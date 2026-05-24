Bauštela na plutajućim dokovima ili kako će se graditi valobranski ponton na našem otoku koji ne spava

Valobranski ponton bit će ukupne dužine oko 60 metara, širine približno 4,3 metra, a imat će priveze za plovila od 6 do 10 metara.

Lučka uprava Novalja priprema natječaj za sedmu fazu građevinskih radova na projektu Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja. Projekt je trenutno u javnom savjetovanju do 27. svibnja 2026., nakon čega se očekuje raspisivanje javnog poziva.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 231.480, a zanimljivo je da su kategorizirani kao 'građevinski radovi na plutajućim dokovima'. Istražili smo o čemu se radi.

Valobranski ponton

U tehničkoj dokumentaciji natječaja stoji kako projekt podrazumijeva nabavu i montažu novog plutajućeg valobranskog pontonskog gata u luci Novalja, izradu sidrenog sustava gata i sidrenog sustava za plovila koja će koristiti vez na predmetnom pontonu, te izradu pristupnog mostića i sve pripadajuće opreme. Gat će se postaviti u nastavku na postojeći pontonski valobranski gat u komunalnom dijelu Luke Sjever.

Valobranski ponton je ukupne dužine približno 60 metara, širine oko 4,3 metra preko svega i na njemu je potrebno predvidjeti privez plovila dužine od 6 do 10 metara. Predviđeno je postavljanje valobranskih pontonskih elemenata izrađenih od betona, širine betonskog elementa 4 metra.

Pontoni moraju imati tipsko odobrenje i odobrenje proizvođača od Hrvatskog registra brodova koje ponuditelj dostavlja prilikom predaje ponude putem EOJN. Savladavanje razlike u visini i sama veza gata s postojećim valobranskim gatom predviđa se preko tipskog metalnog lučnog pristupnog mosta, dimenzija dužine oko 4 metra i širine oko 1,2 metra također odobreni od Hrvatskog registra brodova.

Sjeverna Luka

Predmetni se zahvat nalazi u sastavu luke otvorene za javni promet Sjeverna Luka u gradu Novalja na otoku Pagu te se predviđa na moru u produžetku postojećeg valobranskog gata. Produžetak valobranskog gata postavlja se pod određenim kutem u odnosu na postojeći gat sve sukladno projektnoj dokumentaciji koji je izradio Kozina Projekti iz Splita Splita na čelu s projektantom, Boškom Kozinom.

Valobranski gat se zasada ne planira opremiti elektro i vodoopskrbnim ormarićima, ali pontonski elementi trebaju biti opremljeni servisnim i instalacijskim cijevima za eventualno provođenje instalacija vode i električne energije u budućnosti. Na međusobnim vezama pontonskih elemenata cijevi trebaju biti međusobno spojene na način da se omogući uvlačenje instalacija i nesmetana veza dvaju susjednih elemenata. Potrebno je napraviti projekt sidrenog sustava gata u skladu sa zahtjevima Hrvatskog registra brodova i ishodovati potrebne suglasnosti na isti.

Karakteristike pontona

Dužina plutajućeg gata je približno 60 metara, hodna površina približne je širine 4 metra dok je predviđena visina nad morem od 0,55 do 0,60 metara nadmorske visine. Maksimalna visina pontona 1,8 metara. Tip pontona se odnosi na onaj s dvostrukom kobilicom za smanjenje utjecaja vala koji prolazi ispod pontona.

Gat se sastoji od 3 segmenta (pontonska valobranska elementa) dužine približno 20 metara. Ponton mora uspješno prigušivati valove do vala značajne visine Hs=1,0 metara što ponuditelj mora dokazati tehničkom dokumentacijom proizvođača, proračunom ili certifikatom.

Također, mora biti predviđen za vez plovila duljine do 50 metara. Plutajući elementi gata su međusobno trebaju bit povezani elastičnom vezom, a njihov stalni položaj u moru je osiguran preko sidrenih lanaca pričvršćenih za sidrene betonske blokove (corpo morto) koji se nalaze na morskom dnu.

Gumene opruge i ispuna jezgre

Križne lančane veze između postojećeg i novog gata opremiti sa inox - gumenim oprugama. Sama konstrukcija plutajućih elemenata izvedena je od vodootpornog betona čvrstoće 45 N/mm2 beton mikroarmiran plastičnim vlaknima, armatura-ojačanje izrađeno od materijala otpornih na utjecaj korozije.

Jezgra pontona treba biti ispunjena ekspandiranim polistirenom gustoće ne manje od 15 kg/m3, a nosivost pontona treba bit ne manja od 5,5 kN/m2. Pontoni trebaju biti opremljeni drvenim bokobranima širine oko 15 centimetara i servisnim cijevima za provlačenje instalacija vode i struje. Svaki pontonski element mora biti opremljen i s minimalno sa jednom cijevi promjera 160 milimetara i 4 cijevi promjera 110 milimetara. Luka Novalja, pontonski gat | foto: screen shot EOJN

Karakteristike pristupnog mosta

Savladavanje razlike u visini i veza gata sa postojećim plutajućim gatom predviđa se preko tipskog metalnog pristupnog lučnog mosta, dimenzija dužine oko 4 metra i širine oko 1,2 metara. Most se sastoji od čelične vruće cinčane konstrukcije, drvenih podnica izrađenih od drva ili jednakovrijedno obostrane ograde.

Takav most ima zglobni sistem spajanja sa postojećim gatom preko čelične, vruće cinčane stepenice za ovjes i sistem rolanja na pontonu da se omogući njegovo pomicanje kod podizanja i spuštanja pontona uslijed morskih mijena. Nosivost mosta minimalno mora biti 2,5 kN/m2.

Karakteristike spojnog mosta između segmenata Veza između dva segmenta gata predviđa se preko lučnog metalnog mosta, dimenzija dužine oko 3,5 i širine oko 1,2 metra. Most se sastoji od čelične vruće cinčane konstrukcije, podnica od kompozita polipropilena i drvenih vlakana (techwood) ili drvenih podnica izrađenih od drva ili jednakovrijedno obostrane ograde. Ovaj tip mosta pak ima sistem spajanja i rolanja na pontonima izveden tako da se omogući njegovo pomicanje kod podizanja i spuštanja pontona uslijed morskih mijena i valova te gibnja koja dopušta veza između segmenata valobrana. Nosivost mosta iznosi minimalno 2,5 kN/m2.

Sidreni sustav za plovila

Uz ponton sa sidrenim sustavom samog pontonskog valobrana, nabavlja se i sidreni sustav za plovila. Sidreni sustav za plovila se izvodi sa svim potrebnim elementima spremno za uporabu, a sve sukladno Projektu sidrenja Gatova i plovila odobrenom od Hrvatskog registra brodova.

Ponuditelj je dužan u cijeni uključiti izradu projekta sidrenog sustava, dobavu i ugradnju svih elemenata sidrenog sustava. Kao i osigurati ishođenje potrebnih odobrenja i suglasnosti.

Bokoštitnici i bitve

Gat se na bočnim stranicama oprema drvenim impregniranim bokoštitnicima širine oko 15 centimetara i bitvama za privez plovila i mornarskim stepenicama za izlaz iz vode u nuždi. Privezne bitve se trebaju nalaziti na potrebnoj udaljenosti sukladno širini vezova sa unutarnje strane gata odnosno duljini bočnog veza sa vanjske strane gata.

Privezne bitve se izrađuju od lijevanog aluminija nosivosti 25 kN, 50 kN i 150 kN. Gat se izvodi sa pripremom za eventualno postavljanje instalacija na način da se u gat ugrađuju servisne cijevi i to: minimalno četiri cijevi promjera 110 milimetra i jedna cijev promjera 160 milimetara.