn, Elaborat

Spas o bujičnih poplava

Bujične poplave sa sjevernih padina Požeške gore pogodile su područje grada Požege i prigradskih naselja Vidovci, Dervišaga i Drškovci u kolovozu 2020. godine te u lipnju 2021. godine. Intenzivne oborine, koje su u vrlo kratkom vremenskom razdoblju dosegle razinu između 50 i 100-godišnjeg povratnog razdoblja, uzrokovale su nagli porast vodostaja bujičnih potoka. Posljedica toga bilo je izlijevanje vode iz korita na prometnice i prema stambenim objektima, pri čemu je poplavljeno oko 110 kuća.

Iako su se bujične poplave na ovom području događale i ranije, nikada nisu bile tako snažne niti su se pojavljivale u tako kratkom vremenskom razdoblju. Geomorfološke karakteristike Požeške gore, poput nepropusnih stijena i strmih padina, uzrokuju brzo površinsko otjecanje oborinskih voda prema nižim, naseljenim područjima.

Erozija tla

Problem dodatno pogoršavaju procesi erozije tla, povremena sječa šuma te velike količine jalovine koje su ostale nakon eksploatacije kamena u napuštenim kamenolomima. Bujične vode taj materijal odnose u niže dijelove sliva, gdje dolazi do zatrpavanja propusta, mostova i cijevnih prijelaza, čime se smanjuje protočnost korita i povećava rizik od izlijevanja vode.

Iako su korita bujičnih potoka u urbanim dijelovima uređena, uglavnom betonskim oblogama i kinetama kako bi se povećala protočnost, takva rješenja nisu dovoljna za prihvat velikih količina vode tijekom ekstremnih oborina. Zbog postojeće urbanizacije prostora također nije moguće značajnije proširivati korita vodotoka niti graditi zaštitne nasipe ili zidove. Retencija Nakop I. | Foto: Eojn, Elaborat

Obuhvat radova

Projekt retencije Nakop I odnosi se na izgradnju vodnogospodarske građevine na potoku Nakop iznad naselja Vidovci s ciljem zaštite područja od bujičnih poplava koje dolaze sa strmih sjevernih padina Požeške gore. Zbog intenzivnih oborina i naglog dotoka vode u potok Nakop postoji povećani rizik od poplava koje mogu ugroziti naselje Vidovci i okolnu infrastrukturu.

Izgradnjom retencije omogućit će se privremeno zadržavanje velikih količina vode tijekom obilnih kiša te njezino postupno i kontrolirano ispuštanje nizvodno. Time će se značajno smanjiti opasnost od poplavnih događaja i ublažiti posljedice ekstremnih hidroloških situacija.

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju nasute brane, retencijskog prostora, evakuacijskih građevina te pristupnog puta koji omogućuje održavanje i upravljanje sustavom. Brana je projektirana kao zemljana pregrada s kosinama nagiba približno 1:3 i krunom širine oko četiri metra. Ukupna duljina brane iznosi oko 65 metara, dok visina doseže približno 12 metara. Retencijski prostor predviđen je za prihvat oko 22.000 kubičnih metara vode, čime se omogućuje učinkovito zadržavanje poplavnog vala i ublažavanje njegovog utjecaja na nizvodno područje.

Hidrotehnički objekti

U sklopu sustava planirani su i posebni hidrotehnički objekti. Temeljni ispust omogućuje kontrolirano otpuštanje vode iz retencije, dok evakuacijski objekt s preljevom služi za sigurno odvođenje viška vode tijekom ekstremnih vodostaja. Uređenje potoka uključuje stabilizaciju korita, zaštitu kosina i regulaciju protoka kako bi se osigurala stabilnost cijelog sustava i spriječila erozija tla. Takva rješenja omogućuju dugoročnu funkcionalnost i sigurnost građevine.

Za izgradnju brane planirana je uporaba zemljanog materijala iz lokalnog nalazišta u blizini Vidovaca. Nakon završetka eksploatacije predviđena je sanacija i uređenje nalazišta kako bi se prostor vratio u stabilno i sigurno stanje. Projekt također predviđa provedbu dodatnih geotehničkih istražnih radova, koji uključuju sondiranja, laboratorijska ispitivanja tla i analizu hidrogeoloških uvjeta. Ova istraživanja provode se radi provjere nosivosti tla i osiguravanja stabilnosti temelja brane.