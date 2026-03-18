Top projekt u Slavoniji: Iznad napuštenog kamenoloma gradit će se milijunska retencija

Retencija će se graditi na padinama Požeške gore i služit će kao zaštita naselja Vidovci.

U hidrotehnici retencija predstavlja uređeno područje u slijevu vodotoka koje služi za privremeno zadržavanje vode radi zaštite od poplava. Puštanjem vode u retenciju smanjuje se maksimalni protok na nizvodnom području, čime se sprječava naglo povećanje vodostaja i smanjuje rizik od poplava. Na taj način voda koja bi inače u kratkom vremenu poplavila nizvodna područja zadržava se u retenciji te se postupno i kontrolirano propušta kroz vodotok tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Može se reći da retencije često imaju ključnu ulogu u zaštiti naselja i infrastrukture od poplava. Neke se grade na vrlo specifičnim i zanimljivim lokacijama, a jedna takva planirana je iznad napuštenog kamenoloma na sjevernim padinama Požeške gore, na potoku Nakop I. Ova retencija namijenjena je zaštiti prigradskog naselja Vidovci, a za njezinu izgradnju Hrvatske vode raspisale su javni natječaj procijenjene vrijednosti oko 1.680.000 eura.

Bujične poplave na području Požeške gore

Bujične poplave sa sjevernih padina Požeške gore pogodile su područje grada Požege i prigradskih naselja Vidovci, Dervišaga i Drškovci u kolovozu 2020. godine te u lipnju 2021. godine. Intenzivne oborine, koje su u vrlo kratkom vremenskom razdoblju dosegle razinu između 50 i 100-godišnjeg povratnog razdoblja, uzrokovale su nagli porast vodostaja bujičnih potoka. Posljedica toga bilo je izlijevanje vode iz korita na prometnice i prema stambenim objektima, pri čemu je poplavljeno oko 110 kuća.

Iako su se bujične poplave na ovom području događale i ranije, nikada nisu bile tako snažne niti su se pojavljivale u tako kratkom vremenskom razdoblju. Geomorfološke karakteristike Požeške gore, poput nepropusnih stijena i strmih padina, uzrokuju brzo površinsko otjecanje oborinskih voda prema nižim, naseljenim područjima.

Problem dodatno pogoršavaju procesi erozije tla, povremena sječa šuma te velike količine jalovine koje su ostale nakon eksploatacije kamena u napuštenim kamenolomima. Bujične vode taj materijal odnose u niže dijelove sliva, gdje dolazi do zatrpavanja propusta, mostova i cijevnih prijelaza, čime se smanjuje protočnost korita i povećava rizik od izlijevanja vode.

Iako su korita bujičnih potoka u urbanim dijelovima uređena, uglavnom betonskim oblogama i kinetama kako bi se povećala protočnost, takva rješenja nisu dovoljna za prihvat velikih količina vode tijekom ekstremnih oborina. Zbog postojeće urbanizacije prostora također nije moguće značajnije proširivati korita vodotoka niti graditi zaštitne nasipe ili zidove. Retencija Nakop I. | Foto: Eojn, Elaborat

Projekt retencije Nakop I

Projekt retencije Nakop I odnosi se na izgradnju vodnogospodarske građevine na potoku Nakop iznad naselja Vidovci s ciljem zaštite područja od bujičnih poplava koje dolaze sa strmih sjevernih padina Požeške gore. Zbog intenzivnih oborina i naglog dotoka vode u potok Nakop postoji povećani rizik od poplava koje mogu ugroziti naselje Vidovci i okolnu infrastrukturu.

Izgradnjom retencije omogućit će se privremeno zadržavanje velikih količina vode tijekom obilnih kiša te njezino postupno i kontrolirano ispuštanje nizvodno. Time će se značajno smanjiti opasnost od poplavnih događaja i ublažiti posljedice ekstremnih hidroloških situacija.

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju nasute brane, retencijskog prostora, evakuacijskih građevina te pristupnog puta koji omogućuje održavanje i upravljanje sustavom. Brana je projektirana kao zemljana pregrada s kosinama nagiba približno 1:3 i krunom širine oko četiri metra. Ukupna duljina brane iznosi oko 65 metara, dok visina doseže približno 12 metara. Retencijski prostor predviđen je za prihvat oko 22 000 kubičnih metara vode, čime se omogućuje učinkovito zadržavanje poplavnog vala i ublažavanje njegovog utjecaja na nizvodno područje.

Retencija Nakop I. | Foto: Eojn, Elaborat

Tehničke značajke projekta

U sklopu sustava planirani su i posebni hidrotehnički objekti. Temeljni ispust omogućuje kontrolirano otpuštanje vode iz retencije, dok evakuacijski objekt s preljevom služi za sigurno odvođenje viška vode tijekom ekstremnih vodostaja. Uređenje potoka uključuje stabilizaciju korita, zaštitu kosina i regulaciju protoka kako bi se osigurala stabilnost cijelog sustava i spriječila erozija tla. Takva rješenja omogućuju dugoročnu funkcionalnost i sigurnost građevine.

- Za izgradnju brane planirana je uporaba zemljanog materijala iz lokalnog nalazišta u blizini Vidovaca. Nakon završetka eksploatacije predviđena je sanacija i uređenje nalazišta kako bi se prostor vratio u stabilno i sigurno stanje. Projekt također predviđa provedbu dodatnih geotehničkih istražnih radova, koji uključuju sondiranja, laboratorijska ispitivanja tla i analizu hidrogeoloških uvjeta. Ova istraživanja provode se radi provjere nosivosti tla i osiguravanja stabilnosti temelja brane.