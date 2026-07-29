Konačno radovi u staroj ulici u centru Zagreba? Dugotrajna nabava ipak još nije zaključena

Žardinjere s borovima i drugim biljem i klupice zamijenit će mjestimično zasađeno bilje i popločani prolaz. Ne tako brzo - čeka se dodjela ugovora.

Dvije godine i tri mjeseca prošlo je otkako je ocjenjivački sud izabrao najbolje rješenje za novi izgled Stare Vlaške. Ova ulica je pješačka zona od svibnja 2022. godine, a nakon godina privremenih rješenja, sada bi konačno trebalo krenuti preuređenje 'za stalno'.

Pomične žardinjere s borovima i drugim biljem zamijeni će mjestimično zasađena niža vegetacija i popločanje cijele ulice. Plan će izvesti odabrani izvođać, tvrtka Tigra, javljaju iz Grada Zagreba. Mjesecima nakon otvaranja javne nabave donesena je Odluka o odabiru, no s izvođačem još treba potpisati ugovor.

Od rujna radovi

Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je potpisao Odluku o odabiru izvođača za rekonstrukciju Stare Vlaške. Izvedba projekta najavljuje se već dugo, a rješenje je odabrano te je predstavljeno javnosti još u ožujku 2024. godine.

Iz Grada ističu da je na nabavi konačno izabran izvođač, tvrtka Tigra, koji će za 3,3 milijuna eura urediti poznatu zagrebačku pješačku zonu. Izvođač, ujedno jedina tvrtka koja se prijavila na natječaj objavljen u ožujku ove godine odabran je 22. srpnja 2026., no tek treba uslijediti ugovaranje radova koji bi trebali trajati tri mjeseca.

Uređenje 4.500 kvadrata

Iz Grada navode da zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.050 kvadrata. Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu, a asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje. Početak radova očekuje se do rujna, javljaju.

- Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti, rekao je o transformaciji dogradonačelnik, Luka Korlaet. Novi izgled Stare Vlaške | foto: Grad Zagreb

Arhitektonska ideja

Za kraj podsjetimo da je prema tvorcima idejnog rješenja prostor Stare Vlaške zamišljen je u tri zone tj. kao šetalište, trg i park. Južna zona namijenjena je pješacima, uz slobodan široki prostor bez barijera na kojem je moguće povremeno organizirati festivale, sajmove, tržnicu, itd.

U središnjem dijelu bit će zelenilo, prostor za odmor, druženje, sastanke i igru, dok će sjeverna zona biti za ugostiteljske sadržaje, trgovine i slično. Nagrađeno rješenje po kojemu će se provesti radovi djelo je Studija Atmosfera.