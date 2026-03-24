Zeleno svjetlo za gradilište Pomgrada od 14 milijuna eura, ovu uvalu nitko nije taknuo od 1954.

12:00 10 h 24.03.2026
24. ožujak 2026.
U šibenskoj luci uskoro započinje projekt vrijedan 14,4 milijuna eura, kojim se planira izgradnja spojne obale između gata Dobrika i obale Rogač.
Danas je u Interpretacijskom centru Civitas Sacra potpisan ugovora između Lučke uprave Šibenik i izvođača radova Pomgrad inženjering za izgradnju spojne obale Dobrika–Rogač. Sve u sklopu projekta modernizacije lučkog područja luke Šibenik.
Projekt povezivanja obala Dobrika i Rogač predstavlja značajan infrastrukturni iskorak za šibensku luku, kojim će se unaprijediti njezina funkcionalnost, povećati operativni kapaciteti te osigurati viša razina sigurnosti i dugoročne održivosti. Ukupna vrijednost radova iznosi 14 milijuna eura, a projekt se financira sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ravnatelj Lučke uprave Šibenik, Paško Dželalija, ovo je prilikom rekao kako je ova investicija prvo ulaganje u operativnu obalu u Šibeniku od 1954. godine. Dok je potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, naglasio je kako će nova operativna obala s RO-RO rampom omogućiti prihvat brodova i tereta te otvoriti nove razvojne mogućnosti za luku, grad i gospodarstvo.
- Vjerujemo da će izgradnja nove operativne obale donijeti nove mogućnosti za šibensku teretnu luku, što će pokazati i interes gospodarskih subjekata, odnosno postupak koncesioniranja koji je u tijeku u Luci Šibenik. Riječ je o prvom ulaganju u više od 70 godina u šibensku teretnu luku, ali i o dijelu šireg investicijskog ciklusa ulaganja u obnovu i izgradnju lučke infrastrukture diljem hrvatske obale, što obuhvaća i projekte županijske Lučke uprave u Šibensko-kninskoj županiji, poput rekonstrukcije luke u Murteru i dogradnje luke u Prvić Šepurini, poručio je ministar Butković.
Gradonačelnik Šibenika, Željko Burić naglasio je kako će projekt izgradnje spojne obale Dobrika–Rogač značajno promijeniti vizuru grada
- Luka Šibenik specifična je zbog estuarija rijeke Krke i ulaza u šibenski kanal. Koliko god je to ograničavajuće, ujedno je i naše bogatstvo. Njezin položaj u samom centru grada zahtijeva poseban i suptilan pristup, zbog svoje pozicije zaslužuje postati 'boutique' luka, što ne znači da neće biti komercijalna i isplativa, zaključio je gradonačelnik.
Trenutačno stanje obale u zoni između Dobrika i Rogača karakterizira kombinacija preostalih struktura nekadašnje obale i improviziranih nasipa od lomljenog kamenja. Središnji dio obale čine betonski blokovi koji su položeni u prošlosti radi stabilizacije nasipa, dok su na bočnim dijelovima prisutni nestručno nasuti kamenolomni materijali. Takav sustav ne pruža dugoročnu stabilnost, a lica nasipa izložena su konstantnom djelovanju mora, što ubrzava njihovu degradaciju.
Uz obalu se nalazi i gusta vegetacija, uključujući nekoliko stabala koja su samonikla i dodatno destabiliziraju tlo. Pristup obali otežan je zbog nagiba nasipa i obraslosti, a takvo stanje ne zadovoljava niti osnovne sigurnosne standarde za obalnu infrastrukturu. Dubina mora uz nasip kreće se između -6 i -8 metara, a teren pokazuje jasne znakove erozije i pomaka.
S postojećeg platoa Dobrika moguće je primijetiti da obalna linija odstupa od projektirane geometrije, a postojeća konstrukcija više ne može jamčiti stabilnost niti sigurnost za bilo kakvo operativno korištenje. Uzevši u obzir sve tehničke, sigurnosne i okolišne aspekte, rekonstrukcija i izgradnja spojne obale nameću se kao nužan korak u funkcionalnoj obnovi ovog dijela luke.
Obuhvat zahvata definiran je prostorom između dvije postojeće obalne linije: na zapadu se nalazi istočni rub gata Dobrika, a na istoku završetak operativne obale Rogač. Unutar tog područja predviđa se izgradnja novog obalnog zida koji će ujediniti oba segmenta u cjelinu. Trenutačna konfiguracija terena uključuje betonske blokove u sredini, koji čine ostatke nekadašnje stabilizacije, te bočne nasipe načinjene od nasutog kamenja. Nasipani dijelovi strmo se spuštaju u more, sve do kote oko -8 metara, bez tehničke zaštite lica nasipa od djelovanja mora.
Važno je naglasiti da će se tijekom izvođenja radova izvršiti pažljivo uklanjanje postojećih struktura koje se više ne mogu uklopiti u novu konfiguraciju obale. Dio materijala koji se procijeni kao upotrebljiv koristit će se za ispunu iza novog obalnog zida, čime se smanjuje potreba za dopremom novog materijala.
Preostali, neupotrebljivi materijal bit će zbrinut u skladu s važećim zakonodavnim okvirom, s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša i pravilno gospodarenje građevinskim otpadom. Uz samu obalu predviđena je i izgradnja operativnog platoa koji će omogućiti pristup lučkim vozilima, strojevima i korisnicima luke, čime će se značajno povećati funkcionalnost i sigurnosni standardi u zoni koja do sada nije bila iskorištena.
