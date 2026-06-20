Posve novi izgled rive u Baškoj: Zna se tko će voditi posao, ali ne tko će graditi, ponuda je samo jedna

Sprema se totalna transformacija rive u Baškoj od oko 5 milijuna eura. Zna se tko će voditi projekt, ali ne i hoće li graditi jedini ponuditelj.

Još u studenom prošle godine znalo se kako će po novom izgledati riva u Baškoj, nakon uređenja gotovo 24.000 četvornih metara. U planu je uređenje kopnenog i morskog prostora, a od novih sadržaja uz more ističe se 'plutajuća' pozornica s kupolom. Izvođač samo što nije odabran, ali se zna voditelj projekta.

Nova promenata, i plutajuća pozornica

Obalni pojas u Baškoj na otoku Krku trebala bi se obnoviti prema viziji Mikelić Vreš Arhitekata (MV Arhitekti). U listopadu 2021. godine predstavljena je njihova ideja za revitalizaciju trase duge 445 metara. Predvidjeli su transformaciju oko 24.000 četvornih metara kopnenog i morskog prostora. Među najistaknutijim sadržaja koje su predvidjeli je plutajuća pozornica s kupolom i glagoljična slova uklesana u kamene ploče.

Uredit će se obala, proširiti šetnjice, izgraditi nova sunčališta, mulići, ali i pristupi mora, uključujući rampe za osobe s invaliditetom. Projekt je podijeljen na istočnu lučku i zapadnu plažnu zonu, koje će biti povezane novom pješačkom promenadom. Predviđena je i moderna urbana oprema, nova rasvjeta te dodatni sadržaji koji bi trebali unaprijediti funkcionalnost i izgled obalnog pojasa u Baškoj, kako smo već pisali, a građevinski radovi po svemu sudeći mogli bi uskoro krenuti.

uređenje obalnog pojasa Baške | foto: Mikelić Vreš arhitekti

Ponuda skuplja od procjene

No, iako je natječaj za izvođača otvoren u listopadu 2025. godine, a ponude su pristizale do početka siječnja 2026. godine, dosad su tek otvorene ponude bez konačne Odluke o odabiru. U Zapisniku s otvaranja ponuda koji se može pronaći u javnoj nabavi, vidi se da se za posao javila samo jedna tvrtka, GP Krk. U odnosu na procijenjenu vrijednost od 4,2 milijuna eura, poslali su ponudu od 6,4 milijuna eura bez uključenog PDV-a što je možda i razlog zašto jop nema Odluke.

S druge strane, ugovoreno je vođenje projekta, za što je sklopljen sporazum s tvrtkom Growth strategies. Za ugovoreni iznos od 38.280 eura ova tvrtka dvije godine od početka radova trebala bi 'pokriti' financijsko upravljanje, programiranje i planiranje, savjetovanje, ali i pravne poslove vezane uz projekt kao i pribavljanje potrebnih dokumenata. No, bez izvođača krenuti se ne može.