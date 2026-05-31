Alessandra probila Alpe: Velika prekretnica na gradnji švicarskog mega tunela

Ne vidi se na prvu: Pravi posao u najdubljem tunelu na svijetu počinje tek nakon miniranja
Za zaštitu od vode i smrzavanja koriste se betonski elementi, čija ugradnja zahtijeva izuzetno preciznu pripremu.
10:47 21 d 10.05.2026
31. svibanj 2026.
Tunelska bušilica Alessandra probila je 3,8 kilometara kroz Gotthard i stigla do ključne rasjedne zone
Gradnja druge cijevi cestovnog tunela Gotthard u Švicarskoj stigla je do nove važne faze. Tunelska bušilica Alessandra probila se do sjeverne rasjedne zone, nakon što je u približno godinu dana prošla oko 3,8 kilometara kroz planinski masiv.
- To možda zvuči kao još jedan tehnički podatak s velikog gradilišta, ali kod tunela kroz Alpe svaki je kilometar ozbiljan izazov. Stroj mora raditi precizno, geolozi moraju stalno pratiti kroz kakvu se stijenu prolazi, a cijelo gradilište mora funkcionirati bez većih zastoja, piše na službenoj stranici izvođača radova, švicarske kompanije Implenia.
Alessandra je krenula iz Göschenena prema jugu, a krajem travnja stigla je do već iskopane sjeverne rasjedne zone. Taj je proboj za graditelje važna međutočka jer pokazuje da projekt napreduje prema planu, unatoč zahtjevnim uvjetima pod zemljom.
Ne vidi se na prvu: Pravi posao u najdubljem tunelu na svijetu počinje tek nakon miniranja
Za zaštitu od vode i smrzavanja koriste se betonski elementi, čija ugradnja zahtijeva izuzetno preciznu pripremu.
10:47 21 d 10.05.2026
Galerija: Kakav pothvat, u 'vladinu' četvrt u Berlinu 'doplovio' most od 180 metara i 1.500 tona
Sam proces premještanja izvršio se u nekoliko faza - najprije na kopnu, a zatim uz pomoć pontona na vodi, što je zahtijevalo kiruršku preciznost.
16:41 31 d 29.04.2026
Na ovakvom projektu ništa ne funkcionira samo za sebe. Geologija, tunelska bušilica, vanjski radovi na portalu i cijeli ritam gradilišta moraju biti usklađeni gotovo do minute. Kako je istaknula inženjerska geologinja Gabriela Walker, puno se toga moralo poklopiti i unaprijed isplanirati da bi se došlo do ove faze.
Slično objašnjava i TBM majstor Alain Balatti, koji naglašava da tunelska bušilica zahtijeva iznimno precizno planiranje kako bi se proizvodnja mogla optimizirati. Ako dođe do pogreške, cijeli se pogon može zaustaviti. Voditeljica gradilišta Julia Geist dodaje da se i vanjski radovi izvode izravno kod portala, zbog čega se svi procesi moraju pažljivo koordinirati.
Drugim riječima, druga cijev Gottharda gradi se kao velika slagalica. Tunel, stroj, ljudi i logistika moraju se poklopiti u svakom koraku, jer u ovakvom projektu improvizacije ima vrlo malo prostora.
Gotthardska os sjever-jug kroz Alpe jedna je od najvažnijih prometnih veza u Europi. Povezuje ljude, regije i gospodarske prostore preko državnih granica, a važna je i za sigurnost opskrbe te svakodnevnu mobilnost.
Na sjevernoj dionici druge cijevi cestovnog tunela Gotthard od listopada 2022. rade Implenia i Frutiger Group, u konzorciju ARGE secondo tubo, po nalogu švicarskog Saveznog ureda za ceste FEDRO. Proboj do sjeverne rasjedne zone važan je signal da se radovi odvijaju prema planu, ali i dokaz učinkovitosti timova koji rade u zahtjevnim geološkim uvjetima.
Tunelska bušilica sada će do ljetnih praznika biti provučena kroz približno 400 metara dugu rasjednu zonu. Nakon toga Alessandru čeka preostali dio sjeverne dionice, dug oko četiri kilometra.
Kod tunela ovakve veličine geologija je jedan od ključnih faktora. Geologinja Walker ističe da upravo geološki uvjeti određuju koliko se dobro bušilica može probijati kroz stijenu, ali i kako mora reagirati ako naiđe na nestabilne zone. Zato svaki sljedeći metar nije samo pitanje snage stroja, nego i razumijevanja stijene kroz koju se prolazi.
Radovi na drugoj cijevi trebali bi biti završeni u listopadu 2029. Nakon konačnog uređenja promet će se najprije preusmjeriti kroz novu cijev, kako bi se postojeća mogla obnoviti.
U konačnici će se promet kroz Gotthard odvijati odvojeno, po jednom prometnom traku u svakom smjeru kroz dvije tunelske cijevi. Time će se povećati sigurnost, dostupnost i dugoročna pouzdanost jedne od ključnih prometnih veza kroz Alpe.
Kako funkcionira ugradnja prozora na velikim objektima? 'Najveći problem je pristup s velikim stijenkama'
Veliki projekti traže preciznu organizaciju, zahtjevnu montažu i rad s golemim staklenim stijenama, otkrili su nam Ante i Marko iz Skelin Monta.
15:15 6 d 25.05.2026
Od Doma sportova do HNS kampa: Ovo su strojevi koji rade na nekim od najvećih gradilišta u Hrvatskoj
Na velikim projektima nema mjesta za kvarove i kašnjenja. Zato izvođači sve češće biraju Telescopic Peršić kao partnere za najam opreme za gradilišta.
15:00 6 d 25.05.2026
Imaju li vaši klima uređaji ove funkcije? Štede energiju i čine boravak u prostoru ugodnijim
Nova generacija Sinclair klima i dizalica topline dolazi s funkcijama koje olakšavaju svakodnevno korištenje te 7 godina jamstva, na vrijeme za ljeto.
10:00 6 d 25.05.2026
Priprema tople vode iz sunčane elektrane
Dva su temeljna načina primjene sunčeve energije za pripremu tople vode: s pomoću solarnih kolektora i fotonaponskih modula.
09:00 5 d 26.05.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 18 d 13.05.2026
Galerija: Četiri bagera i noćna smjena, ovako je izgledalo rušenje kvarnerskog nadvožnjaka
Kod Matulja je početkom svibnja uklonjen nadvožnjak Jankovićeva cesta, a u akciji je sudjelovala teška mehanizacija.
12:12 4 h 31.05.2026
Gradilište na jednom od najvećih raskrižja u Zagrebu: Kreće grickanje hidrauličkim dvoipoltonskim škarama
Dva bagera, težina od 150 i od 77 tona grickat će Vjesnik od 15. etaže naniže. Katove će nagrizati hidrauličkim škarama od 2,5 tone.
08:42 1 d 30.05.2026
Gradilišta su za neke hoteli s punim pansionom: Lisice sve češće pronalaze utočište među strojevima
Gradilišta su lisicama često privlačna jer im mogu poslužiti kao skrovište.
08:42 1 d 30.05.2026
Susjedi nam otkrivaju sve o velikom projektu obnove autoceste: Za onu prema Hrvatskoj ćemo se načekati
Radovi su vrijedni više od 200 milijuna eura, a u sklopu projekta nedavno je srušen i važan vijadukt.
08:41 1 d 30.05.2026
Bageri stižu na Poljud: Ide milijunska sanacija pomoćnog terena, mijenja travnjak i još puno toga
Stanje je dodatno pogoršano nakon olujnog nevremena od 8. srpnja 2025. godine, kada su površinu terena prekrile velike količine vode, lišća i otpada.
12:45 3 d 28.05.2026
Povijesna vožnja kroz austrijski megatunel: Beč i Graz uskoro bliži nego ikad
Prva vožnja službene delegacije kroz tunel simbolično je označila završetak jedne od najzahtjevnijih građevinskih faza projekta.
16:54 3 d 27.05.2026
Šibenski ‘Beverly Hills’ dobiva novu prometnicu i infrastrukturu: Gotovo milijuna eura za pola kilometra
Jedno od atraktivnijih šibenskih naselja uskoro bi trebalo dobiti novu prometnicu i prateću infrastrukturu. Za zahvat je raspisan i javni natječaj.
16:52 4 d 26.05.2026