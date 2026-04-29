Galerija: Kakav pothvat, u 'vladinu' četvrt u Berlinu 'doplovio' most od 180 metara i 1.500 tona

Važan građevinski iskorak ostvaren je u 'vladinoj' četvrti u Berlinu. Novi most kod Ureda njemačkog kancelara uspješno je postavljen na svoje konačno mjesto, a pontoni korišteni za njegovo pomicanje već su uklonjeni. Time je povezana postojeća zgrada s novim objektom na zapadnoj obali rijeke Spree, pa most postaje ključni dio budućeg kompleksa 'kancelarije'. Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu koji spaja strogo čuvane dijelove kompleksa s prostorom otvorenim za javnost, poput pješačke i biciklističke staze, što ga čini posebno složenim za izvedbu.

Zahtjevan posao u srcu Berlina

Proširenje kompleksa Ureda njemačkog kancelara postupno dobiva svoj konačni oblik, a jedan od ključnih trenutaka bio je upravo pomak unaprijed montirane konstrukcije mosta preko rijeke Spree, iznad podzemne etaže kompleksa. Sam proces premještanja izvršio se u nekoliko faza - najprije na kopnu, a zatim uz pomoć pontona na vodi, što je zahtijevalo iznimnu preciznost i koordinaciju.

Most je dug 180 metara i težak oko 1.500 tona, dok njegov središnji raspon doseže čak 140 metara. Upravo takve dimenzije dodatno su otežale proces transporta i postavljanja, osobito u uvjetima ograničenog prostora i kontinuiranog funkcioniranja okolne infrastrukture.

most u Berlinu, 'vladina' četvrt | Foto: Implenia

Spoj sigurnosti i javnog prostora

Jedna od posebnosti ovog projekta jest činjenica da most istodobno povezuje sigurnosno važne dijelove državne infrastrukture i omogućuje javni prolaz za pješake i bicikliste. Ta dva funkcionalna sloja izvedena su na odvojenim razinama, čime se osigurava i sigurnost i dostupnost.

Projekt je ujedno dio šireg urbanističkog koncepta poznatog kao 'Federal Belt', kojim se želi povezati i unaprijediti prostor njemačkih saveznih institucija. Izvođenje radova u takvom okruženju zahtijevalo je posebne sigurnosne mjere, ali i pažljivo planiranje kako bi se svi zahvati izveli bez ometanja svakodnevnog rada državnih tijela.

Tko stoji iza projekta i kako je izveden

Za realizaciju projekta bila je zadužena tvrtka Implenia, odnosno njezin odjel za niskogradnju i specijalne temelje. U sklopu radova izvedeni su zahtjevni iskopi uz obalu rijeke Spree, temeljenje mosta na bušenim pilotima te podvodni betonski radovi, kao i kompletna betonska konstrukcija.

Čeličnu konstrukciju mosta, uključujući i njegovo premještanje, izveo je dugogodišnji partner DSD kao podizvođač. Upravo je koordinacija između različitih specijaliziranih timova bila ključna za uspjeh ovog složenog zahvata.

Kako je istaknuo voditelj gradilišta André Scherbatzki, premještanje mosta u više faza - kombinacijom kopnenog i riječnog transporta, predstavlja izniman pravi pothvat. Iako je konstrukcija sada na svojoj konačnoj poziciji, radovi još nisu završeni jer je potrebno dodatno stabilizirati most i prenijeti sile uzgona na temelje zbog kratkih rubnih raspona.

Peter Hoppe, tehnički direktor berlinskog odjela tvrtke Implenia, naglasio je kako ovaj uspješan zahvat označava ključnu fazu u tehnički vrlo zahtjevnom projektu smještenom u osjetljivom političkom okruženju. Ujedno je zahvalio svim sudionicima na preciznom planiranju i izvedbi jedne od najkompleksnijih faza gradnje.