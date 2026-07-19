Centar Zagreba obnavlja se u blokovima: Nije sve idealno, neke nabave ne prolaze iz prve

Donji i Gornji grad u Zagrebu obnavljaju se blokovskom obnovom. Istražili smo kako napreduju postupci nabave više od šest godina nakon potresa.

Više od godinu dana, u javnoj nabavi pojavljuju se predmeti za blokovske obnove raznih blokova u Donjem i Gornjem gradu u Zagrebu. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u 2024. godini je pristupilo razvoju koncepta 'blokovske obnove', a kako se može zaključiti iz naziva, koncept podrazumijeva obnovu više zgrada u jednoj ulici, odnosno cijelih stambenih blokova omeđenih s više ulica.

Ideja je u sklopu jednog postupka nabave 'riješiti' obnovu više zgrada, a posljednjih mjeseci pisali smo o obnovi čak 16 zgrada u Bloku Medulić, o obnovi Bloka Visoka, Bloka Zrinjevac te o projektu obnove Bloka na Trgu Bana Josipa Jelačića. Kroz praćenje javne nabave dobiva se dojam da se neki postupci ponavljaju pa smo se s upitom o uspješnosti ovog tipa obnove obratili Ministarstvu graditeljstva.

Brže uređenje centra

Donji grad u Zagrebu broji 168 urbanih blokova, a Gornji grad oko 20. Prolaskom kroz jedan ili drugi dio grada, posljednjih godina zamjećuje se da je neka zgrada svako toliko 'pod skelama'. No, nakon potresa u velikom broju su obnavljane zgrade javne namjene, tako da je 'na pamet' teško procijeniti u kolikoj mjeri su obnavljane višestambene zgrade.

Prije dvije godine, odnosno pred kraj 2024. predstavljen je novi koncept 'blokovske obnove'. Kako je tada najavio ministar Branko Bačić, Ministarstvo je pripremilo obnovu osam blokova s ukupno 1.129 stambenih jedinica. Naveli su da se tim principom znatno pojednostavljuje poslijepotresna obnova u starom dijelu Zagreba, kao i u centru Siska i Petrinje.

U Zagrebu je pokrenuta obnova Bloka 20, a u javnoj nabavi vidi se da su za obnovu, najavljenu u studenom 2024. pokrenute nabave za izradu projektne dokumentacije, uslugu stručnog nadzora te operativne koordinacije nad izvedbom radova. Nabava za izradu projektne dokumentacije ugovorena je u studenom 2025. godine s odabranom zajednicom ponuditelja Termogradnja Baković te T2O graditeljstvo, a završene su i druge dvije nabave.

Ponovljeni pozivi

Iz Ministarstva graditeljstva navode da je upravo kod Bloka 20 bilo 'problema' u javnoj nabavi, odnosno da je posao na tom bloku 'uspješno ugovoren nakon drugog javnog poziva'. Ovaj blok odnosi se na zgrade u obuhvatu Dalmatinske, Frankopanske, Prilaza Gjure Deželića te Medulićeve ulice. Procijenjena vrijednost nabave je 4,8 milijuna eura bez PDV-a, nabava uključuje sedam konstrukcijskih i četiri nekonstrukcijske obnove, a radovi su u tijeku.

Uz taj, nabava nije tekla glatko ni za obnovu Bloka Jelačić.Sastoji se od tri objekta, ujedno i neke od najstarijih građevina u Donjem gradu. Za obnovu procijenjene vrijednosti od 17 milijuna eura iz Ministarstva pojašnjavaju da je Odluka o odabiru objavljena u drugom pozivu, nakon poništenja prvog.

Konačno, javni poziv za Blok Medulić objavljen je dva puta, dodaju. Dok je prvi javni poziv bio poništen, za drugi trenutno traje pregled ocjena i ponuda. Hotel Palace - "gurtne" pridržavaju dio pročelja od pada; David Mandić | baustela.hr

Radi se na 4 bloka - jedan je u Zagrebu

Budući da se blokovska obnova provodi u Zagrebu, ali i u Sisku i Petrinji, iz Ministarstva pišu nam da se u tri grada trenutno radi na četiri bloka s ukupno 26 ulaza i 244 posebne jedinice, a ugovorena vrijednost aktivnih radova je 35,9 milijuna eura. Obnova Bloka 20 jedina je u Zagrebu.

- Ugovorena je i obnova triju blokova za koji uskoro kreću radovi izvođenja - Blok Zrinski i Blok Visoka u Zagrebu te Blok Rimska u Sisku. Obuhvaćaju 35 zgrada i 394 posebne jedinice, a ukupna vrijednost radova iznosi 25,2 milijuna eura, napominju iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Uskoro nova gradilišta

U Bloku Zrinski konstrukcijski će se obnoviti 19 zgrada, i jedna cjelovito, a u četiri zgrade potreban je popravak nekonstrukcijski elemenata. Blok Visoka obuhvaća cjelovitu obnovu tri zgrade, kao i popravak nekonstrukcijskih elemenata za dva objekta, o čemu smo detaljnije pisali ovdje.

- Trenutno je u tijeku javna nabava izrade projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom i izvođenje radova obnove za blokove Jelačić, Medulić, Gornji Grad 1, Gornji Grad 2, Mesnička - Frankopanska, Masarykova i Preradovićeva ulica te blok Zrinjevac. Ukupno se predviđa konstrukcijski obnoviti 15 zgrada, a za 19 zgrada se planira cjelovita obnova. Popravak nekonstrukcijskih elemenata se planira za devet zgrada, navode za novu fazu obnove iz Ministarstva.