Stiže ključna infrastruktura u novi kvart na jugu Zagreba: Zbog vrelovoda će prekopati cijelu ulicu

Na jugu Zagreba, u Podbrežju, gradi se 300 novih stambenih jedinica za priuštivo stanovanje. U istoj ulici planira se novi vrelovod s priključcima.

Novi stanovi znače i novu infrastrukturnu mrežu. U slučaju Vatikanske ulice u naselju Podbrežje ,u kojoj se gradi nova zgrada za priuštivo stanovanje, planira se projektiranje vrelovodnih priključaka i magistrale DN500. Usluge tehničkog projektiranja mogle bi koštati nešto manje od pola milijuna eura, a potom će uslijediti radovi na terenu.

Novo naselje na jugu grada

U Vatikanskoj ulici u Podbrežju, na jugu Zagreba, gradi se 300 novih stanova u koje će useliti oko 1.000 Zagrepčana. Zgrada je to oznake A11 i peta koja se gradi u sklopu većeg naselja za priuštivi najam, a u planu ih je ukupno 11.

Planira se i izgradnja bazena, trgovačkog centra, te vrtića, a sve kako bi Podbrežje po završetku bilo urbanistički 'zaokružena' cjelina. Funkcionirati ne može bez potrebne komunalne infrastrukture, a HEP Toplinarstvo pokrenulo je projektiranje vrelovodnih priključaka i magistrale DN500 u Vatikanskoj.

Za projektiranje je predviđeno razdoblje od 24 mjeseca od trenutka sklapanja sporazuma, a procijenjena vrijednost posla je 429.790 eura. Od projektanata se traži projekt vrelovodne dimenzije DN 500 od šahta Š.276 do točke T1 prema prijedlogu trase na Situacijskom nacrtu. Projektiranje treba uskladiti s projektnom dokumentacijom Maistralni vrelovod 2xDN500 u naselju Sloboština, istaknuto je u Projektnom zadatku, a trebat će projektirati i nove vrelovodne priključke dimenzija DN25-DN300 duljine do 100 kubičnih metara, kako dodaje zadatak. Novi priuštivi stanovi grade se u Podbrežju | foto: Grad Zagreb Situacijski nacrt | foto: Grad Zagreb/Canva

Novi priključci i cijevi

S jedne strane, potrebno je projektirati nove vrelovodne priključke na objekte koji se spajaju na Centralizirani toplinski sustav (što će biti novi stanovi u Podbrežju), te predvidjeti zamjenu ili pak izmještanje postojećih priključaka. Ako se priključak ne radi u klasičnom šahtu, projektom treba predvidjeti i ugradnju priključnih predizoliranih kuglastih slavina, traži se u Projektnom zadatku.

Sve stavke zadatka trasu vrelovoda potrebno je odrediti prema podlogama katastra instalacija i u dogovoru s HEP-Toplinarstvom, dalje je istaknuto. Za zahvate koji zahtijevaju građevinsku dozvolu potrebno je ishoditi posebne uvjete, potvrde glavnog projekta, suglasnosti i dozvole nadležnih tijela, kao i pravomoćnu građevinsku dozvolu, u skladu s važećim zakonima i propisima. Uz to, investitora treba obavijestiti ako trasa prolazi česticama koje nisu u vlasništvu društava HEP-a ili Grada Zagreba radi osiguranja prava služnosti.

Moguće 'križanje' i izmještanje instalacija

Projekt mora obuhvatiti tehnička rješenja križanja i mogućih izmještanja komunalnih instalacija, uz zaštitu postojeće infrastrukture, detaljno razraditi prespajanje novih vrelovoda na postojeći sustav radi smanjenja prekida opskrbe, izraditi nacrt manipulativnih prostora te uključiti projektantski nadzor tijekom izvođenja radova. Na projektnu dokumentaciju, naravno, potrebno je ishoditi suglasnost HEP-Toplinarstva.

Dimenzije vrelovoda određuju se hidrauličkim proračunom, a granica projektiranja priključka proteže se od vrelovodnog ogranka do termoopreme u toplinskoj podstanici. Po potrebi treba predvidjeti zamjenu predajnog dijela podstanice i ugradnju regulatora diferencijalnog tlaka. Vrelovodni priključci nisu predmet ishođenja građevinske dozvole, napomenuto je u Projektnom zadatku.

Novi priuštivi stanovi grade se u Podbrežju | foto: Grad Zagreb

Ostali detalji o infrastrukturi

Konačna trasa određuje se prema projektnim uvjetima, posebnim uvjetima građenja, položaju komunalnih instalacija i zahtjevima čvrstoće i elastičnosti cjevovoda. Glavni i izvedbeni projekt moraju sadržavati proračune čvrstoće i elastičnosti cjevovoda, statike, uzemljenja te, prema potrebi, katodne zaštite, za maksimalni tlak od 16 bara i temperaturu od 130 stupnjeva, navedeno je.

Predviđena je ugradnja predizolirane opreme za beskanalno polaganje prema normama EN 253, EN 488 i EN 489, uz definiranje kvalitete zavara, prednaprezanja i puštanja u pogon te sustava nadzora kvarova prema normi EN 14419:2008. Inače, novi objekt A11 u naselju trebao bi biti završen do polovice 2027. godine, dokad bi mogla biti izvedena i potrebna komunalna infrastruktura.