Alessandra probila Alpe: Velika prekretnica na gradnji švicarskog mega tunela

Tunelska bušilica Alessandra probila je 3,8 kilometara kroz Gotthard i stigla do ključne rasjedne zone

Gradnja druge cijevi cestovnog tunela Gotthard u Švicarskoj stigla je do nove važne faze. Tunelska bušilica Alessandra probila se do sjeverne rasjedne zone, nakon što je u približno godinu dana prošla oko 3,8 kilometara kroz planinski masiv.

- To možda zvuči kao još jedan tehnički podatak s velikog gradilišta, ali kod tunela kroz Alpe svaki je kilometar ozbiljan izazov. Stroj mora raditi precizno, geolozi moraju stalno pratiti kroz kakvu se stijenu prolazi, a cijelo gradilište mora funkcionirati bez većih zastoja, piše na službenoj stranici izvođača radova, švicarske kompanije Implenia.

Alessandra je krenula iz Göschenena prema jugu, a krajem travnja stigla je do već iskopane sjeverne rasjedne zone. Taj je proboj za graditelje važna međutočka jer pokazuje da projekt napreduje prema planu, unatoč zahtjevnim uvjetima pod zemljom.

Tunel kao velika slagalica

Na ovakvom projektu ništa ne funkcionira samo za sebe. Geologija, tunelska bušilica, vanjski radovi na portalu i cijeli ritam gradilišta moraju biti usklađeni gotovo do minute. Kako je istaknula inženjerska geologinja Gabriela Walker, puno se toga moralo poklopiti i unaprijed isplanirati da bi se došlo do ove faze.

Slično objašnjava i TBM majstor Alain Balatti, koji naglašava da tunelska bušilica zahtijeva iznimno precizno planiranje kako bi se proizvodnja mogla optimizirati. Ako dođe do pogreške, cijeli se pogon može zaustaviti. Voditeljica gradilišta Julia Geist dodaje da se i vanjski radovi izvode izravno kod portala, zbog čega se svi procesi moraju pažljivo koordinirati.

Drugim riječima, druga cijev Gottharda gradi se kao velika slagalica. Tunel, stroj, ljudi i logistika moraju se poklopiti u svakom koraku, jer u ovakvom projektu improvizacije ima vrlo malo prostora. Izgradnja tunela Gotthard, Švicarska | Foto: Implenia

Druga cijev za jednu od najvažnijih europskih prometnica

Gotthardska os sjever-jug kroz Alpe jedna je od najvažnijih prometnih veza u Europi. Povezuje ljude, regije i gospodarske prostore preko državnih granica, a važna je i za sigurnost opskrbe te svakodnevnu mobilnost.

Na sjevernoj dionici druge cijevi cestovnog tunela Gotthard od listopada 2022. rade Implenia i Frutiger Group, u konzorciju ARGE secondo tubo, po nalogu švicarskog Saveznog ureda za ceste FEDRO. Proboj do sjeverne rasjedne zone važan je signal da se radovi odvijaju prema planu, ali i dokaz učinkovitosti timova koji rade u zahtjevnim geološkim uvjetima. Izgradnja tunela Gotthard, Švicarska | Foto: Implenia

Što slijedi za Alessandru

Tunelska bušilica sada će do ljetnih praznika biti provučena kroz približno 400 metara dugu rasjednu zonu. Nakon toga Alessandru čeka preostali dio sjeverne dionice, dug oko četiri kilometra.

Kod tunela ovakve veličine geologija je jedan od ključnih faktora. Geologinja Walker ističe da upravo geološki uvjeti određuju koliko se dobro bušilica može probijati kroz stijenu, ali i kako mora reagirati ako naiđe na nestabilne zone. Zato svaki sljedeći metar nije samo pitanje snage stroja, nego i razumijevanja stijene kroz koju se prolazi. Izgradnja tunela Gotthard, Švicarska | Foto: Implenia

Više sigurnosti kroz Alpe

Radovi na drugoj cijevi trebali bi biti završeni u listopadu 2029. Nakon konačnog uređenja promet će se najprije preusmjeriti kroz novu cijev, kako bi se postojeća mogla obnoviti.

U konačnici će se promet kroz Gotthard odvijati odvojeno, po jednom prometnom traku u svakom smjeru kroz dvije tunelske cijevi. Time će se povećati sigurnost, dostupnost i dugoročna pouzdanost jedne od ključnih prometnih veza kroz Alpe.